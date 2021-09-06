7 مؤشرات إلى أنك مستعد لترك عملك

كلنا نريد أن نقوم بعمل جيد في وظائفنا وكسب المزيد من الترقيات والزيادات. لتحقيق ذلك ، نعمل بجد لساعات طويلة ، ونحاول إقناع رؤسائنا بأننا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام ، وحتى أننا نتحمل بعض الزملاء الذين لا نحبهم في سبيل تحقيق الأفضل...

ومع ذلك، ماذا لو أشارت بعض الدلائل إلى أن الوقت قد حان لترك عملك؟ قد يظهر مثل هذا الموقف لأسباب مختلفة ، بما في ذلك أماكن العمل السامة ، والرؤساء ، والزملاء. تعالوا نلقي نظرة على بعض المؤشرات التي تشير إلى استعدادك لترك وظيفتك.

1. أنت تدرك أنه يتم التقليل من قيمتك

إن الرغبة في الحصول على راتب أكبر هي أحد أهم الأسباب التي تجعل الناس يقررون ترك وظائفهم. على وجه الخصوص ، في حالة النساء ، فإن الفجوة الهائلة في الأجور بينها وبين الرجل هي السبب الرئيسي للشعور بالحاجة إلى الاستقالة والانتقال إلى وظيفة ذات رواتب أفضل.

2. أنت لا تطمح أن تكون في منصب رفيع

في بداية حياتك المهنية ، اعتدت أن تنظر إلى الرؤساء وتريد أن تكون هم. لكن الآن ليس لديك مثل هذه التطلعات. لديك بالفعل دوائر سوداء تحت عيونك، ولا تقضي وقت كافٍ مع والديك وعائلتك، وضغط العمل هائل. كل هذا يجعلك تدرك في النهاية ، "أنا لا أريد هذا."

3. أنت خائف من الذهاب إلى العمل

هل تذهب للنوم كل ليلة خائفًا من اليوم التالي للعمل؟ في حين أنه من الطبيعي أن تكون لديك شكاوى بشأن يوم العمل ، إذا كنت تخشى حقًا تلك الساعات الثماني في المكتب ، فقد حان الوقت للاستقالة.

4. تشعر وكأنك لا تملك السيطرة على حياتك

عندما يسألك أصدقاؤك أو عائلتك عن موعد مقابلتهم لتناول العشاء ، يكون ردك المعتاد هو "قد أتأخر بسبب موعد نهائي مهم". ليس هذا فقط ، فلن تتمكن أبدًا من التخطيط لعطلتك أو الذهاب في إجازة.

5. الوظيفة تسبب لك ضغوط جسدية

إذا كان التفكير في وظيفتك يعذبك ليالٍ بلا نوم ، وآلام في العضلات ، وآلام في المعدة ، وصداع ، وأعراض جسدية أخرى للتوتر ، فهذه علامات على أن وظيفتك سامة. تحتاج إلى التخلي عن مثل هذه الوظيفة للتعامل معها.

6. تشعر بالملل

التعلم يحفزنا ، وعندما تتوقف عن التعلم ، غالبًا ما تكون علامة على أنك تجاوزت وظيفتك. إذا كان العمل الذي تقوم به لا يسمح لك بالشعور بأنك تنجز أو تحقق ، أعتقد أن هذا يساهم في الشعور بالملل.

7. بيئة العمل سلبية

البيئة السلبية سامة. من الصعب أن تشعر بالسعادة ، أو حتى المحتوى ، في مكان العمل إذا كان زملاؤك في العمل يشكون باستمرار وكان رئيسك في العمل غير سعيد. علاوة على ذلك ، يمكن للجو المتشائم أن يقضي على شغفك باختيار حياتك المهنية.