7 نصائح للحصول على إنترنت أسرع خلال الحجر الصحي

وسط الزيادة الهائلة في عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم، بعد العمل من المنزل ومع الإجازة الممنوحة للطلبة والتي تدفع العديد لمواجهة العزلة من خلال مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الانترنت بسبب تفشي فيروس كورونا، يعتبر كيفية إدارة واستخدام الانترنت في هذه الفترة أمر بالغ الأهمية.

ومن جانبها، نشرت هيئة "أوفكوم" للاتصالات في بريطانيا مجموعة من النصائح للحصول أنترنت أسرع أثناء العمل من المنزل.

وكشفت الهيئة البريطانية أنه يجب تجنب استخدام الميكروويف عند إجراء مكالمات الفيديو أو مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة أو القيام بأي عمل مهم عبر الإنترنت؛ لأنه يقلل من قوة إشارة الواي فاي.

تتضمن نصائح "أوفكوم" أيضًا؛ استخدام الخطوط الأرضية أو شبكة الواي فاي لإجراء المكالمات الهاتفية بدلاً من عرقلة شبكة الهاتف المحمول بالمكالمات الصوتية، وإبقاء جهاز الراوتر بعيدًا عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى مثل أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة مراقبة الأطفال.

ونصحت الهيئة بعدم مشاهدة الأفلام عالية الدقة أو البرامج التلفزيونية أو لعب ألعاب الكمبيوتر أو تحميل مقاطع الفيديو وإجراء مكالمات فيديو في نفس الوقت.

كما أوصت الهيئة التنظيمية أيضًا باستخدام الاتصالات السلكية بدلاً من الاتصالات اللاسلكية في المهام الأساسية عن طريق توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مباشرة بالراوتر، كما يمكن أن يؤدي استخدام كابلات عالية الجودة إلى تحسين السرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التحقق من السرعة باستخدام اختبارات السرعة عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع ما تتوقعه أو دفعت ثمنه أم لا، وفي حال فشل كل هذه الخطوات، ينبغي الاستعانة بمزود خدمة الإنترنت (شركة الإنترنت) التي تشترك معها.

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