ألوان ديكور تعطي الراحة والطاقة الإيجابية

ألوان الديكور كثيرة، وهي تلعب دورًا هامًّا في إطلالة المنزل، كما في رفع مزاج ساكنيه، عند حسن اختيارها. وفي هذا الإطار، تُعدّد مهندسة الديكور ريهام فرّان مجموعةً من النصائح المُتعلّقة في الألوان التي تُعزّز الطاقة الإيجابية في المنزل، وتريح ساكنيه.

تقول فرّان إن "لا مانع في استخدام أي لون من الألوان المفضلة لصاحبة المنزل في مساحتها، لو أنّ مجموعة الألوان الفاتحة تُناسب الأماكن الضيّقة، فيما الداكنة منها تُلائم الغرف الفسيحة".

في الآتي، لمحة عن ألوان الديكور المحسّنة للمزاج.

1. لون البنفسج

ينتمي لون البنفسج إلى مجموعة الألوان الداكنة، فهو مزيج من الأحمر الدافئ والأزرق البارد، ممّا يجعل منه خيارًا ممتازًا لتحفيز القدرة على التأمل، والاسترخاء، وهو يُساعد في تحقيق راحة البال، كما يُعزّز القدرة على التركيز.

يُفضّل استخدام لون البنفسج في وسائد الصالون الذي يضمّ أرائك فاتحة اللون، أو في طلاء جدار وحيد بغية إبرازه، شريطة أن يكون الجدار هو الأكثر صغرًا لناحية الحجم في الغرفة، مع تزويده بالاكسسوارات الفاتحة بلون الذهب أو الفضّة أو البرونز.

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2. الأزرق الهادئ

ينتمي الأزرق إلى حزمة الألوان المناسبة لغرف النوم والمساحات الخاصّة بالعمل. يشي الأزرق بالنظافة والصحّة والإنتاجيّة. في الديكور المنزلي، يفضل تعزيز حضور هذا اللون، عن طريق استخدام عناصر من الخشب الطبيعي صحبته أو اختياره للسجادة التي تفترش الأرضيّة أو القطع الفنيّة والاكسسوارات وورق الجدران.

يحلّ الأزرق في مفروشات غرف نوم الأطفال بخاصّة، ولتحقيق إطلالة جذّابة، يُستحسن طلاء الجدران والسقف بلون فاتح، لا سيما الأبيض، مع اختيار بلاط الأرضيّة بالأبيض.

أمّا في غرفة النوم الرئيسة، فيحضر الأزرق عن طريق الستائر ومفرش السرير أو ظهره والسجادة أو غطاء "الأباجورة".



3. الأخضر

من مزايا الأخضر أنه يستحضر أجواء الطبيعة في الديكور المنزلي، كما يُضفي إحساسًا بالسكينة والنضارة على أيّة مساحة، بخاصّة ورق الجدران الذي يحمل أوراق الأشجار والنباتات الخضر، أو الأثاث والاكسسوارات. الأماكن المناسبة لاستخدام هذا اللون، تشمل: غرف النوم وغرفة المكتب وغرفة الجلوس، ففي الأخيرة، إذا كانت الجلسة تتخذ هيئة حرف "إل"، يُفضّل استخدم لون فاتح يليق والأخضر الذي يحل على الوسائد المتراصّة إلى جانب بعضها البعض، أو على الستائر و السجادة. أما في شأن لون طلاء الجدران، فيفضّل الاتجاه إلى الألوان الفاتحة، بدءًا من الأبيض الكريمي وصولًا إلى البيج.



4. الأصفر

يعدّ الأصفر من الألوان التي تحقّق شعورًا بالترحاب والإيجابيّة، كما هو يرفع مستويات التركيز ويقوّي الذاكرة ويُعزّز الشعور بالسعادة.

يوظّف الأصفر في مواضع مختلفة في المنزل، كغرفة الجلوس، حيث يحلّ على الوسائد والستائر والسجّاد، مع تطعيمه بالأسود أو البيج أو الرمادي. وفي حضور الأصفر، يُفضّل طلاء الجدران بالأبيض. أمّا عند استخدام الأصفر مع البيج فيُطلى جدار محدد أو جداران متقابلان بالبيج الداكن.

من جهةٍ ثانيةٍ، يحلو استخدام الأصفر في الغرفة التي تحظى بكمّ وافر من النور الطبيعي من خلال واجهة زجاج كبيرة، وذلك في زوجي الكراسي الصغيرين المُختلفين عن الأريكة الرئيسة (أو طقم الأثاث)، أو في وسائد الأريكة الرئيسة.

ويُفضّل إبعاد اللون الأصفر عن غرف النوم الرئيسة، بيد أنه في حال الإصرار على استخدامه، لا يجب أن تتعدى النسبة 10% منه. في المقابل، يُسمح بإدخال الأصفر إلى غرف نوم الأولاد عن طريق السجاد والمفارش.

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