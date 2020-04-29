7 طرق لتخفيف الضغط والتوتر عن زوجك

يتعرض الكثير من الرجال إلى ضغوطات بسبب طبيعة عملهم أو بسبب مسؤوليات وأعباء الحياة الملقاة على كاهلهم، وتؤثر هذه الضغوطات على حياتهم الزوجية بطريقة سلبية مما يولد التوتر في علاقتهم مع زوجاتهم.

وعلى عكس ما تعتقد بعض النساء، يمكن ان يعاني الرجال أيضا من أيام اكتئاب، عندها لا يرغب الرجل في فعل أي شيء سوى الجلوس أو الاسترخاء على الأريكة. فالرجال لا يتمتعون بالقدرة على تخطي المشاكل والصعوبات مثل النساء اللاتي يتحدثن عن ما يضايقهن فور حدوث المشكلة وبالتالي يتخطين الازمات بسهولة.

وهنا يتجلى دور الزوجة في الأزمات إذ أن لها دور كبير جداً في علاقتها الزوجية ودعم زوجها إذا كان يشعر بالتوتر في حياته، ومن هذه الطرق:

1- تعرّفي على حجم وضع التوتر لديه

هل يشعر باستمرار بالإرهاق والتهيج أم يبالغ في ردود الفعل على الازعاج الصغير.

أو إنه دائم النسيات لا يتذكر الخطط التي وضعتها ، أو مواعيد العمل ، أو حتى أشياء بسيطة مثل التقاط الحليب الذي طلبته منه في طريق عودته إلى المنزل.

إنه غير مركز وغير متحمس ويفتقر إلى التركيز، كل ذلك وغيرها إشارات يجب الانتباه عليها لمعرفة مدى توتر زوجك.

2- قدّمي الوجبات الصحية له

وفري طعام صحي ومغذي، تجنبي الوجبات الثقيلة أو الحلويات السكرية التي تؤثر سلبًا على نظامه الموهن بالفعل. يمكنكي أيضًا صنع بعض العصائر اللذيذة من الأطعمة الرائعة كوجبة مليئة بالطاقة.

3- القيام بنزهة ليلية بعد العشاء

التمرين مسكن ممتاز للضغط ، لذا انضمي إليه للخروج والقيام بشيء ممتع وجسدي معًا. يساعده التحفيز على تحريك التوتر وإخراج الطاقة من جسده حتى يشعر بتحسن.

4- شجّعيه على الراحة والنوم

تجنبي وضع مطالب غير ضرورية عليه الآن. بدلاً من ذلك ، شجعيه على الاسترخاء الحقيقي ووقت النوم المبكر.

يساهم الحرمان من النوم في زيادة مستويات التوتر وعدم القدرة على التأقلم. قومي بإنشاء بيئة نوم جيدة من خلال التأكد من أن غرفة النوم مظلمة ومريحة ، وبإزالة التلفزيون وأي عوامل تشتيت إلكترونية أخرى تتعارض مع النوم الجيد.

5- وفّري له بيئة فكاهية ومضحكة

جدي فيلمًا مضحكًا يمكنك مشاهدتهما معًا. الضحك هو إصدار رائع، الضحك يحفز نشاط القلب والأوعية الدموية ، لذا اجعلي الرجل يضحك. إنه رائع لصحته وعلاقتك.

6- كوني لطيفة معه

رجلك يحتاج إلى بعض المحبة الجدية الآن. عانقيه ، افركي رقبته ، دلكي كتفيه. تعزز إيماءات العطاء الحميمية بطريقة مريحة وغير مهددة تطلق السموم أيضًا لمساعدته على الشعور بتحسن.

أظهري له بعض الحب العاطفي والجسدي. أخبريه بطرق تقديرك له. قدمي له مجاملة أو اثنتين. الشعور بأن عملك الجاد مهم لشخص ما يساعد على التخلص من الحافة.

7- أعطيه مساحته الخاصة

يتيح لرجلك الفرصة للعمل من خلال ضغوطه الخاصة بطريقته الخاصة. كوني متاحة لاغتنام اللحظة التي يلجأ إليك فيها. ساعديه في إعادة توجيه طاقاته بطرق مهدئة. ولكن أيضًا ، دعيه يحصل على الوقت لنفسه إذا كان بحاجة إليه.

حافظ يعلى الهدوء والتركيز حتى لا تساهمي في توتره عن غير قصد. كوني محبوبة ومتفهمة وداعمة دون التدخل.

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