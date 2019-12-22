7 أخطاء تجنبيها عند تصميم ديكور الزفاف

اختيار ديكور الزفاف يلعب دورًا مهمًّا في ما سيكون عليه حفل زفافكِ، لهذا قدر الإمكان امنحي بعض الوقت والتفكير لاختيار الديكور الأنسب، والذي يعبّر عن فكرتكِ ويوضح ثيم الحفل التي ستختارينها.

فهم طبيعة وحجم المكان

اختيار القاعة يؤثر في اختيار ديكور الزفاف، فعليكِ اولًا أن تفهمي طبيعة المكان، ومساحته، والذي على أساسه سوف تختارين الديكورات، على سبيل المثال لا يمكن أن تختاري كراسي ضخمة بقاعة صغيرة، أو تعتمدي شلالات الورود بسقف القاعة المنخفض وهكذا.

الابتعاد عن استخدام الديكور الموجود بالفعل

بكل قاعة هناك ديكور موجود بالفعل متاح للحفل، لكنّ بعض الازواج يقررون الاستغناء عنها، والبدء من جديد بديكور مختلف تمامًا، أعيدي التفكير بتلك النقطة فربما يكون الديكور مناسبًا لأفكاركِ ولحفلِك، وعادة ما يتم عمله بناءً على تصميم القاعة فربما هو الأنسب، من دون أن تكلفي نفسكِ أموالًا زائدة.

البحث عن الكمال

أن ترغبي في وضع كل الأمور والأفكار بحفلكِ، سوف يجعل الحفل يبدو مبهرجًا ومتكلفًا بشكل مبالغ، حتى إن كنتِ تفكرين في حفل أسطوري وفخم، ستحتاجين أيضًا إلى التفاصيل السيطة، لعمل نوع من التوازن بديكور القاعة.

الاستهانة بتوزيع الإضاءة

الإضاءة عامل قويّ جدًّا بحفل زفافكِ، بخاصة عندما يتم توزيعها بشكل صحيح، بأن يكون مسرح الرقص مُسلطًا عليه الإضاءة بطريقة تختلف عن باقي القاعة مثلًا، وكذلك كوشة العروس.

كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في شكل الصور الفوتوغرافية والفيديو ومدى جودتها.

الديكور المبالغ به بالكوشة

الاهتمام المبالغ به بالكوشة، بما أنها واحدة من الأماكن المهمة بالقاعة، بوضع الكثير من الورود والشموع بالقاعة، سوف تبدو الكوشة مبهرجة ومزعجة للعين.

وضع الورود بكل مكان

استخدام الورود من الديكورات الأساسية بالقاعة، لكن وضعها بكل مكان ربما يؤثر على شكل القاعة ككل، كما أنها سرعان ما تبدأ بالذبول ويتغير لونها، لهذا عليكِ الانتباه لتلك النقطة.

النسخ من الإنترنت

أن تقومي بعمل بحث على الإنترنت عن ديكورات الزفاف أمر جيد، لكن عليكِ وضع الاعتبارات المختلفة عن شكل الحفل، وحجم القاعة، كما أنّ وضع لمستكِ الخاصة بالمكان هي الأهم.

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