البوابة - شهر مايو يعني الأزهار الساطعة المنبثقة من الأرض ، والسماء الزرقاء المشمسة ، والأطفال الذين على وشك أن يتحولوا إلى رجال ونساء متميزين! فيما يلي بعض الحقائق الممتعة عن شهر مايو وبعض السمات التي تجعل طفلك مميزًا للغاية.

9 حقائق رائعة عن الأطفال المولودين في شهر مايو

1. ينتمي مواليد شهر مايو إلى برجي الثور أو الجوزاء

ينتمي مواليد الأيام من 1 و 21 مايو إلى برج الثور. بينما قد يكون الأطفال المولودين بعد الحادي والعشرين إلى برج الجوزاء (يرمز لهما بالتوأم).

برج الثور

يحكمه كوكب الزهرة ، الكوكب الذي يحكم الجمال ، ويرتبط برج الثور بالذوق الجيد (والمترف)! إنهم يحبون الكماليات الصغيرة في الحياة ولا يخشون الانغماس في ذلك. يُعتقد أن برج الثور مخلص ، يصنع أصدقاء شرسين مخلصين. إنهم ثابتون ، عازمون ، صبورون، وواثقون من أنفسهم ... ولكن على الجانب الآخر يمكن أن يكونوا عنيدين ومحددين بطرقهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم الاستمتاع بمساحة جميلة ، لذا سترغب في الاطلاع على أفكار الحضانة الخاصة بنا لكل علامة برج!

برج الجوزاء

الجوزاء هو العضو الأكثر تنوعًا بين الأبراج (هذه الصفة تعني أن الأطفال اجتماعيون جداً!). تشتهر العلامة التي يحكمها عطارد بالذكاء السريع ، والذوق للتواصل ، والشخصية المنطلقة ... مما يعني أنه قد يكون لديك فراشة اجتماعية. ومع ذلك ، فإن الرحلات الخيالية التي يأخذها برج الجوزاء يمكن أن تجعله سهل التشتت.

2. حجر حظ أطفال شهر مايو

حجر حظ أطفال مايو هو الزمرد الأخضر النابض بالحياة. الزمرد هو أحد أندر الأحجار في العالم ، وهو يرمز إلى الولادة والحب بالإضافة إلى أنه يبدو جميلًا مذهلاً في خاتم من الذهب الأصفر أو قلادة.

3. زهور أطفال شهر مايو حلوة ومليئة بالأمل

بما أن مايو هو شهر يجعل العالم يتفتح بالكامل ، فمن الناحية الفنية كل الأزهار هي زهور مايو . ولكن إذا كنا نتحدث عن زهرة مايو الرسمية فهي زنبق الوادي الجميل وزهرة الزعرور (برعم صغير وردي شاحب ينمو على شجيرة شائكة). وتمثل الحلاوة والأمل، على التوالي ... انها رسالة جميلة لطفلك الصغير.

4. مواليد شهر مايو أطفال محظوظين

كشفت دراسة أجريت عام 2004 أن الأشخاص الذين ولدوا في مايو يعتبرون أنفسهم أكثر حظًا من أولئك الذين ولدوا في الأشهر الأخرى. بينما يعتبر الشهر الأقل حظًا هو أكتوبر.

5. مواليد شهر مايو لديهم مواقف إيجابية

إلى جانب الحظ السعيد ، يبدو أن مواليد مايو يجلبون الروح المعنوية الجيدة! وفقًا لبحث أوروبي ، من المرجح أن يكون لدى الأطفال المولودين في الربيع والصيف موقف إيجابي بشكل مفرط من أولئك المولودين في مواسم أخرى.

6. لدى أطفال شهر مايو الكثير من الخيارات الوظيفية

وفقًا لإحدى الدراسات ، ترتبط بعض أشهر الميلاد بمهن معينة (على سبيل المثال: من المهن الشائعة للأطفال في فبراير الرسم والفن! ومع ذلك ، فأن الأطفال المولودين في مايو لا يرتبطون بمسار وظيفي معين ... مما يعني أن خياراتهم يجب أن تكون مفتوحة على مصراعيها!

7. يتمتع أطفال شهر مايو بصحة جيدة بشكل عام

عندما شرع العلماء في جامعة كولومبيا في دراسة الصلة بين موسم الولادة والصحة ، وجدوا أن أطفال مايو هم أقل عرضة للإصابة بالمرض! بالطبع ، لاحظ مؤلف الدراسة أيضًا أن الخطر الذي يمثله شهر الميلاد ضئيل مقارنة بعوامل أخرى مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية. لذلك قد لا يزال الأطفال بحاجة إلى الاعتناء بأنفسهم.

8. أطفال شهر مايو لديهم أعياد ميلاد نادرة نسبيًا

هناك الكثير من الأشياء الخاصة بطفل مايو ... بما في ذلك يوم ولادته. تاريخ ميلاد واحد فقط في مايو يتجاوز 100 أعياد ميلاد يوم (23 مايو يأتي في المركز 89). وفي الوقت نفسه ، تقع ستة أعياد ميلاد المركز الخمسين، وهي (4 ، 11 ، 13 ، 26 ، 27 ، 31). بشكل عام ، يميل عدد أقل من الأطفال إلى الولادة في أيام العطلات ، حيث أن تلك التواريخ تلقى عددًا أقل من مواعيد العمليات القيصرية - لذلك فمن المنطقي أن تشهد معدلات مواليد أقل.

9. أطفال شهر مايو نجوم لامعون

يتشارك مولود مايو مع الكثير من النجوم، ومن أبرز هؤلاء المشاهير تينا فاي ، وجورج كلوني ، ودواين "ذا روك" جونسون ، وأديل ، وأوكتافيا سبنسر ، وديفيد بيكهام ، ولانس باس ، وساشير زاماتا ، ونوها سينتينيو ، وروبرت باتينسون ، وسام سميث ، ولافرن كوكس ، ورامي مالك.

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