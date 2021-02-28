اليوم العالمي للمرأة يصادف في 8 مارس من كل عام، يوم المرأة العالمي ليس يوماً عادياً بل هو رمز وذكرى لكفاح النساء في جميع أنحاء العالم للحصول على حريتهن و حقوقهن وأبرزها توقف العنف ضدهن والمساواة مع الرجل.

وفي يوم المرأة العالمي لابد وأن تظهري بمظهر أنيق ساحر وجذاب، خاصةً وأن هذا اليوم هو يومك والذي يحتفل فيه العالم أجمع بإنجازات المرأة العصرية.

7 أسرار لتتألقي جمالاً في اليوم العالمي للمرأة

البشرة النضرة المشرقة هي من أكثر صفات الجمال أهمية ولذلك عليك أن تعتني ببشرتك من خلال تحضير ماسكات منزلية من المواد الطبيعية المناسبة لبشرتك لتتألقي إشراقاً في هذا اليوم وكل يوم.

في اليوم العالمي للمرأة عليك اعتماد مكياج مثالي وناعم يبرز جمال ملامحك.

جمال وصحة الشعر من أكثر الأمور أهمية في مظهرك ولذلك عليك أن تركزي بالمزيد من العناية على الشعر فتمنحيه بعض الوقت لتغذيته وحمايته بالمواد الطبيعية.

في اليوم العالمي للمرأة تسريحة الشعر هي من أهم ما سيميز إطلالتك، فعليك إذاً أن تحرصي على اختيار تسريحة بسيطة ومناسبة لشكل وجهك وطول شعرك لتبدي عملية وأنيقة في نفس الوقت.

لابد أن تفكري أيضاً بأزياء مثالية ترتدينا في في اليوم العالمي للمرأة، والتي يمكنك اختيارها حسب الوقت والمكان الذي تذهبين إليه فثياب النهار والعمل غير ثياب السهرة.

في اليوم العالمي للمرأة لايجب أن تغفلي بالطبع انسجام وتناسق ألوان ملابسك لتظهري بأجمل حلة وتخطفي الأنظار أينما حللت ليلاً نهاراً.

في اليوم العالمي للمرأة لتكتمل أناقتك يجب أن تهتمي بشكل أظافرك ولذلك فمن الأفضل أن تتوجهي إلى مركز التجميل لتشذبي أظافرك وترتبيها وتختارين لها لون الطلاء المناسب للون أزيائك.

في اليوم العالمي للمرأة الحذاء والحقيبة الأنيقين هما مكملان مهمان لرحلة أناقتك، ولذلك قومي باختيارهما بدقة كبيرة بحيث يكونان مناسبان تماماً والخيارات عديدة ومتاحة بالتأكيد.

لماذا هذا التاريخ تحديداً هو اليوم العالمي للمرأة؟

في يوم المرأة العالمي: 10 أطعمة للمحافظة على شباب بشرتكِ