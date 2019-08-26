7 طرق لاختيار وظيفتك المناسبة

مع آلاف التوجهات الموجودة على ساحة الأعمال، يراودنا سؤال مهم ماهي الطريقة المثلى لاختيار الوظيفة المناسبة لنا؟ فإذا لم يكن لديك أي فكرة عما تريدين القيام به، فقد تبدو المهمة مستحيلة. ولكن لحسن الحظ بأن هناك طرقاً تساعدنا على الإجابة على هذا التساؤل بل وتزيد من فرصتنا في الحصول على الوظيفة التي نحلم بها.

سيدتي نت استضافت د. ناصر البلبيسي المتخصص في علم الموارد البشرية للحديث عن الطرق الواجب اتباعها لاختيار الوظيفة المناسبة لنا.

1- قيّمي نفسك

تعرفي إلى نفسك من خلال التقييم الذاتي، قبل أن تتمكني من اختيار المهنة المناسبة، يجب أن تتعرفي إلى نفسك. بتقييم المصالح، المهارات، والمواهب التي لديك.

2- استخدمي أدوات التقييم الذاتي

والتي تُسمى غالباً الاختبارات المهنية، لجمع المعلومات حول السمات الخاصة بك، وبالتالي إنشاء قائمة بالمهن التي تناسبها. يختار بعض الأشخاص العمل مع مستشار مهني أو غيرهم من المتخصصين في التطوير الوظيفي الذين يمكنهم مساعدتهم في تخطي هذه المرحلة.

3- ضعي قائمة للمهن

من المحتمل أن يكون لديك قوائم متعددة من المهن أمامك في هذه المرحلة – واحدة تم إنشاؤها بواسطة كل من أدوات التقييم الذاتي التي استخدمتها. للحفاظ على نفسك منظمة، يجب دمجها في قائمة رئيسية واحدة.

4- استكشفي المهن على قائمتك

بعد ذلك عليكِ الحصول على بعض المعلومات الأساسية عن كل مهنة في قائمتك. ستشعرين بسعادة غامرة لأنك تمكنت من تضييق قائمتك إلى 10 إلى 20 خياراً فقط!، ويكون ذلك بالبحث عن صفة العمل والتعليم والتدريب ومتطلبات الترخيص في المصادر المنشورة. واستخدام معلومات سوق العمل التي تنتجها الحكومة لتحصل على التوقعات الوظيفية.

في هذه المرحلة، ابدئي في تضييق القائمة أكثر. بناءً على ما تعلمته من بحثك حتى الآن، وابدئي في القضاء على الوظائف التي لا ترغبين في متابعتها. يجب أن ينتهي بك الأمر من مهنتين إلى خمس وظائف في «قائمة مختصرة».

5- إجراء المقابلات

عندما يكون لديكِ عدد قليل من المهن المتبقية في قائمتكِ، ابدئي في إجراء المزيد من البحوث المتعمقة. رتبي للقاء أشخاص يعملون في المهن التي تهتمين بها. مما يمكنهم تقديم معلومات مباشرة عن الوظائف في قائمتكِ القصيرة. قومي بالوصول إلى شبكتك، بما في ذلك LinkedIn، للعثور على أشخاص لديهم نفس الاهتمام الذي تبحثين عنه.

6- حددي اختياراتك الوظيفية

أخيراً، بعد القيام بكل الأبحاث، ربما تكونين مستعدة لاتخاذ اختيارك. اختاري المهنة التي تعتقدين بأنها ستجلب لك أقصى درجات الرضا استناداً إلى جميع المعلومات التي جمعتها.

7- حددي أهدافك

بمجرد اتخاذك للقرار، حددي أهدافك طويلة وقصيرة الأجل. فالقيام بذلك سيسمح لك في النهاية بالعمل في الحقل الذي تختارينه. عادة ما تستغرق الأهداف طويلة المدى حوالي ثلاث إلى خمس سنوات، بينما يمكنكِ عادة تحقيق هدف قصير الأجل في غضون ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

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