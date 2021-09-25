إذا كنت من محبي القهوة، فقد يكون لديك مبيض يضفي نكهة ودسمًا على فنجان القهوة الذي تتناوله يوميًا، وعلى الرغم من أن مبيضات القهوة لذيذة إلّا أن بعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف بالإضافة إلى النكهات الاصطناعية والمحليات والألوان التي يفضل الكثير من الناس تجنبها.



على سبيل المثال، تحتوي كل القشدة بنكهة الفانيليا والكوفي ميت على 5 جرامات من السكر المضاف لكل ملعقة كبيرة 15 مل.



وفي الواقع، يستخدم معظم الناس أكثر بكثير من حجم الحصة الموصى بها، وعلى هذا النحو يمكن أن يتم استهلاك 10 جرام من السكر المضاف في حال تم استخدام ملعقتين كبيرتين فقط من هذه المبيضات في القهوة.



ومن المعروف أن تناول السكر المضاف يرتبط بزيادة خطر زيادة الوزن، ومتلازمة التمثيل الغذائي وأعراض الاكتئاب والآثار السلبية الأخرى، لذلك من الأفضل الحد من تناول السكر المضاف قدر الإمكان بما في ذلك مبيض القهوة الخاص بك.



ولحسن الحظ، من السهل صنع مبيض القهوة في المنزل، ويتوفر أيضًا عدد من مبيضات القهوة منخفضة السكر أو الخالية من السكر، وفيما يلي من خلال هذه المقالة سنتعرف على 7 بدائل صحية لمبيض القهوة.

بدائل صحية لمبيض القهوة

مبيض حليب جوز الهند بالفانيليا

يعتبر حليب جوز الهند المعلب أساسًا مثاليًا لمبيضات القهوة المصنوعة منزليًا، فهي سميكة ولها قوام غني، وتعد وصفة مبيض جوز الهند بالفانيليا هي الأسهل، كل ما عليك هو أن تضيف علبة من حليب جوز الهند في وعاء زجاجي، ومن ثم إضافة 1-2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا وبعدها أغلق المرطبان ورجه لمدة 30 ثانية، كما يمكن إضافة كمية صغيرة من المحلي مثل العسل.

حليب الكاجو بالشوكولاتة المحلاة بالتمر

غالبًا ما تحتوي مبيضات القهوة بنكهة الشوكولاتة التي يتم شراؤها من المتجر على نسبة عالية من السكر المضاف، ولكن يمكن صنع هذا المبيض في المنزل بمكونات بسيطة ومحلي مثل التمر وليس السكر، كل ما عليك هو شطف الكاجو بالماء البارد بعد نقعه طوال الليلن ومن ثم إضافته إلى الخلاط مع الماء والتمر ومسحوق الكاكاو والفانيليا والقرفة، ومن ثم مزج الخليط وتركه على نار عالية لمدة دقيقتين تقريبصا حتى يصبح ناعمًا وكريميًا.

مبيض البودرة المصنوع منزليًا

إذا كنت تفضل كريمات البودرة، فستحب هذا المبيض البودرة المصنوع منزليًا والذي يستخدم فيه مسحوق حليب جوز الهند، كما يمكن استخدام مسحوق الحليب العادي بدلًا من مسحوق حليب جوز الهند إذا كنت تفضل ذلك.

ولصنع كريمة البودرة الخاصة بك، ما عليك سوى خفق مسحوق حليب جوز الهند في الخلاط مع مكونات من اختيارك مثل مسحوق الكاكاو أو مسحوق حبوب الفانيليا أو القرفة، ويمكن اختيار محلي مثل التمر.

مبيض البندق

مبيض البندق خالي من منتجات الألبان وخالي من الغلوتين ولا يحتوي على سكر مضاف، كما أن كريمة البندق المحلاة تستخدم الإريثريتول، وهو سكر كحول لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

مبيضات الشوفان

مبيض الشوفان يحتوي على كريمات خالية من منتجات الأبان وخالية من الغلوتين وتتوفر منه مجموعة متنوعة من النكهات، كما أن نكهته الأصلية تحتوي على 0 جرام من السكر المضاف، في حين تحتوي نكهات الفانيليا والبندق على 1 جرام فقط من السكر المضاف.

البروتينات الحيوية

البروتينات الحيوية تصنع مبيضات القهوة التي توفر بروتين الكولاجين، حيث تحتوي كريمات القشدة المصنوعة من حليب جوز الهند على 5 جرامات من البروتين وأقل من 1 جرام من إجمالي السكر لكل ملعقة، وتأتي بنكهات مثل الموكا وجوز الهند والفانيليا.

مبيض اللوز والشوفان غير المحلى

يحتوي هذا المبيض غير المحلى على خمسة مكونات فقط وهي المياه المفلترة والشوفان العضوي الخالي من الغلوتين واللوز الأوروبي العضوي ونكهة الفانيليا الطبيعية وملح الهيمالايا، ويوفر 10 سعرات حرارية فقط لكل ملعقة كبيرة.

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