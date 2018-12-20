ما هي أسباب الطلاق؟

من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق قلة الخبرة بشؤون الزواج

على كل زوج وزوجة أن يتكاتفا لإنجاح زواجهما، بكافة الطرق، وأن تكون مبادرة الإصلاح نابعة من داخلهم، وعن إقتناع بأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأن الطلاق يؤثرعلى الحالة الصحية، والنفسية للطرفين وعلى المجتمع ككل.

ومن أسباب التي تؤدي إلى الطلاق:

1- إن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، هم أكثرعرضة للطلاق من غيرهم، وذلك لأن التعامل مع أشخاص لديهم فقر صحى، يكونون أقل جاذبية، وأكثر صعوبة.

2- قلة الخبرة بشؤون الزواج.

3- الظروف المادية السيئة، التى تؤدى إلى سوء الأحوال الصحية ، والنفسية، ثم إلى الطلاق.

4- إدمان أحد الطرفين للمخدرات، أوالكحوليات .

5- انخفاض مستوى التعليم.

6- نقص التوعية الدينية بالعلاقة المثالية بين الزوجين، وواجب كل طرف نحو الآخر.

7- سيطرة المادة على كل نواحى الحياة، مما يصيبها بالملل والفتور.

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