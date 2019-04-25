8 أفكار لتزيين غرف النوم لينعم أصحابها بالهدوء والاستقرار

غرفة النوم هي غرفة الراحة والاسترخاء لدى الجميع خاصةً بعد عناء يومٍ طويل، لذلك كان لزاماً الاعتناء بنظافتها وأناقتها من خلال ترتيبها بطريقة غير تقليدية، والحرص على إضافة كل ما هو جديد في عالم الأفكار إليها، حتى ينعم أصحابها بالهدوء والاستقرار.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض من الأفكار الجديدة لتزيين غرف النوم:

1- يفضل اختيار ألوان الفرش الهادئة والتي تعطي شعوراً بالراحة النفسية والاستقرار، فالألوان الفاقعة التي تسبب الصداع في كثيرٍ من الأحيان، مع ضرورة الحرص على اختيار الألوان المتسقة مع بعضها.

2- إضافة الشموع بالألوان والروائح المختلفة إلى جوانب وزوايا الغرفة، مع ضرورة التأكد من وضعها في مقابض خاصة، لتجنب وقوعها واندلاع حريق.

3- توفير ألوان إضاءة خافتة ومريحة للعين في الغرفة بحيث تساعد الشخص على الوصول إلى مرحلة من الهدوء والاسترخاء، ويُنصح بتجنب الإضاءة الصاخبة والمزعجة، لأنّها غير مريحة للعين وتزيد شعور الدوار لدى الشخص بالإضافة إلى وصوله إلى حالة من عدم الاستقرار.

4- إضافة الإكسسوارات المميزة للغرفة، بما في ذلك إضافة الصور الجدارية المختلفة مع ضرورة أن تكون متسقة مع كلٍ من لون الفرش ولون الحائط وكذلك الإضاءة.

5- وضع بعض قطع الأثاث في الغرفة، مثل أريكة مريحة، أو طاولة تحتوي على كرسيين يمكن استخدامها لشرب القهوة في الصباح الباكر، أو وضع السجاد على الأرضية مع ضرورة أن يكون متناسقاً مع لون الأثاث والجداريات وكذلك الإضاءة.

6- اختيار ورق الجدران باللون المفضل، بهدف تجديدها وإضفاء جو من البهجة والجمال فيها، كما يمكن رسم بعض الرسومات الفنية على الجدران حيث يُنصح بالاستعانة بأحد الفنانين المهرة في هذا المجال.

7- تعليق كلٍ من الصور الشخصية والعائلية وكذلك صور المناسبات الخاصة بالزوجين على جداريات الغرفة، مع ضرورة وضعها وتنسيقها بطريقة فنية وعصرية وجذابة.

8- إضافة الورود بأشكالها المتعددة إلى الغرفة، ولهذه الخطوة أهمية كبيرة، والسبب في ذلك يعود إلى قدرة الورد على إضفاء جو من الجمال والبهجة والسرور على أصحاب الغرفة، كما أنّ رائحته الفواحة تساهم في تعديل المزاج لأصحاب الغرفة، حيث يمكن إضافة الورود الطبيعية في فازة مع ضرورة تنسيقها بشكلٍ فنيٍ جميل وتغيير الماء الخاص بها بشكلٍ يومي وكذلك تغييرها من فترةٍ لأخرى عند الحاجة، والحرص على اختيار ألوانها بما يتناسب مع الغرفة، كما يمكن تجفيف بعض أوراق الورد ووضعها في إناء زجاجي مناسب مع بعض حبات من اللؤلؤ ووضعها في أرجاء الغرفة.

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