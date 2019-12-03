كيفية تخسيس الوزن في فصل الشتاء؟

هل تعاني من السمنة في فصل الشتاء؟ هل تتناول الكثير من الحلويات والأطعمة الدسمة؟ هل تعاني من تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم؟

فصل الشتاء يعتبر من أكثر فصول السنة التي يصاب بها العديد من الأشخاص بزيادة الوزن والسمنة نتيجة قلة الحركة وكثرة تناول الأطعمة والحلويات التي تزيد السعرات الحرارية في الجسم مما يؤدي إلى تراكم الدهون والإصابة بالسمنة.

الحل المناسب في فصل الشتاء هو اتباع نظام عذائي متكامل وصحي، ويمكن اتباع هذا النظام:

1- يفضل عدم إهمال تناول وجبة الإفطار في الصباح لأنّ الجسم يحتاج إلى الطاقة التي يحرقها أثناء فترة الصباح.

2- يجب الحرص على تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم كالفاكهة والخضار والسلطات فإنّها تعتبر من الوجبات الكاملة والمتكاملة التي تمنح الشعور بالشبع كما أنّها مفيدة التي تحافظ على صحة الجسم وتحمي القلب والشرايين.

3- تناول الفاكهة الغنية بفيتامين ج كالجوافة والبرتقال، فإنها تمنع أكسدة الدهون وتقي من نزلات البرد في فصل الشتاء.

4- إبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ على الريق يومياً وكوبين قبل تناول أي وجبة، وكوبين قبل النوم، فالماء الدافئ له فعالية في حرق الدهون في الجسم، كما يُنصح بتناول الماء بكميات كبيرة طوال اليوم حتى وإن لم يشعر الشخص بالعطش بسبب برودة الطقس.

5- استبدال تناول الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.

6- تخفيف كمية النشويات التي يتم تناولها، وتناول المأكولات البحرية والأسماك المشوية وتجنب تناولها مقلية؛ فالأسماك من الأغذية المفيدة جداً.

7- الامتناع عن تناول الحلويات، والشوكولاتة، والموالح، والمقرمشات، والمشروبات الغازية، والعصائر المحتوية على السكر.

8- ممارسة بعض التمارين الرياضية كرياضة المشي أو الجري لمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل.

9- الإصرار على اتباع النظام الغذائي وتحفيز النفس لنجاح هذه الحمية.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد المندلينا "الكلمنتينا" في فصل الشتاء

مع اقتراب الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه

5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء(صور)