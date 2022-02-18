7 مكونات طبيعية طاردة للبعوض

عادة ما يكون الناس عرضة للدغات البعوض بسبب مزيج من الرائحة والضوء والحرارة والرطوبة، وإذا كنت جاذبًا للبعوض، فمن المحتمل أنك سئمت من وجود حكة مستمرة في الجلد.

وفي الحقيقة، تفضل الأنواع المختلفة من البعوض مثل تلك التي تحمل الملاريا البكتيريا والعرق، في حين ينجذب البعض الآخر إلى ثاني أكسيد الكربون وبعض روائح اليد، وبغض النظر عن الأنواع التي تواجهها، يمكنك حماية نفسك دون الحاجة إلى استخدام طارد كيميائي، حيث يمكن أن تسبب المنتجات الكيميائية مشاكل صحية وبيئية.

مكونات طبيعية طاردة للبعوض

زيت الأوكالبتوس أو زيت الليمون

يستخدم زيت الأوكالبتوس منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وهو أحد أكثر المواد الطاردة الطبيعية شهرة، حيث وافقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على زيت الأوكالبتوس كمكون فعال طارد للبعوض، وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن مزيجًا من زيت الأوكالبتوس بنسبة 32 بالمائة يوفر حماية بأكثر من 95 بالمائة ضد البعوض لمدة 3 ساعات.

اللافندر

تنتج أزهار اللافندر المسحوقة عطرًا وزيتًا يمكنه صد البعوض، حيث وجدت دراسة أجريت على الفئران الخالية من الشعر أن زيت اللافندر فعال في صد البعوض البالغ، حيث يتمتع اللافندر بصفات مسكنة ومضادة للفطريات ومطهرة، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى منع لدغات البعوض، يمكن أن تهدئ الجلد.

زيت القرفة

القرفة هي أكثر من مجرد مكون رائع يوضع فوق عصير التفاح أو دقيق الشوفان، حيث وفقًا لدراسة أجريت في تايوان، يمكن لزيت القرفة قتل بيض البعوض، ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة طارد للبعوض البالغ، وعلى الأخص بعوضة النمر الآسيوية.

زيت الزعتر

عندما يتعلق الأمر بصد بعوض الملاريا، فإن زيت الزعتر هو أحد أفضل الزيوت في توفير الحماية، حيث في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وفر زيت الزعتر بنسبة 5 في المائة المطبق على جلد الفئران الخالية من الشعر معدل حماية بنسبة 91 في المائة.

قد ترغب أيضًا في إلقاء أوراق الزعتر في نار المخيم، حيث تظهر الأبحاث أن حرق أوراق الزعتر يوفر حماية بنسبة 85 بالمائة لمدة 60 إلى 90 دقيقة.

زيت النعناع اليوناني

يمكن لنيبيتا بارناسيكا درء البعوض، وهي عضو في عائلة النعناع المتعلقة بالنعناع البري،. حيث تنمو الزهور البيضاء والوردية حتى 18 بوصة، لكن المستخلص والزيت من الأوراق وهي الأكثر قيمة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الزيت من النبات يمكن أن يصد البعوض بشكل فعال لمدة 2 إلى 3 ساعة، كما وجد الباحثون في جامعة ولاية أيوا أيضًا أن النعناع البري أكثر فعالية 10 مرات من المنتجات الكيميائية في صد البعوض.

زيت فول الصويا

وفقًا لمختبر علم الحشرات الطبي بجامعة فلوريدا، يمكن للمنتجات القائمة على فول الصويا أن توفر حماية طويلة الأمد من البعوض.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي، أو زيت الميلالوكا، هو زيت أساسي شائع من أستراليا، حيث يشتهر هذا الزيت بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، ولكن الدراسات تشير أيضًا إلى أن زيت شجرة الشاي قد يكون طاردًا فعالًا للحشرات.

ويُظهر الاختبار الميداني أن المواد الطاردة التي تحتوي على زيت شجرة الشاي فعالة ضد البعوض وذباب الأدغال والبراغيش اللاذعة.

علاج لدغات البعوض

حتى مع طارد البعوض، قد تصاب بلدغات البعوض المؤلمة والحكة، لذلك لعلاج لدغات البعوض في المنزل، يمكنك محاولة فرك خل التفاح في موقع اللدغة، ويمكن أن يؤدي وضع شريحة من البصل النيء أو الثوم الطازج على اللدغة أيضًا إلى تخفيف العدوى والحماية منها.

ويمكن أن تساعد الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية ضد الحكة أو مضادات الهيستامين، مثل غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون، وإذا أصبت بعدوى أو رد فعل تحسسي بسبب كمية كبيرة من لدغات البعوض، فراقب الأعراض واتصل بطبيبك، في حال كان هناك علامات مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو القيح والنزيف في مكان اللدغة.

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