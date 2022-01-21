7 من أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، بدءًا من مخاوف الجهاز الهضمي إلى التعب ومشاكل الجلد ونقص التغذية.

وفي الواقع، تنشأ هذه الأعراض بسبب الغلوتين، وهو نوع من البروتين موجود في القمح والشعير، حيث يؤدي إلى استجابة مناعية، مما يتسبب في التهاب وتلف أمعائك الدقيقة.

ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن أعراض مرض الاضطرابات الهضمية قد تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وقد لا يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أي أعراض على الإطلاق، ومع ذلك، إذا عانيت من أي من الأعراض الشائعة المرتبطة بمرض الاضطرابات الهضمية، فقد تكون علامة على أنه يجب إجراء اختبار لهذه الحالة.

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

الإسهال

البراز المائي الفضفاض أو كما يعرف بالإسهال هو أحد الأعراض الأولى التي يعاني منها الكثير من الناس قبل تشخيص إصابتهم بمرض الاضطرابات الهضمية، ووفقًا لإحدى الدراسات، يعاني حوالي 43٪ من المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية من الإسهال، حيث أن هذه النسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل إدخال اختبارات الدم، والتي تستخدم الآن على نطاق واسع لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية.

لحسن الحظ، عادة ما يحل اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين العديد من أعراض مرض الاضطرابات الهضمية، بما في ذلك الإسهال، وفي الواقع، في إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، أبلغ أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين عن إسهال أقل بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

الانتفاخ

الانتفاخ هو عرض شائع آخر يعاني منه الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية، حيث يمكن أن يسبب مرض الاضطرابات الهضمية التهابًا في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، وفي دراسة صغيرة أجريت على 85 شخصًا تم تشخيصهم حديثًا بمرض الاضطرابات الهضمية، عانى حوالي 9٪ من الانتفاخ، إلى جانب أعراض الجهاز الهضمي الأخرى.

كما أظهرت دراسة أخرى أجريت على 200 شخص يعانون من هذه الحالة أن اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين يقلل بشكل كبير من أعراض مثل الانتفاخ ويحسن نوعية الحياة.

الغازات

الغازات الزائدة هي مشكلة هضمية شائعة يعاني منها الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية غير المعالج، ووفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على 130 طفلاً مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية، عانى 47٪ تقريبًا من زيادة انتفاخ البطن.

وبالمثل، وجدت دراسة قديمة أجريت على 193 بالغًا مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية أن حوالي 7٪ يعانون من زيادة الغازات، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هناك العديد من أسباب الغازات، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 150 أشخاص يشتكون من زيادة الغازات أن اثنين فقط ثبتت إصابتهما بمرض الاضطرابات الهضمية.

التعب

انخفاض مستويات الطاقة والتعب شائعان لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، حيث وجدت إحدى المراجعات الكبيرة أن الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية يعانون من مستويات عالية من التعب، والتي تحسنت بشكل عام بعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين.

ووجدت دراسة أخرى أن المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مرتبطة بالنوم، مما قد يساهم أيضًا في التعب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية غير المعالج في تلف الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن الذي قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات الطاقة.

فقدان الوزن

غالبًا ما يكون الانخفاض الحاد في الوزن وصعوبة الحفاظ على الوزن من العلامات المبكرة لمرض الاضطرابات الهضمية، وذلك لأن قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية ضعيفة، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية وفقدان الوزن.

ووجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب من 29٪ و 26٪ من الأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية لديهم انخفاض في وزن الجسم وانخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI)، على التوالي، وفي دراسة قديمة أجريت على كبار السن المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، كان فقدان الوزن أحد أكثر الأعراض شيوعًا، وبعد العلاج، لم يتم حل الأعراض تمامًا فحسب، بل اكتسب المشاركون ما معدله (7.75 كجم).

الإمساك

في حين أن مرض الاضطرابات الهضمية قد يسبب الإسهال لدى بعض الأشخاص، إلا أنه قد يسبب الإمساك لدى آخرين، وفي الحقيقة، مرض الاضطرابات الهضمية يضر بالزغابات المعوية، حيث أن هذه إسقاطات صغيرة تشبه الأصابع في الأمعاء الدقيقة، وهي مسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية.

وأثناء انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، لا تستطيع الزغابات المعوية امتصاص العناصر الغذائية بالكامل وقد تمتص في كثير من الأحيان رطوبة إضافية من البراز بدلاً من ذلك، ويؤدي هذا إلى براز صلب يصعب تمريره، مما يؤدي إلى الإمساك.

ومع ذلك، حتى في نظام غذائي صارم خالٍ من الغلوتين، قد يجد الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية صعوبة في تجنب الإمساك، وذلك لأن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يقطع العديد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب، مما قد يؤدي إلى انخفاض تناول الألياف وانخفاض تواتر البراز.

الاكتئاب

ينتج عن مرض الاضطرابات الهضمية أعراض نفسية مثل الاكتئاب إلى جانب الأعراض الجسدية، حيث وجد تحليل أقدم لـ 29 دراسة أن الاكتئاب كان أكثر شيوعًا وشدة لدى البالغين المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية مقارنة بعامة السكان.

وربطت مراجعة أخرى لـ 37 دراسة مرض الاضطرابات الهضمية بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل، علاوة على ذلك، أشارت إحدى المراجعات إلى أنه تم الإبلاغ عن القلق والاكتئاب والتعب بشكل شائع بين أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية غير المعالج، مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الحياة والالتزام الغذائي.

كيفية إدارة أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية هو حالة تستمر مدى الحياة وليس لها علاج، ومع ذلك، يمكن للأشخاص المصابين بهذه الحالة إدارة أعراضهم بشكل فعال من خلال الالتزام بنظام غذائي صارم خالٍ من الغلوتين.

وهذا يعني أنه يجب عليك تجنب أي منتجات تحتوي على القمح أو الشعير أو الحنطة، بما في ذلك أي أطعمة قد تكون ملوثة، مثل الشوفان، ما لم يتم تصنيفها على أنها خالية من الغلوتين.

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