7 فوائد للعسل مع الحبة السوداء

فوائد الحبة السوداء مع العسل لا تُصدّق! فهذه الخلطة لها الكثير من الفوائد على صحة الإنسان، لا سيما وأنّ الحبة السوداء في حد ذاتها لها منافع صحية مهمّة، مثل خفض الكولسترول، وعلاج التهاب الحلق، والحفاظ على صحة الجسم، وغيرها. فيما العسل هو شفاء من الكثير من الأمراض، كما أنه من الأغذية التي تحمي الجهاز المناعي.



تعرّفي في الآتي إلى فوائد الحبة السوداء مع العسل:



مقاومة الخلايا السرطانية

تعمل كل من الحبة السوداء والعسل على مقاومة الخلايا السرطانية، لأنهما غنيان بمضادات الأكسدة، حيث تعمل مادة الثيموكينون على مقاومة الخلايا السرطانية،

وقد أثبتت دراسات عدة أنّ هذه المادة تقاوم الورم وأنواع السرطان، مثل: سرطان الرحم، والثدي، والرئتين، والمعدة، والمريء وغيرها.



علاج الربو

وتعمل مادة الثيموكينون على علاج الربو، حيث استُخدم في أحد التجارب ماء بذور الحبة السوداء المغلي، فثبت أنَّ له تأثيرًا قويًّا مضادًّا للربو.



التهاب الحنجرة

الحبة السوداء تُعتبر واحدة من العلاجات المضادّة للالتهابات، كذلك العسل الذي يُعتبر مضادًّا طبيعيًّا للالتهاب، لذلك، فإنَّ خلط ملعقتين من العسل مع ملعقة من الحبة السوداء وملعقتين من الطحينة، يعمل على تخفيف وتهدئة التهابات الحنجرة.



ديتوكس للجسم

خليط الحبة السوداء والعسل يعمل على تخليص الجسم من السموم، التي تؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الرئتين والكبد، لا سيما وأنَّ الحبة السوداء تحتوي على مادة الصابونين التي تنظف الجسم من السموم، وتخفف من اضطرابات التنفس.



بكتيريا الجهاز الهضمي

يحتوي خليط حبة البركة والعسل أيضًا على مواد وزيوت قادرة على علاج بكتيريا الجهاز الهضمي، حيث تقضي على بكتيريا مثل E. Coli، و V. Colera.



أمراض القلب

يُعتبر أيضًا تناول ملعقة من الحبة السوداء مع العسل بشكل يومي، من الأمور التي تساعد على تنظيم عمل القلب، وكفاءته، وتنظيم تدفق الدم إليه.

كما أنّ الخليط يعمل على علاج التخثر، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم. كما أنّ تحسين مستوى الأنزيمات في القلب، مرتبط بالمعادن التي يحصل عليها من الحبة السوداء والعسل.

آلام المفاصل

يجب على مرضى التهابات المفاصل، أن يكون جزءًا من روتينهم اليومي تناول الحبة السوداء مع العسل، وذلك بسبب مادة الكولاجين الموجودة بهما والتي تقلل من التهاب المفاصل.



طريقة الحصول على خليط الحبة السوداء مع العسل

المكونات:

نصف كيلو من العسل الصافي

كوبان من الحبة السوداء المطحونة جيدًا



طريقة التحضير:

أضيفي الحبة السوداء المطحونة إلى العسل. اُخلطي جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس. ثمَّ يتم حفظ الخليط داخل مرطبان زجاجي في مكان جاف للاستعمال اليومي.

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