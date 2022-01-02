7 طرق بسيطة لتبني نظام غذائي صحي ومستدام

في عالم اليوم الديناميكي وسريع الخطى، أحيانًا يكون قول الالتزام بنظام غذائي صحي أسهل من فعله، ومن المؤكد أن معظمنا يعرف هذا الشعور والغالبية من الناس مرت في هذه المرحلة.

وفي الحقيقة، بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يمثل مجرد غربلة مجموعة الأنظمة الغذائية الصحية لمعرفة أيهم الأفضل تحديًا، ولكن حتى بعد أن اختيار خطة للوجبات أو نمط أكل معين، فإن الحفاظ على هذا النظام الغذائي الصحي يومًا بعد يوم قد يمر في بعض الصعوبات.

الخبر السار هو أنه بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر في بعض الأيام، فإن الالتزام بنظام غذائي صحي أمر ممكن، وهذا لا يعني حتى أنه يتعين عليك التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك، وهناك الكثير من النصائح والحيل التي تجعل تناول الطعام الصحي أسهل، ومعظمها بسيط ومجاني، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 طرق بسيطة للالتزام بنظام غذائي صحي.

طرق بسيطة لتبني نظام غذائي صحي ومستدام

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الكاملة

هناك العديد من الطرق لاتباع نظام غذائي صحي، ولا يوجد نظامان غذائيان متشابهان تمامًا، ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الصحية الأكثر نجاحًا والأطول أجلًا لها شيء واحد مشترك على الأقل وهي أنها غنية بالأطعمة الكاملة.

والأطعمة الكاملة هي تلك التي تمت معالجتها بالحد الأدنى، مثل الفواكه، الخضار، البقوليات، الحبوب الكاملة، المكسرات والبذور، البيض ومنتجات الألبان، والبروتينات الحيوانية الطازجة.

وقد تبدو المخفوقات والمكملات الغذائية والأنظمة الغذائية المبتذلة مفيدة في البداية، ولكن مرارًا وتكرارًا، تم ربط الأنظمة الغذائية الكاملة بنتائج صحية أفضل في جميع أنحاء العالم.

وفي الواقع، الأطعمة الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تدعم صحة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة ومرض السكري، وعلى العكس من ذلك، فإن الأطعمة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والحلوى والمشروبات الغازية من المرجح أن تعزز الالتهاب وتشجع الأمراض المزمنة.

فكر مرتين قبل أن تتخلى عن النظام الغذائي

أحد أهم الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند بدء نظام غذائي صحي هو: هل يمكنني الحفاظ على هذا الأمر على المدى الطويل ؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال لا، فهذا يعني أنه عليك اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث تعتمد الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية عادةً على تقييد السعرات الحرارية الشديد للحصول على نتائج سريعة لفقدان الوزن.

ولكن إليك الشيء المتعلق بالأنظمة الغذائية المنخفضة في السعرات الحرارية، في الواقع، الشيء المشترك بهذا النوع من الأنظمة الغذائية بشكل عام، مثل الكيتو هو أنها عادة لا تدوم النتائج على المدى الطويل، حيث بمرور الوقت، يستعيد معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا الوزن الذي فقدوه.

ومن المثير للاهتمام، أن النظام الغذائي الذي صمد أمام اختبار الوقت هو نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، حيث أنه غني بالأطعمة الكاملة، لذلك عندما يتعلق الأمر بالالتزام بنظام غذائي صحي، حاول مقاومة الرغبة في التركيز كثيرًا على فقدان الوزن.

وفي كثير من الأحيان، تنتهي العادات الصحية التي تغرسها من خلال اتباع نظام غذائي مغذي إلى أن تكون أكثر أهمية على المدى الطويل من مقدار الوزن الذي فقدته في فترة زمنية قصيرة.

الاعتماد على المحترفين للبدء

ببساطة، قد يكون اعتماد نظام غذائي صحي أمرًا مخيفًا وصعبًا، وفي الواقع هناك الكثير من الأنظمة الغذائية للاختيار من بينها، وقد تشعر أنك لا تعرف حقًا من أين تبدأ، ولكن الخبر السار هو أنك لست وحدك في هذه الرحلة، حيث يمكن للعديد من المحترفين المدربين مساعدتك في اكتشاف أفضل مسار لك.

