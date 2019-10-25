7 طرق مبتكرة لتوسيع الحذاء الضيّق

قد يتسبّب الحذاء الضيِّق في ظهور انتفاخ مُؤلِم في الجهة الداخليّة من القدم، أو على الإصبع الكبير، بالإضافة إلى الضغط على أصابع القدم الأخرى، ممَّا يجعل عمليّة المشي صعبة. وقد يتسبِّب الضغط على الأصابع بإمالة القدم. في الآتي، طرق فعَّالة لتوسيع الحذاء الضيق:

طرق فعّالة لتوسيع الحذاء الضيّق



1. يوسع الحذاء الضيق عن طريق انتعاله داخل المنزل، والسير إلى أن يصبح المقاس مناسبًا. وقد تحتاج هذه الطريقة ليومين، حتَّى تنجح.



2. يوسع الحذاء الضيق المصنوع من الجلد عن طريق انتعاله مع جوارب سميكة، ثمَّ تعريض الحذاء للحرارة من خلال استخدام آلة تجفيف الشعر، وذلك من خلال توجيه الهواء الحارّ إلى المناطق الضيقة في الحذاء من خلال إمالة القدم إلى الأمام والخلف، وذلك بين عشرين ثانية، والثلاثين منها. بعد إزالة مصدر الحرارة، يجب إبقاء الحذاء في القدم إلى أن يبرد، ثم يُجرّب الحذاء بعد لبس الجوارب العاديّة. وتُكرّر هذه العمليّة حتى يصبح مقاس الحذاء مناسبًا، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن وضع البلسم الخاص بالأحذية الجلد لغرض الترطيب.



3. يوسع الحذاء الضيق عن طريق لفّ الجوارب، حتَّى تكوّن كرات صغيرة. تُوضع هذه الجوارب بعدها داخل الحذاء، الذي يُترك طوال الليل.

4. يوسع الحذاء الضيق عن طريق وضع كيس من الماء في الثلث الأول من الحذاء، ثمَّ يوضع الحذاء في الثلَّاجة حتَّى يتجمّد الماء تمامًا طوال المساء. تُساعد هذه الطريقة في توسيع جلد الحذاء بلطف، وبعد ذلك يُزال الحذاء من الثلَّاجة، ويترك لعشرين دقيقة جانبًا، قبل إزالة الكيس منه. لكن، يُوصى بالبعد عن استخدام هذه الطريقة، مع الأحذية غالية الثمن.

5. يوسع الحذاء الضيق عن طريق وضع عدد كبير من ورق الجرائد المُبلّلة داخله، إلى أن يمتلئ تمامًا، لكن يجب الانتباه إلى عدم تخريب شكل الحذاء. يترك الورق في الحذاء إلى أن يجفَّ تمامًا.

6. تُستخدم حبوب الشوفان من أجل توسيع الحذاء، وذلك عن طريق وضع الحبوب في الحذاء، ثمّ إضافة مقدار مناسب من الماء، حيث ستنتفخ الحبوب طوال الليل، وبعد ذلك يُنظّف الحذاء من الحبوب، ثمّ يُنتعل لأيّام إلى أن يُناسِب مقاس القدم.

7. تُستخدم البطاطس من أجل توسيع الحذاء، وذلك عن طريق تقشيرها ووضعها داخل الحذاء، لكن يجب أن يكون الحبَّات كبيرًا بصورة تُحدِث انتفاخًا بسيطًا داخل الحذاء.

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