اكتسبت الكينوا شعبية كغذاء صحي في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، على الرغم من أن الناس يزرعونها في أمريكا الجنوبية منذ العصور القديمة، وفي الواقع، منذ مئات السنين، اعتبر شعب الإنكا هذه الحبة القديمة طعامًا مقدسًا.

وفي العقدين الماضيين، نمت شعبية الكينوا بشكل كبير مع ارتفاع الطلب على بدائل الحبوب سهلة النمو والمغذية والخالية من الغلوتين، وليست الكينوا كثيفة المغذيات فحسب، بل قد تقدم فوائد صحية أيضًا، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 من فوائد الكينوا الصحية المثبتة علميًا.

فوائد الكينوا الصحية

معبأة بالعناصر الغذائية

الكينوا محصول حبوب يزرع لبذوره الصالحة للأكل. هذه البذور هي ما نسميه الكينوا، وعلى الرغم من أنها عادة ما يتم تصنيفها مع الحبوب، مثل الشوفان والشعير، إلا أن الكينوا هي في الواقع حبوب زائفة، بعبارة أخرى، إنها في الأساس بذرة يتم تحضيرها وأكلها بشكل مشابه للحبوب، وهناك العديد من أنواع الكينوا، بما في ذلك الأحمر والأسود والأبيض.

فيما يلي تفصيل المغذيات لكوب (185 جرامًا) من الكينوا المطبوخة:

السعرات الحرارية: 222

البروتين: 8 جرامات

الدهون: 3.55 جرام

الكربوهيدرات: 39 جرام

الألياف: 5 جرامات

حمض الفوليك: 19٪ من القيمة اليومية

فيتامين هـ: 8٪

النحاس: 39٪

الحديد: 15٪

الزنك: 18٪

المنغنيز: 51٪

المغنيسيوم: 28٪

البوتاسيوم: 7٪

الفوسفور: 22٪

أيضًا الكينوا مصدر جيد لعدد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الفولات والمغنيسيوم والزنك والحديد، كما أنها غنية بالألياف والبروتين، وهي عناصر غذائية تلعب دورًا مهمًا في مساعدتك على الشعور بالشبع.

تحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات

تتجاوز الآثار الصحية للأطعمة الحقيقية الفيتامينات والمعادن التي توفرها، فعلى سبيل المثال، تحتوي الكينوا على العديد من المركبات النباتية التي قد تفيد الصحة بعدة طرق.

وهناك اثنان من مركبات نبات الفلافونويد التي تمت دراستها جيدًا بشكل خاص هما الكيرسيتين والكايمبفيرول، وهذه هي الفلافونويد الرئيسية الموجودة في الكينوا، حيث يتمتع الكيرسيتين والكايمبفيرول بصفات مضادة للالتهابات ويعملان كمضادات للأكسدة في الجسم، مما يعني أنهما يساعدان في حماية الخلايا من الضرر الناجم عن الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة.

أعلى في الألياف مقارنة بالعديد من الحبوب

ميزة مهمة أخرى للكينوا هي محتواها العالي من الألياف، حيث تحتوي حصة واحدة (185 جرام) من الكينوا المطبوخة على 5.18 جرام من الألياف، وهذا حوالي 18٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم، وتحتوي الكينوا على ألياف أكثر من العديد من الحبوب الشعبية الأخرى، مثل الأرز البني.

وفي الحقيقة، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الكينوا إلى نظامك الغذائي في دعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتغذية البكتيريا المفيدة في أمعائك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يدعم وزن الجسم الصحي لك، حيث تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالامتلاء، ويمكن أن يساعدك إقران الأطعمة الغنية بالألياف مثل الكينوا مع الأطعمة الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع وقد يساعد في الحفاظ على أحجام حصصك الغذائية تحت السيطرة.

خالية من الغلوتين ورائعة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية، إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، ويحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين إلى اختيار بدائل خالية من الغلوتين للحبوب المحتوية على الغلوتين مثل القمح والشعير.

وفي الواقع، الكينوا خالية من الغلوتين بشكل طبيعي وهي خيار مغذي للأشخاص الذين يرغبون أو يحتاجون إلى قطع الغلوتين من نظامهم الغذائي.

مصدر جيد للبروتين

الكينوا مصدر جيد للبروتين، حيث توفر 8 جرامات لكل كوب مطبوخ (185 جرامًا)، وغالبًا ما يشار إلى الكينوا على أنها بروتين كامل، وهذا لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية التي لا يستطيع جسمك صنعها بمفرده.

لذلك، تعتبر الكينوا مصدرًا جيدًا للبروتين، ويمكن أن يساعدك دمجها في نظامك الغذائي على تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين، وهذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يتبعون الأنظمة الغذائية النباتية، مثل النباتيين.

نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة

كثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية المهمة، فعلى سبيل المثال، تظهر الدراسات أن العديد من الأطفال والبالغين لا يستهلكون ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر الدراسات أن 95٪ من البالغين والأطفال لا يستهلكون الكمية الموصى بها من الألياف، ويمكن أن يؤثر عدم الحصول على ما يكفي من الألياف على صحتك بعدة طرق.

وفي الواقع، تشتهر الكينوا بأنها غنية بالألياف، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المنخفضة في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس، ويمكن أن يساعدك تناول الكينوا بانتظام على تلبية احتياجاتك من المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والألياف وحمض الفوليك، وهو فيتامين مهم بشكل خاص أثناء الحمل نظرًا لدوره في نمو الجنين وتطوره.

قد يكون لها آثار مفيدة على صحة التمثيل الغذائي

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكينوا يمكن أن يفيد جوانب معينة من الصحة، حيث أجرت دراسة أجريت عام 2020 على 40 من كبار السن، حيث قام المشاركين بأكل (15 جرامًا) من بسكويت دقيق الكينوا يوميًا لمدة 28 يومًا، وبحلول نهاية الدراسة، كان لدى المشاركين الذين تناولوا بسكويت الكينوا انخفاضات أكبر بكثير في الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي ووزن الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن تناول الكينوا والمنتجات القائمة على الكينوا قد يفيد تنظيم نسبة السكر في الدم، ويعزز الامتلاء، ويحافظ على وزن الجسم، إلى جانب الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية ضمن الحد المطلوب.

لذلك يعد اتباع نمط غذائي غني بالأطعمة المغذية مثل الكينوا والخضروات والفواكه والأسماك والفاصوليا طريقة ذكية لحماية صحتك وتقليل عوامل خطر الإصابة بالأمراض، مثل ارتفاع مستويات الدهون في الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم.

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