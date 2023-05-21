البوابة - يعتبر شهر يونيو ، الموسم الأكثر إشراقًا على الإطلاق ... لذا فلا تتفاجأ لتعرف بأن مواليد هذا الشهر هم أنفسهم يشعون بالنور كالنجوم الصغيرة الساطعة في السماء. إذا كنت تنتظرين مولوداً جديداً في شهر يونيو أو لديك طفل مولود في هذا الشهر، تعالي معنا لنتعرف على بعض الحقائق التي تجعل طفلك المولود في شهر يونيو مميزًا للغاية.

7 حقائق ممتعة عن أطفال شهر يونيو / حزيران

1. من الناحية الفلكية مولود شهر يونيو أما جوزاء أو سرطان

الأطفال المولودين قبل 22 يونيو سيكون من برج الجوزاء - علامة يمثلها التوأم ويُعتقد أنهم يتميزون بالثرثرة والجاذبية والذكاء... لكنهم لا يملكون قراراً حاسماً. الأطفال المولودون بعد 22 يونيو سيكونون من برج السرطان (المعروفون أيضًا بأطفال القمر). يُعتقد أن السرطان عاطفي ، وبديهي ... ولكن في بعض الأحيان يكون مزعجاً.

2. يملكون ثلاثة أحجار حظ

لا داعي للقلق إذا كان قرار طفلك من برج الجوزاء غير حاسم ، فلديه الكثير من الخيارات ... على الأقل عندما يتعلق الأمر باختيار حجر الحظ! شهر يونيو هو واحد من ثلاثة أشهر فقط تتميز بثلاثة أحجار حظ ضخمة. يُمثل شهر يونيو اللؤلؤة الرقيقة ، وحجر القمر المتقزح اللون ، والألكسندريت المتغير اللون.

3. يملكون زهرتين

الوردة وزهر العسل. الورود تدل على الرومانسية ، بينما زهرة العسل تعني السعادة.



4. شخصية مشمسة

قد تتوقع أن يكون طفلك المولود في فصل الصيف متفائلًا ... ووفقًا لإحدى الدراسات الأوروبية ، قد تكون على حق! من المرجح أن يكون لدى الأطفال الذين يولدون في موسمي الربيع والصيف طباع إيجابية بشكل مفرط مقارنة من الأطفال المولودين في أوقات أخرى من العام.

5. أطفال شهر يونيو يتميزون بالطول

وجدت دراسة بريطانية أن الأطفال الذين يولدون في شهر يونيو يميلون إلى أن يكونوا أطول من غيرهم ... وقد ينموون ليصبحوا طوال القامة. ولكن حتى لو لم يكن طول طفلك المولود في شهر حزيران (يونيو) طويلاً حرفيًا ، فقد يصبح شخصًا يتطلع إليه مجازيًا ...

6. قد يكون طفلك في طريقه نحو جائزة نوبل

قد يكون لدى طفلك اللامع بعض الصفات الرائعة لعرض عبقريته! وجد تحليل للحائزين على جائزة نوبل أن عددًا كبيرًا من الفائزين ولدوا في يونيو. حتى لو لم يفزوا بجائزة نوبل ، فإن أطفال يونيو علماء وباحثون ومهنيون وفنيون رائعون.

7. مشاهير

هل تحتاج إلى مزيد من الأدلة على أنهم متألقون؟ من المشاهير الذين يشاركون شهر الميلاد هذا ناتالي بورتمان وأنجلينا جولي وأندرسون كوبر وكاني ويست ونيل باتريك هاريس وأريانا غراندي.

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