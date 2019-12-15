7 مشروبات ساخنة مكوناتها متوافرة في كل بيت لأيام الشتاء المثلجة

هذا الشتاء! نريدك أن تبتعد عن المشروبات الباردة والمثلجة وتختار المشروبات الساخنة والتي ترفع من حرارة الجسم وتعمل على تدفئته من الداخل، حيث هناك مكونات طبيعية تعمل على تدفئة الجسم وتساعد بالوقاية أو التخلص من أمراض البرد والزكام.

فاخترنا لكم 7 وصفات طبيعية لمشروبات ساخنة سهلة التحضير ومكوناتها متوافرة في كل بيت:

1- شاي الحلبة:

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة وعلى رأسها مضادات الالتهابات والميكروبات التي تنتشر في فصل الشتاء.

طريقة تحضير شاي الحلبة:

- ملعقة صغيرة من الحلبة لكل كوب من الماء

- اغلوا الماء النقي وارفعوه عن النار

- اسكبوا فيه ملعقة من الحلبة المطحونة أو حبوب الحلبة.

- أضيفوا عوداً من القرفة أو قليلاً من الشاي الأخضر لتنكيه النقيع.

- يمكنكم أن تحلّوا هذا الشاي بنصف ملعقة من العسل الطبيعي أو السكر حسب الرغبة.

2- السحلب:

مشروب السحلب يتكوّن من بودرة السحلب مع الحليب والسكر، وقد يضاف إليه المكسرات والمنكهات كالقرفة والمستكة وغيرها، ويتميّز بزهوره الجميلة التي تكون بعضها بلا رائحة، وللبعض الآخر رائحة حلوة تكون أكثر قوّةً في المساء.

مقادير السحلب:

- كوب بودرة حليب نيدو كوب

- سكر مطحون كوب

- أرز (مصري) مطحون 3-4 ملاعق

- كوب نشاء

- علبة جوز الهند

- ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

- 1/2 كوب قرفة مطحونة

- سمسم محمص

- مكسرات على حسب الذوق..لوز مجروش ...فول سوداني حب أو مجروش

طريقة تحضير السحلب:

تخلط جميع المقادير مع بعض وتوضع في وعاء محكم الإغلاق لحين الاستخدام..عند الاستخدام نضيف 1-3 ملاعق طعام من السحلب إلى كوب الحليب ويوضع على النار حتى يسمك للسماكة المطلوبة ويشرب ساخن.

3- الزنجبيل مع الليمون:

مغلي الزنجبيل يعد من أفضل المشروبات الشتوية التى يتم تناولها بغية الحصول على الطاقة والدفء والنوم الهادئ بليالي البرد القارسة، ومن فوائده أيضاً علاج لنزلات البرد والتهاب الحلق وبحة الصوت ويساعد في التخفيف من الام الدورة الشهرية .

مقادير الزنجبيل مع الليمون:

- ربع كوب من الزنجبيل.

- عصير ليمونة.

- ثلاثة أكواب من الماء.

- شرائح ليمونة.

- سكر للتحلية.

طريقة تحضير الزنجبيل مع الليمون:

- يتم عصر الليمونة ثم يقطّع قشرها إلى شرائح.

- ثم يتم تقطيع الزنجبيل ويوضع مع الليمون على النار مع الماء والسكر، حتى يغلو جيداً مع بعضهم البعض.

- ثم يوضع بعد ذلك في كاسات التقديم، ويفضّل شربها ساخنة.

4- شاي المرامية:

من فوائد شاي المرامية أنها تزيد حرارة وقوة الجسم والانتباه والتركيز، لذلك يُفضل عدم تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من زيادة درجة الحرارة، كونها تحتوي على مستقبلات السيروتونين، تُعطي الشاي مذاقاً ورائحةً زكية. تنشط الدورة الدموية كما أنّ لها مفعولٌ قابض، تخفف حدة الاسهال، ونزلات البرد، والصداع، كونها تحتوي على مادة التانين، وتقوي الدم وتخلّص من الضعف العام للصحة. وأيضاً تحسّن المزاج العام خاصةً للفتيات.

طريقة تحضير شاي الميرمية:

تؤخذ كمية بمقدار ملعقة كبيرة من المرامية الجافة تغسل وتنظف الأعواد تنقع في مقدار كوبين من الماء المغلي حتى تخرج خلاصتها وتحلى بالسكر.

5. شاي الشمر وشاي اليانسون:

تؤخذ مقدار ملعقة كبيرة من الشمر أو اليانسون وتغسل وتغلى مع مقدار 3 أكواب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق وتترك لتنقع ثم تحلى بالسكر.

6- مشروب التفاح الساخن:

المقادير:

- 6 أكواب عصير تفاح

- قرفة

- 6 أعواد قرنفل

- بشر قشر برتقالة واحدة

- بشر قشر ليمونة واحدة

طريقة التحضير:

يصب عصير التفاح في إناء، ثم توضع القرفة والقرنفل والتوت وقشر البرتقالة والليمونة في قطعة قماش قطنية ثم تربط جيداً. ثم تغمس وسط عصير التفاح.

يرفع الإناء فوق نار متوسطة الحرارة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح العصير ساخناً ولكن لا يصل لدرجة الغليان.

يرفع من فوق النار، وينتشل منه الخليط المغموس فيه. يصب في أكواب زجاجية مع وضع قرفة أو قرنفل (حسب الرغبة)

7- الزعتر:

من فوائد الزعتر يُخفِّض نسبة الكولسترول الضار في الدم، كما أنّه يُنظِّم ضغط الدم؛ فيرفع ضغط الدم المنخفض، ويُخفِّض ضغط الدم المرتفع، ويُعزّز صحة ووظائف عضلة القلب، والصمّامات والأوعية الدموية، ويُنظِّم معدل ضربات القلب، يحفّز أداء الجهاز المناعيّ ويُساعده على مقاومة الأمراض، وذلك لاحتوائه على فيتامين (ج) و فيتامين (أ)، كما أنه يحتوي الزعتر على زيوت أساسيّة، ومادة الثيمول التي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والبكتيريا، والفيروسات، والبعوض، لذلك يُستخدم الزعتر كمطهّر في المنازل من العفن، ويدخل في تركيب المُبيدات الحشرية، وغسول الفم، ومزيلات روائح العرق.

طريقة تحضير مشروب الزعتر:

لا يُنصح بغلي الزعتر لأنَّ ذلك يفقده الكثير من قيمته الغذائية، والزيوت الطيارة المفيدة، والطعم والنكهة المميزة، ولتحضير هذا المشروب، أو شاي الزعتر بطريقة صحيحة تُضاف ملعقةٌ من أوراق الزعتر على الماء المغلي، وتُترك مغطّاةً لمدة عشر دقائق، ثم تُصفّى.

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