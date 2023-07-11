البوابة - عند السفر إلى أي بلد يجب أن نتحقق من الوصفات الشعبية بنفس الدقة التي نتحقق بها من الفنادق والأنشطة الترفيهية، فالطعام المحلي والوصفات الشعبية هي المتعة الحقيقية للسفر.

أشهر الوصفات الشعبية من المطبخ الاسباني

8 من أشهر الوصفات الشعبية الإسبانية

الباييا: طبق إسباني كلاسيكي مصنوع من الأرز والزعفران والمأكولات البحرية و / أو اللحوم. إنه طبق شهي ولذيذ ومثالي للمناسبات الخاصة.

التورتيا الإسبانية: عجة إسبانية مصنوعة من البطاطا والبصل والبيض. إنه طبق بسيط ولكنه لذيذ ومثالي لوجبة خفيفة أو غداء خفيف.

جزباتشو: حساء طماطم بارد ومنعش وصحي. وهو مصنوع من الطماطم والخيار والفلفل والخبز.

جامون آيبري: (Jamón Ibérico) هذا نوع من لحم الخنزير المقدد المصنوع من الخنازير الأيبيرية السوداء. إنه مكون لذيذ وفاخر يمكن الاستمتاع به بمفرده أو إضافته إلى الأطباق.

كالاماريس لا رومانا: طبق من الحبار المقلي ومغطى بخلطة مقرمشة. إنه طبق تاباس شهير لذيذ وسهل التحضير.

بلبو ألا غاليجا: (Pulpo a la Gallega) طبق من الأخطبوط يُطهى في صلصة الثوم وزيت الزيتون. إنه طبق بسيط ولكنه لذيذ ومثالي لوجبة غداء أو عشاء خفيفة.

شوروس: عبارة عن معجنات مقلية يتم تقديمها عادةً مع صلصة الشوكولاتة أو الكراميل. إنها وجبة خفيفة أو حلوى شهيرة في إسبانيا.

فلان: هذه حلوى الكاسترد مصنوعة من البيض والحليب والسكر. إنها حلوى غنية بالكريمة ومثالية لمناسبة خاصة.



نتمنى أن تناول هذه الوصفات اللذيذة التي تشكل جزءًا من المطبخ الإسباني على رضاكم. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا ستحبه.

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