وصفات طبيعية لتعطير المنزل والأثاث

يُخلِّص تعطير المفروشات بمكوّنات طبيعيَّة من الروائح الكريهة في المنزل؛ من بين طرق التعطير التي يمكن اتباعها للتخلُّص من تكاثر البكتيريا داخل هذه المفروشات، تعريضها لأشعة الشمس القوية بالإضافة إلى غسلها بماء ساخن. ومعلومٌ أنَّ الطرق الطبيعيَّة في التعطير تبعد ساكني المنزل عن المواد الكيميائية، التي قد تُمثِّل ضررًا على الصحَّة، ولا سيَّما الجهاز التنفسي. وفي هذا الإطار، يضفي كلٌّ من القرفة والليمون والزيوت العطرية رائحة منعشة على المنزل، خصوصًا غرف النوم التي تحتاج إلى التعطير بصفة مستمرة، فضلًا عن التهوئة.

يتحقَّق تعطير المفروشات عن طريق استخدام الخلطات الآتية، ما يشيع شعورًا بالنظافة والانتعاش:

1. بيكربونات والزيت العطري: تمزج مائة غرام من بيكربونات الصودا مع عشر قطرات من الزيت العطري المُفضَّل (زيت الياسمين أو العود أو الليمون)، وذلك في عبوة نظيفة. تغلق هذه الأخيرة، وترجّ جيّدًا. يوزّع المعطّر على المفروشات والسجاد، ويُترك لساعة. ثمَّ، تمسح المفروشات بقطعة قماش نظيفة. أمّا السجاد فيكنس بالمكنسة الكهربائيَّة.

2. مُنعّم الملابس والبيكنج صودا: يخلط ربع الكوب من منعِّم الملابس ذي الرائحة العطرة، مع كوبين من الماء الدافئ، وذلك في عبوة ذات بخَّاخ. ثمَّ، تُضاف ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا. تغلق العبوة، فترجّ جيِّدًا حتى تختلط المكوّنات، ويذوب البيكنج صودا تمامًا. يرشّ المعطر بعدها على المفروشات والسجاد والموكيت. ويمكن استعمال الخليط المذكور في تنظيف الخزائن وتعطيرها.



3. الزيت العطري: يُضاف بضع قطرات من أي زيت عطري (زيت الياسمين أو الفلّ أو المسك الأحمر أو الأبيض...) إلى نصف الكوب من الماء، ويُحرَّك المكوِّنان جيِّدًا. يوضع الخليط في في عبوة ذات بخَّاخ. تغلق هذه الأخيرة، وتُحفظ في الثلَّاجة قبل الاستعمال، حتى يزيد تركيز الرائحة بصورة أفضل. يمكن استعمال الخليط في تعطير مفروشات المنزل، بصفة يوميَّة

4. طريقة الحقن: هي فعَّالة في تعطير المفروشات (الكنب وفرشات الأسرّة)، حيث إنَّها تدوم طويلًا (عام تقريبًا)، ويمكن تحضيرها عن طريق ملء نصف الحقنة بالماء، والنصف الآخر بأي زيت عطري مُركَّز مُفضَّل، ثمَّ غرسها في المفرشات.

5. الورد المُجفَّف: يمكن استخدام الورد المجفف في حشو كيس صغير، وذلك بعد تعطير هذا الأخير بالعطر المُفضَّل. وفي هذا الإطار، يُفضَّل استعمال عطر الليمون أو اللافندر أو الفانيلا في الوسائد والفرشات واسفنجات الكنب، وذلك حتى تفوح منها رائحة عطرة تدوم طويلًا.

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