7 من فوائد اليوسفي الصحية المذهلة

يعد اليوسفي ثاني أكبر ثمار في فئة الحمضيات المزروعة بعد البرتقال، وهو يشبه البرتقال في اللون، ولكنه يأتي أصغر حجمًا وتقشيره سهل جدًا ويمكن تقشيره يدويًا، وعادة يكون طعمه أحلى من البرتقال.

وفي الحقيقة، اليوسفي مغذي جدًا سواء من الداخل أو الخارج، ويمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة أثناء التنقل، أو من خلال مزجه في عصير منعش، أو حتى استخدامه لصنع المربى والسلطات، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 من فوائد اليوسفي الصحية المدهشة.

فوائد اليوسفي الصحية

- مليء بالمغذيات

على الرغم من صغر حجم اليوسفي مقارنة بالحمضيات الأخرى، إلّا أنه غني بالمغذيات والماء، حيث يحتوي على حوالي 85% ماء، وكل حبة يوسفي (88 جرام) تحتوي على 47 سعرة حرارية، 12 جرام كربوهيدرات، 2 جرام ألياف، 0.7 جرام بروتين، 0 جرام دهون، إلى جانب فيتامين سي وأ ومعادن مثل البوتاسيوم.

- نسبة عالية من مضادات الأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة الجسم من خلال تحييد الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، وتشارك هذه الجزيئات الضارة في تطور الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسرطان.

واليوسفي مصدر غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والفلافونويدات وبيتا كريبتوكسانثين، وتعرف قدرة فيتامين سي المضادة للأكسدة بآثارها المفيدة على صحة الجلد والقلب، فضلًا عن خصائصه في مكافحة السرطان، كما ربطت الأبحاث بين مركبات الفلافونويد والعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تأثيرات حماية الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

- مقوي للمناعة

قد يساعد فيتامين سي الموجود في اليوسفي في حماية جهاز المناعة من الفيروسات والبكتيريا من خلال العمل على الخلايا التائية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم.

وتظهر الأبحاث أن الفيتامين يؤثر على نمو الخلايا التائية ووظائفها ويمنع المسارات التي تؤدي إلى موتها، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على مستوى صحي من هذه الخلايا لمحاربة العدوى، بالإضافة إلى ذلك يعزز فيتامين سي الخلايا البلعمية، وهي الخلايا المناعية التي تبتلع البكتيريا والمركبات الضارة الأخرى، وبالتالي تقوية الاستجابة المناعية للجسم.

أيضا قد يساعد قشر اليوسفي في تقليل شدة ردود الفعل التحسسية، حيث أنه يحتوي على مضادات أكسدة مثل هسبريدين ونارينجين والتي توجد في القشر.

- يدعم صحة الدماغ

مضادات الأكسدة الموجود في اليوسفي، مثل فيتامين سي قد تحمي من اضطرابات الدماغ المزمنة مثل الفصام والزهايمر وباركنسون.

ولقد ربطت الأبحاث بين زيادة عدد الجذور الحرة وتطور مرض انفصام الشخصية، لذلك قد تحمي قدرة فيتامين سي المضادة للأكسدة من الضرر الناجم عن الجذور الحرة في الدماغ.

بالإضافة لذلك، تشير الدراسات إلى أن النوبليتين الموجود في قشر اليوسفي قد يساعد في تقليل الآثار السلبية على الدماغ وخاصة مع مرض الزهايمر وفقدن الذاكرة.

- يساعد في تحسين مظهر الجلد

قد تؤدي إضافة اليوسفي إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجلد، وذلك من خلال تأثير فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم حيث أنه يعطي بنية وقوة واستقرار للأنسجة الضامة بما في ذلك البشرة.

ومع التقدم في العمر، تقل كمية الكولاجين في الجسم، لذا يأتي هنا دور فيتامين سي ليعزز تخليق الكولاجين وبالتالي تحسين التئام الجروح وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

- يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر اليوسفي مفيدًا في إنقاص الوزن وذلك لأنه من خلال يزيد تناولك اليومي للألياف، حيث أنه يوفر أليافًا غير قابلة للذوبان، وهي النوع الذي يتخمر في الأمعاء مثل السيليلوز واللجنين، وهذا النوع من الألياف يعزز الشعور بالشبع مما قد يعزز فقدان الوزن.

- يدعم صحة القلب

تعزز مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي مثل فيتامين سي صحة القلب، وتشير الدراسات التي أجريت على الإنسان أن فيتامين سي قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب، وذلك عن طريق خفض ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية وتحسين وظائف الأوعية الدموية، إلى جانب خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الضار.

وكل ما سبق يساعد في المحصلة النهائية في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والذي يعد عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي قد تؤدي أحيانًا إلى الموت مباشرة.

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