7 طرق لتنظيف غسالة الصحون

تتعرَّض غسالة الصحون إلى تراكم الأوساخ، والبكتيريا، والزيوت، والرواسب فيها. لذا يجب الحرص على تنظيف غسالة الصحون بشكل دوري لحمايتها من الصدأ، والتعفّن، ونزع الرائحة الكريهة عنها. وثمة خطوات سهلة و بسيطة لاستعادة نظافة غسالة الصحون، بخاصَّة أنَّ هذه الخطوات تضمن الحفاظ على كفاءتها.

طريقة تنظيف غسالة الصحون

• يُملأ نصف الحوض الخاص بغسَّالة الصحون بالماء، فيُضاف كوبان من الخلّ الأبيض، بغية تنظيف جدران غسالة الأطباق وقاعدتها. في حال عدم وجود الخل الأبيض، يمكن استخدام عصير الليمون الحامض أو المنتج الخاص بتنظيف غسالة الأطباق. وفي هذا الإطار، يُستحسن التخلّص من الشوائب الموجودة في باب الغسَّالة، مع ضرورة الحرص على تنظيف الفتحات التي تمرّ المياه عبرها، باستخدام مسواك أو إبرة. وفي حال كانت هذه الفتحات صغيرة للغاية، يمكن استخدام سلك معدن لهذا الغرض.

• تُمسح حواف الباب جيِّدًا، باستخدام قطعة من القماش (أو اسفنجة)، مُبلّلة بمحلول الخل والماء، أو فرشاة أسنان قديمة ذات أسنان ناعمة بهدف الوصول إلى الزوايا التي يصعب الوصول إليها عند التنظيف بالقماش.

• يُنزع العفن الفطري، باستخدام المواد الكيميائيَّة الخاصَّة بهذا النوع من الأجهزة، لا سيَّما إذا كانت الغسَّالة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

• تُنظَّف بقع الصدأ التي تحدث داخل الغسالة وخارجها، باستخدام منقّ للمياه الذي يساهم في التخلّص من كم الحديد المتوافر في المياه.

• تُنزع الرفوف الخاصّة بغسالة الصحون، بالإضافة إلى القطع الصغيرة الأخرى القابلة للنزع، مع نقعها في وعاء كبير يحتوي على الماء والخل الأبيض وتركها لبعض الوقت، ثم دعكها بواسطة الاسفنجة فتجفيفها. وفي حال وجود القطع، التي لا يمكن إزالتها، يمكن تنظيفها بقطعة قماش، مُبلَّلة بمحلول الماء والخل الأبيض.

• تُفتح الغسالة لبعض الوقت، بعد كل دورة غسيل، من أجل تهويتها، وأيضًا للتخلّص من أية آثار للعفن.

• يجب غسل المصفاة وإزالة أي رواسب منها، فغسلها بالماء الساخن وسائل الجلي. اذا كان هناك بعض أثار العفن مكان تركيب مصفاة الفلتر بالغسالة، يمسح جيّدًا هذا المكان بقطعة قماش مُبلَّلة بالخلّ.

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