كما يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في خطط الوجبات والمجموعات الغذائية واحتياجاتك الغذائية اليومية والأنظمة الغذائية الآمنة لحالات وأمراض معينة، أيضًا يمكن لأخصائي التغذية تغيير السلوك، مثل أن يساعدك على كسر العادات القديمة وتشكيل عادات جديدة.

تعلم أكثر عن النظام الغذائي المناسب لك

ليس من غير المألوف أن نسمع عن الأنظمة الغذائية الموصوفة بأنها الأفضل أو الأكثر صحة، ومع ذلك، لا يوجد نظام غذائي واحد يعمل بشكل أفضل للجميع، حيث يعيش كل منا في مجموعة فريدة من الظروف المتأثرة بالجينات الوراثية والصحة وجداول العمل والأسرة والتقاليد الثقافية وغير ذلك.

لذلك لا يوجد نظام غذائي واحد يمكنه حساب أو استيعاب العديد من العوامل الفردية بشكل مثالي، ولكن في النهاية، فإن النظام الغذائي الصحي الأفضل بالنسبة لك هو النظام الذي يجعلك تشعر بأفضل ما لديك ويمكنك التمسك به على المدى الطويل.

أحط نفسك بالأطعمة الصحية

في السنوات الأخيرة، وجد الباحثون أن الناس في جميع أنحاء العالم يتناولون أطعمة فائقة المعالجة أكثر من أي وقت مضى، والأطعمة فائقة المعالجة هي تلك التي تم تصنيعها عن طريق المعالجة الصناعية، والتي تميل إلى احتواء إضافات مثل المحليات والمكثفات والمثبتات والمكونات الأخرى التي تجعل الأطعمة تدوم لفترة أطول ومذاقها أفضل.

وتشمل بعض الأمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة الوجبات السريعة ووجبات العشاء المجمدة والعصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية، وفي الحقيقة، الأطعمة فائقة المعالجة ليست فقط مغرية بسبب نكهاتها، ولكن حتى وجودها في وجود هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن يؤثر على كيمياء وسلوك الدماغ.

لذلك، يمكنك مساعدة نفسك في تجنب إغراء تناول هذه الأطعمة عن طريق إبقائها خارج منزلك، والحد من وصولك إليها في المنزل، من ناحية أخرى، فإن الحفاظ على ثلاجتك ومطبخك مليئين بالأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات يعد طريقة رائعة للحفاظ على نظامك الغذائي الصحي وتشجيع نفسك على تناول تلك الأطعمة المغذية في كثير من الأحيان.

احرص على وجود الوجبات الخفيفة في متناول اليد

في كثير من الأحيان، تكون اللحظات التي نجد فيها أنفسنا نشعر بالجوع الشديد لحظات صعبة، حيث أننا في هذه اللحظات ننسى خطط الأكل الصحي التي كان من المفترض أن نلتزم بها، وعلى الرغم من أن الشغف بالأطعمة من وقت لآخر أمر طبيعي تمامًا، إلّا أنه وجد الباحثون أنه في لحظات الجوع الشديد، تميل رغباتنا الشديدة إلى أن تصبح أقوى.

لذلك، يعد الحفاظ على الوجبات الخفيفة المغذية ووجود الوجبات الخفيفة في متناول اليد طريقة رائعة لإبعاد الرغبة الشديدة في تناول الطعام حتى وجبتك الكاملة التالية، والوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والألياف يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، الزبادي، الفشار، البيض المسلوق، المكسرات وزبدة المكسرات، الحمص وغيرها من الوجبات الأخرى.

كن صبورا مع نفسك

إن الالتزام بنظام غذائي صحي هو ماراثون وليس عدو سريع، حيث يتطلب تعلم أفضل نظام غذائي لنفسك المرور بحالة من التجربة والخطأ، وستكون بعض الأيام أسهل من غيرها، لذا حاول ألا تشعر بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتًا أطول مما تريد حتى تبدأ عاداتك الجديدة.

وطالما أنك تضع توقعات واقعية لنفسك، وتظل ملتزمًا، وتستمر في إعادة تقييم تقدمك، فمن المرجح أن يستمر نظامك الغذائي في التحرك في اتجاه إيجابي.

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