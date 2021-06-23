طبيب البوابة: 5 فوائد لا تصدق لفقدان الوزن من النيم

النيم نبات هندي أصلي ، ذو طعم سيئ ولكن يمكن أن يقلل بشكل كبير من زيارتك لعيادة الطبيب...

منذ العصور القديمة ، تم استخدام النيم لإثراء الصحة وعلاج مشاكل فقدان الوزن بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والطفيليات والفطريات والمضادة للالتهابات والمسكنات.

النيم هو مصدر حيوي للبروتين والكربوهيدرات والكالسيوم والفوسفور وفيتامين سي ، مما يبرر معنى اسمه، الكمال ، غير القابل للتلف.

من التأثير الإيجابي على الجهاز الهضمي والجهاز المناعي والدورة الدموية والإخراج في الجسم ، فإن شرب عصير النيم أو خلطة باستخدام النيم والليمون والعسل بشكل يومي له الكثير ليساهم في تحقيق هدفك المنشود من خلال كونه أفضل طريقة طبيعية لحرق الدهون.

فيما يلي 5 فوائد لا تصدق لفقدان الوزن من النيم:

إشباع لا يصدق

يمكن للطعام الكامل أن يحد من جوعك ويساعدك على تناول كميات أقل في الوجبة التالية. النيم غني بالألياف ، يجعل عملية الهضم بطيئة ويساعد على تعزيز الشبع لمدة أطول. كما أن محتوى الألياف داخل هذه الأوراق يعد وسيلة جيدة لمواكبة الجهاز الهضمي بالجسم. يحسن تلقائيًا حركة الأمعاء ويمنع أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

يزيد الأيض

زيادة معدل الأيض أمر حيوي للغاية لفقدان الوزن. يحتوي النيم على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعدك على حرق المزيد والمزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى تغييرات شديدة في وزنك.

التخلص من السموم

يساعد في التخلص من المواد الكيميائية الضارة عن طريق تنظيف نظامك الداخلي وتنقية الدم. علاوة على ذلك ، منع الالتهاب ، وهو عامل معروف بتسببه في زيادة الوزن. مع التخلص من المواد غير الصحية أو شديدة الحساسية من الجسم واستبدالها بمواد دسمة يدعم الصحة العامة. يمكن للجسم القلبية أن يدعم فقط فقدان الوزن الإيجابي والصحي.

يقلل الدهون

يعزز النيم امتصاص العناصر الغذائية الأساسية ويمنع امتصاص الدهون. تحسين الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي في الجسم ، يساعد تلقائيًا على تجنب امتصاص الدهون. لأن الجسم سيعمل على توفير امتصاص أفضل للمغذيات. بدلا من امتصاص الدهون لنظام الجسم كله. يعد تضمين النيم في روتينك طريقة مستدامة وطبيعية لتجنب أي زيادة أخرى في الوزن.

حرق الدهون

نظرًا لأن النيم يزيد من معدل الأيض ، فإنه يساعد بشكل كبير على تثبيط الإنزيم الذي يكسر الهرمون المسؤول عن التمثيل الغذائي للدهون. عندما يتم تثبيط الإنزيم ، تزداد كمية الهرمون ، مما يعزز تكسير الدهون. ومع ذلك ، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن النيم يمكن أن يعزز آثار حرق الدهون من ممارسة الرياضة. ومن ثم فهذه هي أفضل آلية لربط فقدان الوزن.

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