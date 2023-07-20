البوابة – إذا كنت من عشاق القهوة بالحليب فاليوم سوف تتعلم معنا طرق جديدة ومختلفة لتحضير القهوة بالحليب في المنزل تماما مثل المقاهي الفاخرة. قد تكون بحاجة الى بعض الأدوات البسيطة لإتمام صنع القهوة بالحليب.

7 طرق مختلفة لتحضير القهوة بالحليب

القهوة بالحليب في المنزل

1. قهوة مقطرة: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لصنع القهوة في المنزل. ما عليك سوى إضافة القهوة المطحونة إلى مرشح في آلة صنع القهوة ، ثم صب الماء الساخن ، واترك القهوة تقطر في إبريق. يمكنك بعد ذلك إضافة الحليب حسب الرغبة.

2. قهوة مقطرة يدوياً: يشبه هذا القهوة المقطرة ، ولكن بدلاً من استخدام آلة صنع القهوة ، تقوم بصب الماء الساخن يدويًا على القهوة المطحونة. يمكن أن تمنحك هذه الطريقة مزيدًا من التحكم في قوة ونكهة قهوتك.

3. فرينش برس: طريقة لتخمير القهوة تستخدم المكبس لفصل القهوة المطحونة عن القهوة المخمرة. غالبًا ما توصف قهوة French Press بأنها غنية ولذيذة.

4. آيروبريس: طريقة جديدة لتخمير القهوة تستخدم مكبسًا للضغط على الماء الساخن من خلال البن المطحون. تشتهر قهوة Aeropress بكونها قوية ومركزة.

5. إسبريسو: الإسبريسو هو نوع من القهوة يُصنع عن طريق دفع الماء الساخن عبر حبوب البن المطحونة جيدًا. يتم تقديم الإسبريسو عادة في جرعات صغيرة وغالبًا ما يستخدم في صنع مشروبات القهوة الأخرى ، مثل اللاتيه والكابتشينو.

6. كابتشينو: مشروب قهوة مصنوع من الإسبريسو والحليب المبخر والحليب الرغوي. عادة ما يتم تبخير الحليب إلى درجة حرارة 140-150 درجة فهرنهايت ويتم تكوين الرغوة باستخدام عصا بخار لتهوية الحليب.

7. لاتيه: لاتيه هو مشروب قهوة مصنوع من الإسبريسو والحليب المبخر. يُطهى الحليب عادةً على درجة حرارة 160-170 درجة فهرنهايت وليس رغوة مثل الكابتشينو.



بغض النظر عن الطريقة التي تختارها ، فإن أهم شيء هو استخدام حبوب البن والحليب الطازج عالي الجودة. يجب عليك أيضًا تجربة نسب مختلفة من القهوة إلى الحليب للعثور على فنجان القهوة المثالي.



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