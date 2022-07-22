7 فوائد صحية مثبتة للشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك، فهي مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو، وهي أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكنك العثور عليها.

وتشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن صحتك وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفيما يلي 7 فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو مدعومة بالعلم.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

مغذية جدًا

إذا كنت تشتري شوكولاتة داكنة عالية الجودة مع نسبة عالية من الكاكاو، فهي مغذية للغاية، حيث تحتوي على كمية مناسبة من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بالمعادن، ولوح 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة مع 70-85٪ كاكاو تحتوي على:

11 جرامًا من الألياف

66٪ من القيمة اليومية للحديد

57٪ من القيمة اليومية للمغنيسيوم

196٪ من القيمة اليومية للنحاس

85٪ من القيمة اليومية للمنغنيز

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم، وبالطبع، 100 جرام هي كمية كبيرة إلى حد ما وليست شيئًا يجب أن تستهلكه يوميًا، وتأتي هذه العناصر الغذائية أيضًا مع 600 سعرة حرارية وكميات معتدلة من السكر.

لهذا السبب، من الأفضل استهلاك الشوكولاتة الداكنة باعتدال، كما أن ملف الحمض الدهني للكاكاو والشوكولاتة الداكنة جيد أيضًا، حيث تتكون الدهون في الغالب من حمض الأوليك وهي دهون صحية للقلب توجد أيضًا في زيت الزيتون وحمض النخيل.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تعتبر الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات عضوية نشطة بيولوجيًا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول، ووفقًا للبحث، قد يساعد البوليفينول الموجود في الشوكولاتة الداكنة في خفض بعض أشكال الكوليسترول الضار عند دمجه مع الأطعمة الأخرى مثل اللوز والكاكاو.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة تحتوي على نشاط مضاد للأكسدة والبوليفينول والفلافانول أكثر من أي شيء آخر تم اختباره.

قد تحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم

يمكن أن تحفز الفلافانويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البطانة، بطانة الشرايين، لإنتاج أكسيد النيتريك، حيث تتمثل إحدى وظائف أكسيد النتريك في إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

وتظهر العديد من الدراسات الخاضعة للرقابة أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، على الرغم من أن التأثيرات عادة ما تكون خفيفة، ومع ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم عدم وجود تأثير، ومن المحتمل ألا يحصل الأشخاص الذين يتلقون بالفعل علاجًا لارتفاع ضغط الدم على أي فائدة إضافية من إضافة فلافانول الكاكاو إلى نظامهم الغذائي.

تحمي من الكوليسترول الضار ومن الأكسدة

يمكن أن يؤدي تناول الشوكولاتة الداكنة إلى تحسين العديد من عوامل الخطر المهمة لأمراض القلب، حيث قد يحمي من ارتفاع الكوليسترول.

وفي دراسة صغيرة، وجد أن تناول الشوكولاتة الداكنة المكملة بالليكوبين الفلافانول يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ومن المرجح أن تتأكسد بعض أشكال الكوليسترول الضار، والذي يحدث إذا تفاعلت مع الجذور الحرة في جسمك،

قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يبدو أن المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تحمي بشدة من أكسدة الكوليسترول الضار، وعلى المدى الطويل، يجب أن يتسبب هذا في وجود نسبة أقل بكثير من الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

في الواقع، بمرور الوقت، أظهرت عدد من الدراسات أن تناول الكاكاو أو الشوكولاتة الغنية بالفلافانول يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت مراجعة للدراسات أن تناول الشوكولاتة 3 مرات في الأسبوع قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9٪، وغالبًا ما أظهر تناول الشوكولاتة فائدة إضافية قليلة.

قد تحمي بشرتك من الشمس

قد تكون المركبات النشطة بيولوجيًا في الشوكولاتة الداكنة رائعة أيضًا لبشرتك، حيث يمكن أن تحمي الفلافانول من أضرار أشعة الشمس، وتحسن تدفق الدم إلى الجلد، وتزيد من كثافة الجلد وترطيبه، والجرعة الحمراء الدنيا (MED) هي الحد الأدنى من الأشعة فوق البنفسجية المطلوبة لإحداث احمرار في الجلد بعد 24 ساعة من التعرض.

يمكن أن تحسن وظائف المخ

الأخبار الجيدة لم تنته بعد، حيث قد تؤدي الشوكولاتة الداكنة أيضًا إلى تحسين وظيفة عقلك، ففي الواقع تشير الدراسات إلى أن تناول الكاكاو عالي الفلافانول يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى الشباب، وقد يفسر هذا سبب ظهور تناول الكاكاو يوميًا لتحسين الانتباه والتعلم اللفظي والذاكرة.

قد تساعد فلافانويد الكاكاو أيضًا في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف وتقليل فرصة التقدم إلى الخرف، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاكاو على مواد منشطة مثل الكافيين والثيوبرومين، وهو ما قد يكون سببًا رئيسيًا لتحسين وظائف المخ على المدى القصير.

للمزيد من صحتك وجمالك:

أطعمة نباتية غنية بالحديد..إليك أبرزها