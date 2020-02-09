7 طرق لتجنّب التأخير الصباحي عن العمل

الموظف الناجح هو الذي يقدّر قيمة الوقت ويسعى بشكل دائم إلى استثمار كل ثانية ودقيقة فيه؛ لذلك تجده يذهب إلى عمله في وقته المحدّد، لكن هناك شريحة كبيرة من الناس لا تهتم بالوقت، ويتأخرون يومياً عن العمل؛ وهذا ما يتسبّب في وقوعهم في الكثير من المشكلات والمواقف المحرجة مع المدير ومع العملاء، وتكرار هذا الأمر قد يؤدي إلى الطرد من العمل لانعدام حس المسؤولية وعدم الالتزام.

ولتجنب مشكلة التأخر عن المواعيد كما يقول الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدارية عليكِ باتباع النصائح التي نقدمها لكِ لتتمكني من استعادة ثقة مديريك وزملائك في العمل.

النوم المبكر

الاستيقاظ المبكر للحاق بمواعيد العمل يستلزم نوماً في وقت مبكر؛ لذلك احرصي على أن تضعي في جدولك اليومي موعداً مناسباً للنوم المبكر، وقومي بالتعود على النوم المبكر لتجنب التأخر عن العمل.



النوم الهادئ

لتتمكني من الاستيقاظ مبكراً بعد فترة رائعة من النوم الهادئ عليكِ بإغلاق الهاتف المحمول والتلفاز وكل الأجهزة الكهربائية التي يمكن لها أن تصدر أضواءً وأصواتاً تقلل من فرص النوم الهادئ.



التحضير قبل النوم

عليكِ أن تقومي بتحضير أغراضك وملابسك التي عليكِ ارتداءها في الصباح قبل الذهاب إلى النوم؛ حتى تتجنبي التأخير في تحضير أغراضك وملابسك في الصباح.



المنبه

قومي بضبط المنبه في موعد مناسب للاستيقاظ في الصباح، كما عليكِ أن تقومي بحساب الوقت الذي ستقضينه في ارتداء ملابسك والتحضير ليوم وظيفي طويل؛ حتى تتمكني من تحديد الموعد المناسب للاستيقاظ لتجنب التأخير عن العمل.



العطلات

السهر في أيام العطلات قد يكون سبباً رئيسياً في التأخير عن الاستيقاظ المبكر أيام العمل، وذلك لتأثير السهر في الساعة البيولوجية الخاصة بجسمك؛ لذلك احرصي على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر يوم العطلة الخاصة بكِ.



افتحي ستائر غرفة النوم

النوم في الظلام يُحفّز إفراز هرمون النوم، وهذا ما يجعل الشخص يستغرق في النوم العميق دون أن يشعر بصوت المنبّهات؛ لذلك يُفضّل أن تفتح ستائر غرفة نومك حتى تسمح لأشعة الشمس بالدخول وإضاءة الغرفة، حيث تعمل أشعة الشمس على تحفيز الساعة البيولوجية للجسم، وهذا ما يساعدك على الاستيقاظ بمجرد الإحساس بأشعتها والذهاب إلى العمل دون أي تأخير.



اطلبي المساعدة من أفراد عائلتك

إذا جرّبتِ كل الخطوات السابقة، ولم تتمكني من الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى العمل قومي بطلب المساعدة من أحد أفراد عائلتك، ووكِّليهم بمهمة إيقاظك لحين تعتادين هذا الأمر، وفي حال كنتِ تسكنين وحدك يمكنك أن تطلبي من صديقتك المقرّبة أن تتصل بكِ صباحاً حتى تتأكد من أنك مستيقظة، سيساعدكِ هذا على الذهاب إلى العمل في الوقت المحدّد دون أي تأخير.

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