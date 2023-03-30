البوابة - هل تشعر ببرود في حياتك الحميمة لما لا تجرب نصائح فاستو (Vastu). يمر الأزواج يمرون في مرحلة ما من حياتهم تصبح فيها الحياة الحميمة بطيئة أو ثابتة. الوضع ، يحاول العديد من الأزواج طرقًا مختلفة لاستعادة الإثارة منها نصائح فاستو، التي يُعتقد أنها تجلب الإيجابية والانسجام إلى غرفة النوم.

7 نصائح فاستو لتحسين الحياة الحميمة

فاستو تحسن طبيعة نومك وتقلل توترك

1. اتجاه غرفة النوم

يجب أن تكون غرفة النوم الرئيسية في الركن الجنوبي الغربي من المنزل ، حيث يُعتقد أنها تعزز السلام والاستقرار والقوة في العلاقات.

2. مكان السرير

يجب أن يكون السرير في الزاوية الجنوبية الغربية من الغرفة مع وضع مسند الرأس باتجاه الشرق أو الجنوب. يعتقد أن هذا يجلب الرخاء والسعادة للزوجين. عندما يتعلق الأمر بمواد السرير ، وفقًا لـ فاستو ، استثمر في أسرة خشبية بدلاً من الأسرة المعدنية أو المصنوعة من الحديد المطاوع حيث تنتج الأسرة الخشبية طاقة إيجابية. بينما تنتج الأسِرَّة المعدنية والحديدية طاقة سلبية. يمكن أن تكون هذه الطاقة السلبية سببًا رئيسيًا للتوتر.

3. الألوان

تعتبر الألوان الناعمة والباستيل باللون الوردي والأزرق والأخضر والخزامى مثالية لغرفة النوم لأنها تعزز الأجواء الهادئة.

4. الإضاءة

ينصح بتجنب الإضاءة القوية والساطعة في غرف النوم لأنها تخلق جو من التوتر والسلبية، وينصح باستخدام إضاءة جانبية ناعمة ودافئة في غرفة النوم.

5. المرايا

يجب تجنب المرايا في غرفة النوم حيث يُعتقد أنها تعطل تدفق الطاقة الإيجابية وتخلق التوتر. إذا كان لديك واحدة في الغرفة ، فتأكد من أن السرير لا ينعكس في المرآة.

6. الديكور والاكسسوارات

حافظ على الحد الأدنى من الديكور ودع الغرفة خالية من الفوضى. يُعتقد أن الكثير من الأشياء في غرفة النوم تخلق إحساسًا بالفوضى والاضطراب.

7. الأجهزة الالكترونية

تجنب وضع الأدوات الإلكترونية مثل التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف في غرفة النوم. يقال أنها تتداخل مع أنماط النوم وتسبب الهاءات غير ضرورية.

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