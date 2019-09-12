يعتبر اكتئاب الخريف حالة نفسية تصيب الكثير من الناس في فصل الخريف وتستمر حتى فصل الشتاء، يشعر خلاله الشخص بالحزن الشديد والخمول والملل والاحباط.

ويصيب الاكتئاب الخريفي الأعمار كافة ومن كلا الجنسين ويصنف ضمن درجات تبدأ بالخفيفة فالمتوسطة والشديدة، ويصيب الكثير من الاشخاص حول العالم وليس مختص بمكان أو منطقة معينة.

نقدم لكم في هذا المقال 7 نصائح ثمينة لعلاج اكتئاب الخريف:

1- عدم الخروج والتعرض للشمس لفترات طويلة قدر الإمكان هو السبب الرئيسي للشعور باكتئاب الخريف، وإن لم تجد أشعة الشمس يمكن التعرض لضوء قوي يشعرك كأنك تعرضت لأشعة الشمس ويعطيك احساس الدفء الي تفتقده.

2- يجب ممارسة الرياضة لأنها تعطي طاقة إيجابية تخلصهم من الشعور بالاكتئاب.

3- قراءة الكتب والجلوس مع العائلة والأصدقاء وتجاذب أطراف الحديث لأنها تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب وتلهيك عن الأحاسيس التي تشعر بها.

4- يمكنكم تغيير ديكورات المنزل والحرص على وضع ألوان مشرقة بها لتشعر ببهجة الربيع والصيف التي تفتقدها مع الألوان الرمادية والداكنة التي تظهر بالخريف.

5- الخروج مع الأصدقاء والعائلة، وممارسة النشاطات المختلفة للتخلص من حالة الاكتئاب.

6- اللجوء إلى طبيب نفسي لينظم لك علاجات نفسية، وجلسات مع مجموعة مختلفة تتشابه حالتك مع حالتهم أو حتى وصف علاج دوائي لك بما يتناسب مع حالتك، وعادة يكون العلاج الدوائي هو العلاج الأخير الذي يلجأ إليه في تلك الحالات.

7- تجنُب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي؛ كونها من المنبهات.

المزيد من صحة وجمال:

28 نصيحة للتعامل مع أمراض فصل الخريف

5 نصائح للحماية من الفيروسات الموسمية في الخريف