7 من أسباب حرقة العين ومتى يجب رؤية الطبيب

حرقة العين مشكلة شائعة مع مجموعة واسعة من الأسباب، حيث إذا شعرت أن مقل عينيك مشتعلة، فقد تكون علامة على عدة ظروف، تتراوح من طفيفة إلى خطيرة للغاية، وقد يكون شيئًا مؤقتًا أو علامة على حالة مزمنة ستحتاج إلى التعامل معها لسنوات عديدة قادمة.

وفي حين أن بعض أسباب حرقة العين تنتهي من تلقاء نفسها، يمكن أن يؤدي البعض الآخر إلى تلف دائم في البصر إذا لم يتم علاجها بسرعة من قبل أخصائي طبي.

أسباب حرقة العين

متلازمة جفاف العين

متلازمة جفاف العين هي سبب شائع جدًا في حالة حرقة العين والحكة، حيث يحدث ذلك عندما لا تمتلك عيناك الرطوبة التي تحتاجها للعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يحدث هذا لأن عينيك لا تدمعان بما يكفي أو إذا كانت الدموع التي تصنعها عيناك لا تقوم بعمل جيد بما يكفي لإبقاء عينيك مبللتين.

وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة جفاف العين عيون حمراء، رؤية ضبابية، وحساسية الضوء، وغالبًا ما تكون قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية كافية لعلاج متلازمة جفاف العين، كما يمكن أن تكون التغييرات في نمط الحياة، مثل استخدام جهاز الترطيب وشرب كمية كافية من الماء، مفيدة أيضًا.

العدوى

يمكن أن تسبب التهابات العين حرقة العين واحمرارًا في العين وحكة، وبعض التهابات العين، مثل التهاب الملتحمة، طفيفة ويمكن علاجها بسهولة، ولكن التهابات العين الأخرى خطيرة للغاية وتتطلب علاجًا عاجلاً.

وتشمل التهابات العين الشائعة التهاب الملتحمة وهو عدوى بكتيرية أو فيروسية تُعرف باسم العين الوردية التي تسبب احمرار العين والحكة، كما أنه من السهل جدًا انتشاره للآخرين، في حين يمكن أن تساعد قطرات العين بالمضادات الحيوية في علاج التهاب الملتحمة البكتيري.

أما التهاب القرنية يحدث عندما تصاب القرنية، حيث يسبب احمرار العين وحرقة العين وعدم وضوح الرؤية، كما يتطلب التهاب القرنية عناية طبية عاجلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه.

الحساسية

حوالي 40 بالمائة من الأشخاص في أمريكا الشمالية يعانون من نوع من تهيج العين الذي ينتج عن الحساسية من المهيجات البيئية، مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات أو تلوث الهواء، وقد تؤثر بعض ردود الفعل التحسسية على عينيك فقط، لكن العديد من الأشخاص المصابين بالحساسية يعانون أيضًا من انسداد الأنف وأعراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وتشمل أعراض الحساسية التي يمكن أن تؤثر على عينيك الحكة، حرقة العين، والاحمرار، ويمكن علاج الحساسية بمضادات الهيستامين الفموية أو قطرات العين التي تحتوي على مضادات الهيستامين، أما إذا كنت تعاني من حساسية خفيفة، فإن مضادات الهيستامين يجب أن تكون كافية لمساعدتك في التخفيف من الأعراض.

العدسات اللاصقة

يمكن أن تترك العدسات اللاصقة عينيك تشعر بالتهيج، خاصة عندما تتركهما لفترة طويلة جدًا، ويمكن أن يسبب ارتداء عدسات لاصقة قديمة أو قذرة الألم والحرق، كما يمكن أن يؤدي عدم تنظيف العدسات اللاصقة بشكل صحيح وكذلك ارتداء العدسات اللاصقة القديمة إلى حالة تسمى التهاب الملتحمة الناجم عن العدسة اللاصقة، حيث يحدث هذا عندما يكون هناك تراكم للغبار أو للمواد الخارجية الأخرى على العدسات اللاصقة.

