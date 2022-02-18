7 من فوائد المغنيسيوم الصحية المثبتة علميًا

من تنظيم مستويات السكر في الدم إلى تعزيز الأداء الرياضي، يعد المغنيسيوم أمرًا بالغ الأهمية لعقلك وجسمك، ومع ذلك، على الرغم من وجوده في مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تتراوح من الخضار الورقية إلى المكسرات والبذور والحبوب، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي في نظامهم الغذائي.

فوائد المغنيسيوم الصحية المثبتة علميًا

يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية في جسمك

يوجد المغنيسيوم في جميع أنحاء جسمك، وفي الواقع، تحتوي كل خلية في جسمك على هذا المعدن وتحتاجه للعمل، وحوالي 60٪ من المغنيسيوم في جسمك يوجد في العظام، بينما الباقي في العضلات والأنسجة الرخوة والسوائل، بما في ذلك الدم.

يتمثل أحد أدواره الرئيسية في العمل كعامل مساعد في التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تقوم بها الإنزيمات باستمرار، حيث إنه يندمج في أكثر من 600 رد فعل في جسمك، بما في ذلك خلق الطاقة، أي تحويل الغذاء إلى طاقة، وتكوين البروتين، أي إنشاء بروتينات جديدة من الأحماض الأمينية، وصيانة الجينات، أي المساعدة في إنشاء وإصلاح الحمض النووي والحمض النووي الريبي، وحركات العضلات، أي المساعدة في تقلص العضلات والاسترخاء، وتنظيم الجهاز العصبي، أي تنظيم الناقلات العصبية، والتي ترسل رسائل في جميع أنحاء دماغك وجهازك العصبي.

قد يعزز أداء التمرين

أثناء التمرين، تحتاج إلى المزيد من المغنيسيوم أكثر مما تحتاج إليه عند الراحة، اعتمادًا على النشاط، حيث يساعد المغنيسيوم في نقل نسبة السكر في الدم إلى عضلاتك والتخلص من اللاكتات، والذي يمكن أن يتراكم أثناء التمرين ويسبب التعب، وتشير الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تكون مفيدة بشكل خاص لتحسين أداء التمارين لدى كبار السن وأولئك الذين يعانون من نقص في هذه المغذيات.

قد يحارب الاكتئاب

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في وظائف المخ ومزاجه، وترتبط المستويات المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، وفي الواقع، وجد تحليل لبيانات أكثر من 8800 شخص أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين لديهم أقل كمية من المغنيسيوم لديهم خطر أكبر بنسبة 22٪ للإصابة بالاكتئاب.

علاوة على ذلك، قد يساعد التكميل بهذا المعدن في تقليل أعراض الاكتئاب، حيث في دراسة صغيرة مدتها 8 أسابيع، أدى تناول 500 مجم من المغنيسيوم يوميًا إلى تحسينات كبيرة في أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا المعدن.

قد يدعم مستويات السكر في الدم الصحية

تشير الدراسات إلى أن حوالي 48٪ من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم، مما قد يضعف قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من المغنيسيوم لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفقًا لإحدى المراجعات، تساعد مكملات المغنيسيوم على تعزيز حساسية الأنسولين، وهو عامل رئيسي في التحكم في نسبة السكر في الدم، وذكرت مراجعة أخرى أن مكملات المغنيسيوم حسنت مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قد يعزز صحة القلب

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة قلبك وقوته، وفي الواقع، تظهر الدراسات أن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تساعد في خفض مستويات ارتفاع ضغط الدم، والتي قد تكون عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وربطت مراجعة أخرى ارتفاع تناول المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، وجدت إحدى المراجعات أن مكملات المغنيسيوم حسنت عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب، بما في ذلك الدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار (LDL)، وكوليسترول HDL (الجيد)، ومستويات ضغط الدم الانقباضي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم.

يتميز بفوائد مضادة للالتهابات

يرتبط انخفاض تناول المغنيسيوم بزيادة مستويات الالتهاب، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الشيخوخة والأمراض المزمنة، حيث خلصت إحدى المراجعات لـ 11 دراسة إلى أن مكملات المغنيسيوم قللت من مستويات البروتين التفاعلي سي (CRP)، وهو علامة على الالتهاب، لدى الأشخاص المصابين بالتهاب مزمن.

قد يساعد في منع نوبات الصداع النصفي

يمكن أن يكون الصداع النصفي مؤلمًا وغالبًا ما يسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء، ويعتقد بعض الباحثين أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بنقص المغنيسيوم.

وفي الواقع، تشير العديد من الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تمنع الصداع النصفي وتعالجه، حيث في إحدى الدراسات، وفر 1 جرام من المغنيسيوم الراحة من نوبات الصداع النصفي الحاد بسرعة وفعالية أكبر من الدواء الشائع، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في تقليل أعراض الصداع النصفي.

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