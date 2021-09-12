فوائد وأضرار تناول الثلج

كل قوالب الثلج يعتبر من أشهر الطرق وأكثرها انتشاراً من أجل ترطيب الجسم بشكلٍ كبير، ولكن بالرغم من الفوائد الكبيرة لتناولها، إلا أن لها العديد من المضار، وسيتم في هذا المقال عرض فوائد ومضار الثلج:

فوائد الثلج

مضغ قطعة صغيرة من الثلج يساعد الرياضيين في الشعور بالبرودة، كما ويوفر لهم الرطوبة المطلوبة وبشكلٍ زائد عن حاجة أجسامهم.

يساعد الثلج في التخلص من شعور الغثيان والقيء، ويهدئ اضطرابات المعدة.

أثبتت العديد من الدراسات بأن هناك علاقة بين أكل الثلج بشراهة وبين نقص فيتامين الحديد، بحيث إن تناوله يساعد في تحسين حالة الجسم، ويعوض النقص من هذا الفيتامين، كما ويزداد طلب تناول الثلج عند النساء الحوامل، ولكنه لا يعني وجود نقص في الحديد لديهن.

ينقص الوزن، وبالتالي فهو ضروري للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً معيناً، كما ويخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويزيد من الكوليسترول المفيد، ويعزز الفيتامينات والمعادن.

يساعد في تحسين صحة القلب ووضعه.

يزيد من صحة البشرة والشعر والأظافر.

تستخدم قطع الثلج من أجل الاحتفاظ بقطع من البابايا، أو أي نوع آخر من الفواكه، وبالتالي الاستمتاع بتناول مكعبات متجمدة من الفواكه المرغوبة، ومع الاحتفاظ بنفس القيمة الغذائية لها، بحيث إن الثلج يحافظ على القيمة الغذائية والسعرات الحرارية التي تحتويها الفواكه، كما ويستخدم بعض الأشخاص الثلج لغرض حفظ الأعشاب.

أضرار الثلج

قد يضر تناول كمية كبيرة من الثلج بصحة الأسنان، لأنه قد يؤدي إلى حدوث كسر فيها، أو قد يسبب ضرراً بالحشوات الأخرى، كما قد يسبب ضرراً كبيراً في مينا الأسنان دون أن يشعر الشخص بذلك، فيؤدي إلى ضعفها وتكسرها، وبالتالي يسبب في ظهور مشكلة التسوس، بحيث إنها مشكلة خطيرة، قد تسبب في حدوث مشاكل أخرى في صحة الأسنان في أوقات أخرى.

قد يسبب تناول الثلج إلى حدوث نزف في اللثة، ولكنها ليست مشكلة خطيرة بحد ذاتها، ولكنها تهيئ الظروف التي تسمح للبكتيريا بالدخول إلى الجسم من خلال الجروح التي تحدث.

يسبب تناول الثلج في حدوث آلام في مفصل الفك، ومواجهة صعوبة في فتح الفم.

فوائد الثلج للرقبة

السيطرة على صعوبة النوم والأرق.

تسهيل عملية الهضم.

علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، كنزلات البرد والربو.

الحد من وجع المفاصل والأسنان والرأس.

ضبط وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية والتنفس.

علاج مشاكل العمود الفقري.

الحد من الاضطرابات العصبية، وتحسين المزاج، ومكافحة الاكتئاب.

الحد من التهابات المعدة والأمعاء.

التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديدها.

معالجة بعض المشاكل الجنسية كالعقم، والبرود الجنسي، واضطرابات الدورة الشهرية

تقليل آلام الرقبة.

معالجة الالتهابات.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

تنظيم عمل الغدة الدرقية.

تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم، والسيطرة على ارتفاعه وانخفاضه.

كيف تستعملين مكعبات الثلج لحل مشاكل البشرة؟

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