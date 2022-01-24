السبب الأبرز لآلام الظهر والرقبة وحتى الكتفين هو تشنج وتقلص العضلات الناتج أغلب الأحيان عن الجلوس أو الرقود بشكل غير صحيح، من يجلس لعدة ساعات أمام الكمبيوتر بدون استراحة وممارسة بعض الحركات التي تساعد على الاسترخاء، سيعاني من آلام في الرقبة عاجلاً أم آجلاً.

7 خطوات للتعامل مع مع الآم الظهر والرقبة والأكتاف

تأكد دائماً من طريقة جلوسك يجب أن تكون باستقامة العمود الفقري

تأكد من طريقة نومك يجب أن تكون المخدة والفرشة مناسبة ومريحة وطبية إن أمكن مهم أن تنام وأنت مرتاح وتستيقظ صباحاً وأنت مرتاح تأكد من عدم وجود وضعية خطأ في النوم

طعامك يجب أن يحتوي على نسبة مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والمنجنيز هذه العناصر متوفرة في أوراق الخضار الخضراء مثل البقدونس والجرجير والكزبرة والخبيزة والسبانخ والملوخية ... وغيره

طعامك يجب أن يحتوي بشكل يومي على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون ،الزبدة أو السمن البلدي أو دهون الحيوان مع اللحوم والبيض لاحتوائها على فيتامين دال٣ وك٢

التعرض للشمس لأطول مدة ممكنة أقله نصف ساعة في اليوم

التمارين الرياضية المناسبة لكل حالة،لأنه التمارين مهمة وتصنع الفرق استشر في ذلك طبيبك أو مختص في العلاج الطبيعي وكرر التمارين باستمرار وبدون ملل قوي عضلات ظهرك ورقبتك

تنشيط الدورة الدموية في مكان الإصابة أو الألم بعدة طرق منها الحجامة او المساج الخفيف استخدام زيوت حارة مثل زيت الخردل وزيت اللوز المر زيت الفلفل زيت الزنجبيل وزيت الزيتون ممكن عمل خلطة من عدة زيوت ودهن المكان يوميا أو يوم بعد يوم.

طرق تنشيط الدورة الدموية

اتباع نمط غذائي صحي

الحفاظ على مستويات الحديد بالجسم

شرب الماء

أخذ حمام دافئ أو بارد

تدليك الجسم

ممارسة الرياضة

الحفاظ على مستويات ضغط الدم

قضاء بعض الوقت واقفاً

أطعمة تعالج العمود الفقري

البقوليات مثل العدس والفاصولياء والفول

السلمون

زيت السمسم

الخضروات الورقية

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان

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