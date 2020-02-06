المرونة في العمل.. فوائدها وكيف يمكن تعزيزها؟!

كثيرة هي الضغوط النفسية في العمل، مواعيد تسليم واجتماعات عاجلة وغضب المدير وشكوى العملاء لذلك، من المفاتيح المهمة للنجاة في بيئة العمل، القدرة على مواجهة هذه الضغوط.

في دراسة حديثة نشرت في بيرسوناليتي آند إندفيديوال ديفرنسس، بعنوان «أهمية التحلي بالمرونة: الرفاهية النفسية، والاستقلالية الوظيفية، واحترام الذات لمديري المنظمات «.. المرونة تعني التأقلم، وهي عكس القابلية للكسر.. وقد وجد الباحثون أن من الضروري أن يتمتع الموظف بقدر مرتفع من المرونة النفسية كي يستطيع تخطي الضغوط النفسية وتحسين أدائه الوظيفي وهو ما يفيد الشركة ككل.. أجرى هذه الدراسة البروفيسور دونالد ج. جاردنرDonald G. Gardner من كلية الأعمال والإدارة بجامعة كولورادو.. الذي تواصلنا معه للتعرف على تفاصيل الموضوع.

- ما فائدة المرونة النفسية في العمل؟

المرونة هي القدرة على التكيف مع الإجهاد والضغوط النفسية في بيئة العمل. وقد وجدنا أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدر مرتفع من المرونة النفسية لديهم قدرة ثقة في مواجهة التحديات، سواء كانت هذه التحديات إيجابية (مثل الحصول على وظيفة جديدة أو منصب أكبر بمزيد من المسؤوليات..) أو التحديات السلبية ( مثل العامل اليومي مع المدير سيئ الطباع).. ويكون التعامل مع المشاكل بطريقتين: إما عن طريق حل هذه المشاكل أو من خلال التكيف معها.

الأشخاص الذين يعانون نقص المرونة لا يستطيعون فعل ذلك، ويقعون في براثن الاكتئاب والعجز، ويصبحون غير قادرين على إدارة شؤونهم الوظيفية بكفاءة، بل وإدارة حياتهم العادية خارج إطار العمل أيضا. في حين أن الموظفين ذوي المرونة العالية، تكشف الدراسات أنهم أسعد وأقل إجهاداً وأكثر إنتاجية من الموظفين ذوي المرونة المنخفضة.. وهم أكثر سعادة في العمل وخارجه كذلك.



- كيف يمكننا تعزيز المرونة النفسية في مكان العمل؟

هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أنه يمكن للمنظمات تدريب الموظفين بطرق متنوعة كي يكتسبوا قدراً أكبر من المرونة النفسية.

يمكن للمديرين مثلاً أن يساعدوا موظفيهم من خلال عدم جعل مهامهم الوظيفية مجرد تكرار ممل لا يستغل قدرات الموظف الحقيقية، بل ينبغي توفير المعنى والقيمة وتحديات ملائمة تحفزهم على التعلم والتطور، وتدريبهم حتى ينجحوا في تحقيقها ، ثم مكافأتهم ومدحهم عندما يحققونها لتعزيز هذا السلوك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة المعرفة وتوفير الموارد التعليمية للموظفين كي يستطيعوا صقل مهاراتهم الوظيفية، والعمل على زيادة ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم عن طريق التمكين و إتاحة الفرص لهم لاتخاذ قرارات.. كل هذه أمور قد تساعد في حصول الشركة على موظفين يتحلون بمرونة نفسية عالية.

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