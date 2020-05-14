7 أسباب قد تؤدي إلى تساقط شعر الأطفال

هل شعر طفلك يتساقط بكثرة؟ هل تشعر بالقلق والتوتر عند تساقط شعر طفلك؟

يحرص الآباء على الاعتناء بشعر أطفالهم كجزء من حبهم لهم وحرصهم عليهم، لكن تساقط الشعر عند الأطفال، مع ندرته، يعتبر من الأمور المحبطة والمقلقة للآباء، وخاصة أنهم لا يتوقعون حصول هذا الأمر عند أبنائهم في مرحلة الطفولة، ومشكلة تساقط الشعر لا تقتصر فقط على البالغين إنما قد تصيب الأطفال أيضاً نتيجة التعرض لبعض العوامل، أو إصابتهم ببعض المشاكل الصحيّة.

"موقع البوابة" يقدم لكم أهم أسباب تساقط شعر الأطفال:

1- بسبب الخضوع لعلاجات الأمراض السرطانية

إن الخضوع لعلاجات الأمراض السرطانية هو السبب الرئيسي في خسارة الطفل لشعره، وهذه الحالة تكون مؤقتة، حيث يستعيد الطفل لشعره بعد تعافيه واستغنائه عن الخضوع لهذه العلاجات.

2- سعفة الرأس

سعفة الرأس هي عبارة عن عدوى فطرية تصيب فروة رأس الأطفال، وقد تظهر إمّا على كامل فروة الرأس، أو على شكل بُقع صغيرة خالية من الشعر، أو تحتوي على شعر مُتكسّر وقصير، وعادةً ما تكون دائريّة أو بيضاويّة الشكل.

وفي حال شك الطبيب باحتمال إصابة الطفل بالسعفة يقوم بعمل بعض الفحوصات المجهريّة للتأكُّد من ذلِك، وفي حال التأكد من الإصابة يقوم بوصف الأدوية المُضادّة للفطريات والتّي تؤخذ عن طريق الفم، أو قد يقوم بوصف نوعيّة شامبو مُضاد للفطريات. ويجب عدم الاحتكاك مُباشرةً مع الطفل أو حتّى استخدام أغراضه مثل القُبّعة، أو الفرشة، أو المشط لتجنُّب انتقال العدوى.

3- داء الثعلبة

داء الثعلبة من الأمراض غير المُعدية التّي تُصيب فروة الرأس وتُسبب فقداناً في الشعر، ويُعتقد أنَّ سببه الرئيسيّ قيام نظام مناعة الجسم بمُهاجمة بصيلات الشعر، ويؤدّي هذا الهجوم المُفاجىء لظهور بقع مستديرة أو بيضاوية خالية من الشعر.

قد لا يوجدُ علاجٌ دائم لمُشكلة داء الثعلبة، ولكن يُمكن الحد منهُ أو السيطرة عليه في الحالات التّي تُصيب الأطفال، فيرجع الشعر للنمو مرّةً أُخرى في غضون سنة واحدة، وفي حالاتٍ قليلة فقط قد تتطوّر الحالة ليُصاب الطفل بالصلع الكُلي. ويكونُ العلاج في أغلب الأوقات عبارة عن مراهم طبيّة يتم وصفها من قبل الطبيب.

4- نتف الشعر

هوَ فقدان الشعر الناجم عن النتف، أو الشد، أو السحب، أو الفرك من قبل الطفل، مِمّا يؤدّي لعدم اكتمال نموّه أو تفاوت الطول في مناطق مُعيّنة.

ومن أسباب قيام الطفل بنتف شعره التوتُّر أو القلق إزاء أمرٍ معيّن، كموت الجد أو الجدة، أو ولادة أخ جديد، أو مُشكلة الطلاق، أو الضغوطات المدرسيّة.

5- سوء التغذية

في بعض الأحيان قد لا يحصُل الطفل على العناصر الغذائيّة المُهمّة لجسده، مما يُسبب لهُ مشاكلَ في فروة الرأس وتساقطاً في الشعر.

6- الشد المستمر للشعر

تشيع هذه الحالة عند الأطفال الذين يعمد أهلهم إلى تسريحات معينة لشعرهم مثل الضفائر الضيقة أو ما يعرف بذيل الحصان. كذلك تحصل عند الأطفال حديثي الولادة والرضع نتيجة فرك أو حك الطفل لرأسه بفراشه بصورة متكررة أثناء النوم.

7- التوتر

قد يدفع التوتر وبعض الحالات النفسية كالوسواس القهري الأطفال للعب المستمر في خصلات شعرهم وربما شده، الأمر الذي يضر بالشعر ويجعله يتساقط لذلك راقب طفلك جيدًا واعرضه على الطبيب إذا كان يعاني من بعض الأمراض النفسية.

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