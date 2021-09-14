كيف يساعد البوتاسيوم في إنقاص الوزن هل تعلم بأن طبق مليئاً بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يساعد جسمك على العمل بشكل صحيح ويسرع عملية إنقاص الوزن. بينما نتحدث كثيراً حول دور المغذيات الكبيرة في التخلص من الكيلوغرامات ، فإن تناول المغذيات الدقيقة مهم بنفس القدر. في الواقع ، تتطلب أجسامنا كمية صغيرة ، لكن لها العديد من الأدوار التي تلعبها في الحفاظ على عمل نظامنا الداخلي حتى نتمكن من التخلص من الكيلوجرامات والحصول على اللياقة. أحد هذه العناصر الغذائية التي يحتاجها نظامنا هو البوتاسيوم.

كيف يساعد البوتاسيوم في إنقاص الوزن؟

البوتاسيوم هو أحد المعادن النزرة والكترولايت لجسمك. فهو يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم ، ووظيفة الأعصاب ، كما ينقل العناصر الغذائية إلى خلاياك. فيما يتعلق بفقدان الوزن ، فهو يدعم وظيفة العضلات ويساعد في التعافي السريع بعد جلسة تمرين مكثفة. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بعد التمرين إلى تسريع عملية الشفاء.

يجب على الفرد السليم تناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا. لسوء الحظ ، لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من البوتاسيوم من خلال وجباتهم الغذائية.

طبيب البوابة يقدم لك هذه الأطعمة الأربعة الغنية بالبوتاسيوم لإدخالها ضمن نظامك الغذائي لفقدان الوزن بسرعة:

الموز

يعتبر الموز من أغنى مصادر البوتاسيوم. يحتوي الموز على كمية لا بأس بها من الألياف ، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30 في المائة. كما أن تناول الفاكهة الصفراء يوميًا يحسن الهضم ويدعم صحة القلب.

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 422 مجم من البوتاسيوم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي خضروات جذرية متوفرة بشكل عام في فصل الشتاء. إنها مغذية للغاية وتوفر خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة المسائية لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات. في الواقع إنه يحتوي على نسبة عالية من النشا ، ولكنه مليء أيضًا بالعناصر الغذائية مثل البروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6. إنه أحد أفضل مصادر فيتامين أ.

تحتوي حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم على 541 مجم من البوتاسيوم.

ماء جوز الهند

عندما تحاول التخلص من الكيلوغرامات ، من المهم بنفس القدر أن تحافظ على رطوبتك وشرب ماء جوز الهند يمكن أن يكون طريقة رائعة لزيادة تناول السوائل والحصول على جرعة إضافية من العناصر الغذائية. يحتوي ماء جوز الهند على العناصر الغذائية التي يمكن أن توازن مستوى المنحل بالكهرباء وتساعد على التجديد بعد جلسة التمرين. هذا المشروب الطبيعي غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والمنغنيز والبوتاسيوم.

240 مل من ماء جوز الهند تحتوي على 600 مجم من البوتاسيوم.

الفاصوليا

تعد الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف وكذلك البوتاسيوم ، وجميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للتخلص من الكيلوجرامات. يساعد البروتين والألياف على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد البوتاسيوم على موازنة مستوى الإلكتروليت بعد جلسة تمرين مكثفة. الفاصوليا غنية أيضًا بحمض الفوليك والحديد والنحاس وفيتامين K والمنغنيز.

100 جرام من البوتاسيوم تحتوي على 1406 مجم من البوتاسيوم.

طبيب البوابة: أسوأ وأفضل أنواع الموز لخسارة الوزن

طبيب البوابة: 4 طرق لمراقبة تقدم فقدان الوزن بدون ميزان