ألم في الأعصاب

يمكن أن يحدث ألم الأعصاب عندما ينتفخ العصب البصري الموجود خلف عينك بسبب الالتهاب، حيث أن هذا يمكن أن يجعل من الصعب على عينك نقل المعلومات البصرية إلى دماغك ويسبب ألمًا شديدًا في مؤخرة عينك.

وعادة ما يؤثر ألم الأعصاب في العين على عين واحدة فقط في كل مرة،و غالبًا ما تشمل الأعراض الألم الذي يكون أسوأ عندما تحرك عينك، أو فقدان البصر في عين واحدة، أو فقدان الرؤية في مجال معين، مثل رؤيتك المحيطية (الجانبية) أو رؤيتك المركزية، أو فقدان قدرتك على رؤية الألوان، أو رؤية الأضواء الساطعة في عينك المصابة.

غالبًا ما يتم حل آلام الأعصاب في العين من تلقاء نفسها، حيث يستخدم دواء الستيرويد الموصوف أحيانًا للمساعدة في تقليل التورم وكذلك تخفيف الألم وعدم الراحة.

وفي بعض الحالات، يكون ألم أعصاب العين أحد أعراض حالة أساسية مثل التصلب المتعدد، لذلك يجب مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من ألم يستمر أكثر من أسبوع أو أكثر دون أن تتحسن، وابحث عن رعاية طبية فورية إذا واجهت تغييرات مفاجئة في رؤيتك من أي نوع.

تهيج كيميائي

يمكن أن تكون حرقة العين نتيجة التضرر من التعرض لأنواع عديدة من المواد الكيميائية الشائعة في الحياة اليومية، مثل الصابون، الشامبو، منتجات التنظيف، دخان السجائر، والكلور في البرك أو المنتجعات الصحية، وتشمل أعراض التهيج الكيميائي احمرار العين، وحرقة العين، وتهيج العين، وتورم الجفون، والرؤية الضبابية، كما يمكن أن تواجه صعوبة في إبقاء عينك مفتوحة، إلى جانب الشعور بأن شيئًا ما في عينك، وأحيانًا قد يؤدي ذلك إلى فقدان البصر، لذلك يجب أن يبدأ علاج التهيج الكيميائي بغسل المادة من عينك.

إصابات العين

عندما يضرب جسم عينك أو يلامس عينك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خدش أو إصابة في سطح العين تسمى تآكل القرنية، ويمكن أن يحدث هذا بسبب أي جسم يلامس عينك ويخدش القرنية، مثل الغبار، الرمال، الأوساخ، العدسات اللاصقة الممزقة، القطع الصغيرة من الخشب.

ويمكن أن تشمل أعراض إصابات العين ألم في العين وحرقة في العين، وعيون دامعة، واحمرار العين، وشعور بأن شيئًا ما في عينك، إلى جانب حساسية الضوء، والصداع.

متى يجب رؤية الطبيب؟

يمكن حل بعض أسباب حرقة العين من تلقاء نفسها أو باستخدام علاجات لا تتطلب وصفة طبية، ولكن قم بزيارة طبيب العيون أو أخصائي العيون إذا واجهت ما يلي:

رؤيتك تتغير

لديك ألم في العين

عيناك منتفختان

لديك إفرازات في العين

تلتصق جفونك ببعضها البعض

أنت ترى الأضواء الساطعة أو الظلال أو الاضطرابات البصرية الأخرى

لديك أي أعراض للعين تستمر لفترة أطول من أسبوع

تغيرت رؤيتك فجأة

لديك ألم شديد في العين

كان لديك حرق كيميائي خطير في عينك

الألم الناجم عن إصابة في العين يزداد سوءًا

لديك رؤية مزدوجة بعد إصابة في العين

شيء ما عالق في عينك بعد إصابة في العين

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