وجبات خفيفة تناولها خلال العمل في المكتب

غالباً ما نشعر بالجوع بين الوجبات الثلاث من فطور وغداء وعشاء، وكثيراً ما نختار أطعمة أو وجبات قد تضرُّ بالصحة أو قد تتسبب في زيادة الوزن.

ولم يتجاوز الوقت الساعة العاشرة صباحاً، ولكنك تشعر بجوع شديد خلال وقت العمل، فما هي أفضل وجبات الطعام الخفيفة التي ستمدك بالصبر حتى موعد الغداء؟ إليك هذه الاقتراحات من اخصائي التغذية:

1- اللوز:

تعد حفنةٌ من اللوز من إحدى الوجبات الخفيفة المفضلة لمؤلفة كتاب "التغذية وأنت"، جوان سالج بلايك. وأشارت بلايك، التي تعمل كأستاذة مساعدة في جامعة بوسطن، إلى دراسةٍ نُشرت من قبل المجلة الأوروبية للتغذية السريرية تشرح أن 1.5 أونصة من اللوز، أي 35 حبة، تكفي لمنح الشعور بالشبع، وذلك لاحتواء اللوز على الألياف، والبروتينات، والدهون الصحية غير المشبعة.

2- الزبادي:

وأما المؤلفة المشاركة لـ"كيف تغذي طفلك خلال معاناته من اضطرابٍ غذائي"، ويندي ستيرلينغ، فتحب تناول الزبادي اليوناني حيث أنه "غني بالبروتين، والكالسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة." ويمكن تناوله مع مختلف أنواع الفاكهة.

3- تونا مع المقرمشات:

وينصح أخصائي التغذية والمتحدث الرسمي لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، آنجل بلانيلس، بتناول علبة تونة مع المقرمشات، إذ أن هذه الوجبة بمثابة "خليط مثالي" من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون.

4- التوت والجبنة:

وتعتقد أخصائية التغذية في كلية طب ويل كورنيل، ريتشيل لوستغارتن، أن وجبةً خفيفة تتكون من التوت والجبنة هي مثالية أثناء العمل، إذ قالت إن "التوت غني بالألياف ويحتوي على الماء، ويحتوي كوب واحد من التوت على 80 سعرة حرارية فقط." وأضافت أن "الجبنة تحتوي على البروتين المشبع."

5- التفاح والفاصولياء المحمصة:

وتنصح أخصائية التغذية، جيسيكا ليفينسون، بتناول وجبةٍ من الطعام تؤمِّن خليطاً من المغذيات الدقيقة، وبالأخص البروتينات، والدهون الصحية. لذلك، تتناول ليفينسون وجبةً خفيفة تتكون من التفاح والفاصوليا المحمصة التي تُشبع رغباتها تجاه الأطعمة الحُلوة والمالحة.

6- الحساء:

وعبرت مؤلفة كتب الطهي ومقدمة برنامج "غود فود"، إيلي كريغير، عن حبها للحساء كوجبةٍ خفيفة قائلةً: "يتوفر لدي الحساء دائماً،" موضحة أن الحساء الذي تحضره يحتوي على الخضار، والبقوليات، والفاصولياء، والدجاج.

7- الزبادي مع بذور الشيا وبودرة الكاكاو:

وأما أخصائية التغذية مارثا مكيتريك، فتجمع بين حبها للشكولاتة واهتمامها بالصحة من خلال تناول وجبةٍ خفيفة تتكون من الزبادي اليوناني، مع بذور الشيا، وبودرة الكاكاو. وقالت إن "الكاكاو الداكن يُشبعها، وفي الوقت ذاته، لا يتمتع بحلاوة زائدة تجعلها تتناول المزيد من الطعام."

8- حبوب الحمص المشوية وزبدة الفول السوداني:

وتحرص أخصائية التغذية، تمارا ديوكر فرومان، على وضع كيس من حبوب الحمص المشوية وعلبة من زبدة فول السوداني على مكتبها، حتى تشعر بالشبع دائماً.

9- الحمص مع الخضار:

ويعتبر الباحث والأستاذ السابق لنظم الأغذية في جامعة واشنطن، كريس فوغليانو، أن الخضار مع الحمص من وجبات الطعام الخفيفة المفضلة لديه، وهو يحرص دائماً على على وضع أنواع مختلفة من الخضار مثل "الجرز، والفلفل الرومي الأحمر.. أو حتّى الفجل."

10- الجزر:

يعتبر الجزر من الخضار المفيدة للجسم، فهو مصدر ممتاز لفيتامين "A". يفضَّل تناوله كوجبة خفيفة تكون عبارة عن قطع وليس عصيراً، إذ إنَّ جعل الجزر عصيراً يزيل الألياف منه، ويفقده فوائده.

11- الفوشار:

إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة بسعرات حرارية منخفضة، الخيار المناسب بالنسبة إليك هو الفوشار، والأفضل أن تقوم بتحضيره في المنزل. ويحتوي الفوشار على نسبة عالية من الألياف، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

12- الجوز واللوز النيء:

إذا كنت ترغب في الحصول على وجبة خفيفة، لن تجد ما هو أنسب أكثر من تناول المكسرات، خصوصاً الجوز واللوز الغنيين بالألياف والبروتينات. بالتالي، يمكنك تناول 10 حبات من اللوز أو الجوز ما يساعدك في عدم الشعور بالجوع.

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