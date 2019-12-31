8 أفكار رومانسية لليلة رأس سنة لن تتكرّر مع حبيبك

كل امرأة تحاول فعل المستحيل لتجعل هذه ليلة رأس السنة أفضل من غيرها، فالأمور كلها بيدك وأنتِ الوحيدة القادرة على خلق فرقٍ واضح أينما كنت تقضين هذه الليلة المشوّقة مع زوجك في عام 2020، فماذا إذا قررتما البقاء في المنزل واخترتما الاحتفال بسهرة لا مثيل لها.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار لتحضير سهرة مميّزة مع الحبيب في هذه الليلة:

1- تأنقي وتألقي

إبدئي العام الجديد بملابس جديدة وبحلّة مميزة؛ إقصدي مزين الشعر وصففي شعرك، ارتدي فستانًا جديدًا وتألقي. فإن كنت ستبقين في المنزل، فما من داع للبقاء بثياب العمل. حين يراك زوجك بكلّ أناقتك، سيفرح حتمًا ويتحمس لقضاء أمسية ممتعة.

2- حضري مائدة عشاء رسمية

عوضًا عن تناول الطعام أمام التلفاز، حضري العشاء على الطاولة. ضعي آنية المائدة المميزة، والشراشف، واحرصي على أن تكون الأدوات جميعها متناسقة. ضعي بعض الأزهار في وسط الطاولة. أضيفي بعض الشموع إلى المائدة لمنحها طابعًا رومنسيًا. مهما كان الطعام الذي تودّين تقديمه، ضعيه في صحن مميّز وأضيفي إليه بعض الزينة.

3- قدّمي أطباقًا رومانسية

قدّمي أطباقًا ترمز إلى الحبّ واحرصي على تقديم طعام يحب زوجك تناوله. يمكنك مثلاً تقديم أنواع مختلفة من الأجبان أو الـFondu، يمكنك تقديم ثمار البحر كالقريدس والكافيار والسلمون وسواها. ما من داع للإكثار من الأصناف والكميات، بل تقديم تشكيلة مميزة ترضي ذوقك وذوق زوجك. فكّري مسبقًا بالأطباق التي ستحضرينها، واشتري كلّ ما تحتاجينه. أما إن كنت لا تحبين الوقوف طويلاً في المطبخ، فاطلبي طعامًا جاهزًا وضعيه في أطباق مميزة لمنح المائدة طابعًا أكثر أناقة.

4- تناولا العشاء على أنغام الموسيقى الرومانسية

حضري اسطوانة تتضمن بعض الأغاني الرومنسية وتلك التي تذكركما بأيام جميلة قضيتماها معًا. لا ترفعي صوت الموسيقى لتتمكنا من الحفاظ على جو الهدوء والإصغاء إلى بعضكما البعض.

5- تبادلا الأسرار

تبادلا أمنياتكما للعام الجديد، وحين تدقّ الساعة الثانية عشرة، تبادلا كلمات الحبّ وأطيب التمنيات.

6- شاهدا فيلمًا رومنسيًا أو ارقصا

بعد العشاء، اجلسا واستمتعا بمشاهدة فيلم رومنسي تحبانه أو إن لم تكونا من محبي الأفلام، فيمكنكما الرقص والغناء مثلاً.

7- تبادلا الهدايا

تبادلا الهدايا ولو كانت صغيرة ورمزية، واحرصي على أن تخبري زوجك عن مشاعرك وتشاركيه حبك وسعادتك.

8- تحدثاً بدفء وانسيا كلّ المشاغل وفكّرا بنفسيكما فقط، وجدّدا الحب الذي يجمعكما لتبدآ العام الجديد بكلّ حبّ ورومانسية.

وكلّ عيد وأنتِ بخير...

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