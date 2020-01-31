7 طرق للبحث عن الوظيفة.. تعرّفي عليها

في ظل التحديات للفوز بوظيفة أحلامكِ، يجب أن تفكري في الطريقة المناسبة للحصول عليها، وذلك لعدة أمور، كما يقول الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية.

أولاً: كثرة عدد المتقدمين للوظائف، ما يصعب مهمتكِ بالظهور في وسط هذا الزحام.

ثانياً: قوة المنافسة؛ لأن هناك العديد من المنافسين لكِ من هم أفضل منكِ في الخبرة والمؤهلات.

ثالثاً: قلة الفرص المتاحة، ولكِ أن تعلمي أنه يوجد 80% من الفرص لا يُعلن عنها.

لذا عليكِ ترتيب بعض الطرق الشائعة في البحث عن وظيفة من الأسوأ للأفضل والأكثر فعالية، ويمكنكِ أن تحددي ما هي الطريقة الأنسب لكِ والأكثر فعالية للحصول على وظيفة في مجالك.



1- إرسال السيرة الذاتية العامة للشركات عبر الإيميل

هذه من أسوأ الطرق في البحث عن وظيفة وأقلها فعالية، فأنتِ تقومين بالبحث عن وظيفة مثل مندوب المبيعات؛ فتقومين بإرسال سيرة ذاتية عامة لأي شركة من الشركات للحصول على وظيفة. ولكن لن يقوم أحد بتوظيفك، إلا إذا كانت لديه وظيفة شاغرة فعلياً، ويبحث عن شخص بنفس المؤهلات. وهذه الطريقة ستجعل منكِ مجرد شخص عادي من ضمن مئات المتقدمين.



2- زيارة الشركات مباشرة وتقديم السيرة الذاتية لشؤون الموظفين

هذه الطريقة تشبه الطريقة السابقة، إذا لم تكن الشركة تبحث مسبقاً عن شخص في مثل مؤهلاتك؛ فستكون زيارتكِ لها بلا جدوى، وإذا حالفكِ الحظ لمقابلة أحد مسؤولي الموارد البشرية؛ سيقول لكِ: «سنحتفظ بسيرتكِ الذاتية وسنقوم بالتواصل معكِ مستقبلاً».

هناك العديد من الباحثين عن وظائف يستخدمون هذه الطريقة للبحث عن وظيفة، ولكنها أقل فعالية من غيرها، وستكلفكِ الكثير من الوقت والمجهود.



3- تصفح إعلانات التوظيف في الجرائد والمجلات

يجب أن تتأكدي أن معظم الشركات لا تلجأ لهذه الطريقة للإعلان عن وظائف؛ نظراً لتكلفتها العالية وقلة فعاليتها، ويمكن استخدامها فقط لتعيين عدد كبير من الناس في وظائف عادية؛ كالوظائف الفنية والعمالة.

ولا تتوقعي أن تجدي وظيفة مناسبة لكِ، إلا إذا كنتِ تبحثين عن وظيفة تقليدية يمكن لأي شخص أن يقوم بها.



4- زيارة معارض التوظيف

ستتعجبين من أن معظم معارض التوظيف تستخدم أكثر لأغراض الدعاية للشركات المشاركة، أكثر من البحث عن متقدمين للوظائف،

فإذا قمتِ بزيارة أحد معارض التوظيف، يمكنكِ أن تري استعراض بعض الشركات بما تقدمه من منتجات أو هدايا فاخرة، وستجدين أن معظم الوظائف المتاحة هي لخدمة العملاء أو المبيعات.

والاستفادة الأكبر من المشاركة في مثل هذه المعارض هي إنشاء علاقات بمسؤولي التوظيف في الشركات، والتحدث معهم عن مؤهلاتكِ الشخصية، وعن المؤهلات التي يبحثون عنها في المتقدمين للوظائف.

5- تصفح مواقع التوظيف أو التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف

هذه الطريقة هي من أكثر الطرق الشائعة في البحث عن وظيفة، فهناك مئات من مواقع التوظيف أو الصفحات الخاصة بنشر الوظائف في مختلف المجالات، وما عليكِ إلا تصفح هذه المواقع أو الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن الوظيفة الأنسب لكِ. يمكنكِ إيجاد وظائف كثيرة باستخدام هذه الطريقة، ولكن سيظل أمامك عقبة المنافسة مع عدد كبير من المتقدمين لنفس الوظيفة، ومنهم من هم أفضل منكِ. فإذا كنتِ لا تملكين الكثير من المؤهلات أو الخبرات؛ فستكون فرصتكِ ضعيفة للحصول على وظيفة.



6- إنشاء شبكة علاقات قوية

80 بالمائة من الفرص والوظائف لا يُعلن عنها، وأن من أفضل الطرق للحصول على فرص أفضل في مجالك؛ أن تقومي بإنشاء شبكة علاقات قوية في مجالك.

فإذا كانت لديكِ علاقات قوية تعرفك جيداً، وتعرف اهتماماتك ومؤهلاتك، سيقوم هؤلاء الأشخاص بترشيحك للعديد من الفرص في مجالاتك التي لم تكوني لتعلمي عنها بمفردك.

7- بناء سمعة شخصية والترويج لنفسك

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تمكنكِ من الحصول على الفرص التي تتمنينها في مجالك، وتقوم بجذب الشركات إليكِ، فإذا قمتِ بتحديد نقاط قوتكِ ومميزاتكِ في مجالكِ، وكيف ستستخدمينها لتقديم قيمة مختلفة للشركات أو العملاء.

وقمتِ بالترويج لنفسكِ ونجاحكِ في تقديم هذه القيمة بشكل مختلف عن منافسيكِ في نفس المجال، سوف تقومين بإنشاء سمعة قوية في وسط شبكة علاقاتكِ، وستقومين بجذب الشركات والفرص إليكِ بسهولة.

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