7 نصائح للرجل للتعامل مع شعور الرفض من قبل المرأة

خلصت دراسة برازيلية، نشرها مركز «سيبراي» للدراسات الاجتماعية والإنسانية، أن شعور الرجل بأنه رفض من قبل امرأة، مهين جداً له، إذا كان منشأه حميمياً، أي أنه إذا رفضت الزوجة ممارسة العلاقة الحميمية معه، بالرغم من طلبه ذلك، أو إيحائه بأنه يريد التقرب منها جسدياً. الرجل قد يصاب بأزمة نفسية وعصبية، وأزمة غضب أحياناً، اعتماداً على صفات شخصية الرجل. ولكن الدراسة وصفت جرح المرأة التي يرفضها الرجل حميمياً بأنه يكون أعمق، لأنها ستفكر على الفور بأن هناك خللاً هائلاً في تكويناتها الفيزيولوجية أو النفسية أو الجاذبية.

أهمية الاستشارة

المرأة تستشير الرجل في معظم الأمور المتعلقة بما يحبه، من ألبسة، أو عطور، أو المشاوير التي يحبها، ولكن الرجل يجد أنه يجب تقبّل ما يطرحه هو، فهناك نسبة 55% فقط من الرجال يحبون أن يفرضوا أموراً على النساء للقيام بها، وهم ليسوا ميالين للاستشارة، وهذا هو الأمر الذي يجعل هذه النسبة من الرجال ينزعجون كثيراً عندما يُرفض لهم طلب، أو بالأحرى «أمر»، لأنهم يميلون إلى فرض الأشياء لتصبح بمثابة أوامر.

وحسب الدراسة، لو كان الرجل ميالاً إلى الاستشارة أيضاً، كالمرأة، لما نشأ شعور بعدم قبول الرفض. وكما يقولون، فإن الحياة والتعامل بين الناس، وبشكل خاص الرجل والمرأة وجهاً لوجه، هي مسألة أخذ وعطاء، وليس من حق أحد فرض ما يفكر به هو على إنسان آخر أو إنسانة أخرى.



حق طبيعي

فكّر بأن رفضها لك في أشياء كثيرة هو حق طبيعي، لأنها ليست مجبرة على أن تقبل كل شيء.

فكّر في سبب رفضها

ربما تكون نوبة غضب أو نوبة عصبية أظهرتها، ولم تحبها المرأة، لأنها تخاف بالفعل من النوبات العصبية أو نوبات الغضب التي قد يظهرها الرجل تجاهها، وهي بذلك تفقد أي رغبة في تلبية مطالبه.

لا تتفاخر كثيراً للتأثير عليها

هناك رجال يبالغون كثيراً في موضوع إظهار الذات من نواحٍ عدة، مثل القوة البدنية، أو محاولة إظهار نفسه بأنه أذكى من المرأة. يجب أن يعلم الرجل أنها لا تحب هذا الأسلوب، لأنه يجعلها تشعر بالدونية، وبالتالي تفقد الرغبة في تلبية أي طلب يطلبه منها، بما في ذلك الناحية الحميمية.

لا تركز على الناحية الحميمية فقط في رغبتك بها

ربما يتظاهر بعض الرجال بأنهم يعرفون الكثير عن الحب والرومانسية، ويتظاهرون بذلك، إلا أن المرأة قد تكتشف بوسائلها الخاصة، وحاستها السادسة، على حد قول الدراسة، أنه يهتم فقط بالناحية الحميمة. يجب أن يعلم الرجل بأن نسبة 85% من النساء لا يقبلن أن يتم استغلالهن لذلك فقط.

انتبه إذا كان رفضها لك أمراً متعلقاً بها

في كثير من الأحيان، قد يكون رفض المرأة للرجل أمراً متعلقاً بها هي، أي أنها هي السبب وليس الرجل، ولكن معظم الرجال لا ينتبهون لهذه الناحية.

تجنّب ملاحقة امرأة أخرى للغاية نفسها

بعض الرجال الذين ينتقلون من امرأة إلى أخرى، قد يقعون في المصيدة من حيث لا يدرون، فإذا رفضتك الزوجة، ففكر إذا ما كانت اكتشفت خيانتك.

كن رجلاً وتفهّم رفضها

إن الرجل الذي يتفهم أو يتقبل رفض المرأة له ويعالج الموضوع باهتمام، هو رجل يتمتع بقوة إرادة كرجل، بكل ما في الكلمة من معنى. ومن هنا، فإن نقطة أخرى تبرز للسطح، وهي أن رجلاً مثل هذا لا يهتم بما يسمى المنافسة بين الجنسين، من حيث من سيكسب الرهان، أو يكسب وينول ما يريده في النهاية، فالذي يُظهر تفهماً لرفضها له في أي شيء، يجعله بعد لحظات قليلة رجلاً جذاباً في نظر التي يتعامل معها.

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