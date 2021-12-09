7 آثار جانبية لتناول الكثير من خل التفاح

يعد خل التفاح منشط طبيعي، كما أن لديه العديد من الفوائد الصحية التي تدعمها الدراسات العلمية على البشر، ومع ذلك، أثار الناس أيضًا مخاوف بشأن سلامته وآثاره الجانبية المحتملة، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة على الآثار الجانبية المحتملة لخل التفاح.

آثار جانبية لتناول الكثير من خل التفاح

يؤخر تفريغ المعدة

أشارت دراسات صغيرة أجريت على البشر إلى أن خل التفاح قد يقلل من معدل خروج الطعام من المعدة ويدخل الجهاز الهضمي السفلي، وهذا يمكن أن يبطئ امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم، ومع ذلك، قد يؤدي هذا التأثير إلى تفاقم أعراض خزل المعدة، وهي حالة شائعة تؤثر على الأشخاص المصابين بمرض السكري.

وفي خزل المعدة، لا تعمل الأعصاب في المعدة بشكل صحيح، لذلك يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة ولا يتم إفراغه بمعدل طبيعي، وقد تشمل أعراض خزل المعدة حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري وخزل المعدة، فإن توقيت الأنسولين مع الوجبات يمثل تحديًا كبيرًا لأنه من الصعب التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه هضم الطعام وامتصاصه.

الآثار الجانبية للجهاز الهضمي

قد يسبب خل التفاح أعراضًا هضمية غير سارة لدى بعض الأشخاص، حيث وجدت الدراسات أن خل التفاح وحمض الخليك قد يقلل من الشهية ويعزز الشعور بالامتلاء، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في تناول السعرات الحرارية، ومع ذلك، تشير إحدى الدراسات الخاضعة للرقابة إلى أنه في بعض الحالات، قد تنخفض الشهية وتناول الطعام بسبب عسر الهضم.

وفي الواقع، إن الأشخاص الذين تناولوا مشروبًا يحتوي على 25 جرامًا من خل التفاح أبلغوا عن شهية أقل ولكن أيضًا شعور أكبر بالغثيان، خاصة عندما كان الخل مخلوطًا مع مشروب آخر.

انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقدان العظام

لا توجد دراسات خاضعة للرقابة حول تأثيرات خل التفاح على مستويات البوتاسيوم في الدم وصحة العظام في هذا الوقت، ومع ذلك، هناك حالة واحدة من انخفاض البوتاسيوم في الدم وفقدان العظام والتي تُعزى إلى جرعات كبيرة من خل التفاح الذي تم تناوله على مدى فترة طويلة من الزمن.

تآكل مينا الأسنان

ثبت أن الأطعمة والمشروبات الحمضية تتلف مينا الأسنان، حيث تمت دراسة المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على نطاق أوسع، وبعض الأبحاث تظهر أن حمض الخليك في خل التفاح قد يتلف أيضًا مينا الأسنان.

وفي إحدى الدراسات الأخرى، تم غمر مينا الأسنان في خل مختلف بمستويات درجة الحموضة، وأدى الخل إلى فقدان 1-20٪ من المعادن من الأسنان بعد 4 ساعات.

الأهم من ذلك، تم إجراء هذه الدراسة في المختبر وليس في الفم، حيث يساعد اللعاب على تخفيف الحموضة ولن يحمل الشخص الخل في فمه لمدة 4 ساعات، ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن كميات كبيرة من الخل قد تسبب تآكل الأسنان.

حروق الحلق

خل التفاح لديه القدرة على التسبب في حروق المريء، حيث وجدت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ أن حمض الخليك من الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي تسبب في حروق الحلق.

حروق جلدية

نظرًا لطبيعته الحمضية القوية، قد يسبب خل التفاح أيضًا حروقًا عند وضعه على الجلد، ففي إحدى الحالات، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتآكل في أنفها بعد وضع عدة قطرات من خل التفاح لإزالة اثنين من الشامات، بناءً على فيديو رأته على الإنترنت.

وفي حالة أخرى، أصيب صبي يبلغ من العمر 6 سنوات يعاني من مشاكل صحية متعددة بحروق في الساق بعد أن عالجت والدته عدوى ساقه بخل التفاح، هناك أيضًا العديد من التقارير القصصية عبر الإنترنت عن الحروق الناجمة عن وضع خل التفاح على الجلد.

التفاعلات الدوائية

قد تتفاعل بعض الأدوية مع خل التفاح مثل أدوية السكري، حيث قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المحفزة للأنسولين ويستهلكون الخل من انخفاض خطير في نسبة السكر في الدم أو مستويات البوتاسيوم.

للمزيد من صحتك وجمالك:

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال