7 أطعمة غنية بـ "حمض الهيالورونيك"

حمض الهيالورونيك هو عبارة عن مركب موجود في جميع أنحاء الجسم، ويلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الجوانب الصحية، خاصة فيما يتعلق بالبشرة والعينين والمفاصل.



وبحسب الدراسات فإن هذا الحمض قد يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن ترطيب البشرة وملمسها ومرونتها، وقد يدعم أيضًا التئام الجروح، إلى جانب أنه قد يعالج جفاف العين وارتجاع الحمض والتهاب المفاصل.



وفي الواقع، يمكن للجسم أن ينتج حمض الهيالورونيك، ولكنه متوفر أيضًا في المكملات الغذائية إلى جانب أنه يمكن الحصول عليه من خلال بعض الأطعمة، ومن خلال هذه المقالة سنستعرض 7 أطعمة غنية بحمض الهيالورونيك.

أطعمة غنية بـ"حمض الهيالورونيك"

مرق العظام

يصنع مرق العظام عن طريق غلي العظام والأنسجة الضامة للحيوانات في سائل لمدة 12-48 ساعة، وينتج عن ذلك مرق لذيذ غني بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك حمض الهيالورونيك، كما يحتوي مرق العظام على كمية جيدة من البروتين، أيضًا يعد مرق العظام غنيًا بالكولاجين، وهو نوع من البروتين الذي ثبت أنه يحسن مرونة البشرة وترطيبها.

البرتقال

لا يحتوي البرتقال على حمض الهيالورونيك، ولكنه يحتوي على النارينجين، وهو نوع من المركبات النباتية ذات الخصائص القوية المضادة للأكسدة، ولكن تكمن أهمية النارينجين بأنه يمنع نشاط الهيالورونيداز، وهو إنزيم مسؤول عن تكسير حمض الهيالورونيك، لذا فإن تناول البرتقال يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من حمض الهيالورونيك في الجسم.

التوفو

وهو نوع من الجبن النباتي المصنوع من حليب الصويا، وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على حمض الهيالورونيك، إلّا أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتويسترغنز، وهي مواد تحاكي تأثيرات هرمون الأستروجين، ولقد ثبت أن الأستروجين يزيد من مستويات حمض الهيالورونيك في الجسم لدعم صحة الجلد ومنع مشاكل مثل الجفاف والتجاعيد.

الكرنب الأجعد

الكرنب الأجعد هو من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على قيمة غذائية قوية، حيث توفر كل حصة منه جرعة دسمة من الألياف والفيتامينات والكالسيوم والنحاس والمنغنيز، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، ويشارك أيضًا في إنتاج حمض الهيالورونيك.

اللوز

اللوز من المكسرات المشهورة بنكهتها الغنية وتعدد استخداماتها، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية، وتحتوي على الكثير من البروتين والألياف والدهون الصحية للقلب في كل حصة، بالإضافة إلى أنها مليئة بالمغنيسيوم الذي يدعم صحة الجلد عن طريق زيادة إنتاج الجسم لحمض الهيالورونيك.

فول الصويا الأخضر

فول الصويا الأخضر (الأدامامي) هو نوع من فول الصويا غير الناضج، وغالبًا ما يتم غليه أو طهيه على البخار، ومثله مثل منتجات الصويا الأخرى فهو يحتوي على الفيتويسترغنز والتي يمكن أن تزيد من مستويات حمض الهيالورونيك في الجسم، كما أنه يوفر المنغنيز ويعد مصدرًا ممتازًا للبروتين.

البطاطا الحلوة

لا شك بأن البطاطا الحلوة مغذية بشكل لا يصدق، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمنغنيز، كما أنها توفر الكثير من المغنيسيوم في كل حصة، مما يمكن الجسم من إنتاج حمض الهيالورونيك بكفاءة، كما تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا المؤكسدة والأمراض المزمنة.

علاوة على ذلك، البطاطا الحلوة مليئة بالبيتا كاروتين، وهو مركب ثبت أنه يخفف الالتهاب ويعادل الجذور الحرة الضارة ويقي من تلف الجلد وحروق الشمس.

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