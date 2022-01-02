صودا الخبز، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات الصودا، هي مكون شائع للخبز، حيث أنها تعطي أطعمة مثل الخبز والكعك والكعك والبسكويت قوام خفيف ورقيق، وهذا لأنها تتمتع بخصائص التخمير، مما يعني أنها تتفاعل مع حمض، مثل الخل أو عصير الليمون، والذي يسبب ارتفاع العجين عن طريق إنتاج ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، فإن صودا الخبز لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المنزلية بصرف النظر عن الطهي. ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 من فوائد واستخدامات صودا الخبز في حياتنا.

فوائد واستخدامات صودا الخبز

غسول للفم

غسول الفم هو إضافة رائعة إلى روتين نظافة الفم، حيث يصل إلى زوايا فمك وشقوق أسنانك ولثتك ولسانك التي قد تفوتك أثناء التنظيف بالفرشاة، وفي الحقيقة يستخدم الكثير من الناس صودا الخبز كبديل لغسول الفم، حيث تظهر بعض الدراسات أنه قد يساعد في تجديد أنفاسك وحتى ممارسة الخصائص المضادة للبكتيريا ومضادات الميكروبات.

بينما وجدت إحدى الدراسات أن غسول الفم بصودا الخبز لم يخفض مستويات البكتيريا عن طريق الفم بشكل ملحوظ، إلا أنه زاد من مستويات الأس الهيدروجيني للعاب، وهو أمر مهم لتثبيط نمو البكتيريا.

تبييض الأسنان

صودا الخبز هي علاج منزلي شائع لتبييض الأسنان، حيث وجدت العديد من الدراسات أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز أفضل لتبييض الأسنان وإزالة البلاك من معجون الأسنان بدون صودا الخبز، وهذا على الأرجح لأن صودا الخبز لها خصائص كاشطة خفيفة يمكن أن تكسر روابط الجزيئات التي تلطخ أسنانك، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، والتي قد تساعد في مكافحة البكتيريا الضارة.

مزيل عرق

المثير للدهشة أن العرق البشري عديم الرائحة، بحيث يكتسب العرق الرائحة فقط بعد أن تكسره البكتيريا في الإبطين، وتحول هذه البكتيريا عرقك إلى نفايات حمضية، مما يعطي العرق رائحته، لذلك غالبًا ما تُستخدم صودا الخبز كمزيل للعرق الطبيعي للتخلص من رائحة العرق عن طريق جعل روائحه أقل حمضية، على الرغم من وجود بحث محدود حول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تعمل.

التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة

هل سبق لك أن فتحت ثلاجتك وصادفت رائحة كريهة بشكل لا يصدق؟ حسنًا، من المحتمل أن بعض الأطعمة في ثلاجتك قد تجاوزت مدة وجودها بها وبدأت تفسد، وقد تلتصق هذه الرائحة لفترة طويلة بعد أن تفرغ وتنظف الثلاجة.

وفي الواقع، قد تساعد صودا الخبز في تجديد الثلاجة ذات الرائحة الكريهة عن طريق تحييد الروائح الكريهة، ومن المثير للاهتمام أن صودا الخبز تقضي أيضًا على جزيئات الرائحة بدلاً من مجرد إخفاء رائحتها.

معطر هواء

لا تقضي جميع معطرات الهواء التجارية على الروائح الكريهة، بدلاً من ذلك، تطلق بعض المنتجات ببساطة جزيئات العطور التي تخفي روائح أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يوفر أقل من 10٪ من معطرات الهواء قائمة بالمكونات، وهذا يمثل مشكلة إذا كنت حساسًا للمواد الكيميائية التي يمكن العثور عليها في معطرات الهواء، لذلك تعد صودا الخبز بديلاً آمنًا لمعطرات الهواء التجارية، لأنها خالية من المواد الكيميائية الصناعية وتعادل جزيئات الرائحة.

تبييض الغسيل

تعتبر صودا الخبز طريقة غير مكلفة لتبييض وتنظيف ملابسك، وهذا لأنها قلوية، مما يعني أنها ملح قابل للذوبان يمكن أن يساعد في إزالة الأوساخ والبقع.

منظف للمطبخ

إن تنوع صودا الخبز يجعلها مادة منظفة في المطبخ بشكل رائع، فعند مزجها مع حمض مثل عصير الليمون أو الخل، فقد تساعد أيضًا في التحكم في نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة، بما في ذلك العفن أو البكتيريا.

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