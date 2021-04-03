8 اقتراحات أنيقة وعصرية ستجعل حمامك الصغير يبدو أكبر

هل أنت مستعد لتحويل الحمام الصغير إلى مساحة مفيدة وأنيقة؟ مع بعض التغييرات البسيطة ، يمكنك الحصول على حمام أكثر فائدة واتساع من ذي قبل. نحن نضمن أنه بعد اتباع هذه الاقتراحات أدناه ، سيصبح الحمام غرفتك المفضلة في المنزل.

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إليك أفكار تصميم حمام صغير ذكي 2021 :

1. اختر خطوط دائرية

عند اختيار الأثاث والأدوات الصحية لتصميم الحمامات الصغيرة ، اختر نماذج الخطوط المستديرة بدلاً من نماذج الخطوط الزاويّة والهندسية. وبالتالي ، تصبح حركتك أسهل في المنطقة الضيقة ويبدو حمامك أعرض مما هو عليه.

2. الاستفادة من تأثير اللون الأبيض المنعش

الطريقة الأكثر شيوعًا التي تجعل المكان يبدو أكثر اتساعًا هي استخدام الألوان الفاتحة. هذه الطريقة صالحة أيضًا لتصميم الحمام الصغير. يمكنك الحصول على حمام واسع جدًا من خلال تزيينه باللون الأبيض. علاوة على ذلك ، فإن عملك يصبح اسهل للغاية مع سيراميك الحمام ومنتجات الأدوات الصحية حيث يمكنك العثور على جميع أنواع الأبيض!

3. إزالة الحدود مع استخدام كابينة استحمام بدون اطار

تزيل الاطارات الحدود البصرية في الحمامات الصغيرة. نظرًا لأن الزجاج المزخرف أو المصقول لكابينة الدش سيخلق تأثيرًا مشابها للحائط ، فيجب تفضيل الزجاج الشفاف إن أمكن. وبالتالي ، لن تشعر أنك عالق في مساحة ضيقة أثناء الاستحمام ولن ينقسم حمامك بصريًا. استخدام نفس الطراز الخزفي على الأرض والجدار في كابينة الاستحمام لزيادة هذا التأثير بشكل أكبر.

إذا كنت تريد ، يمكنك استخدام زجاج شفاف ملون. خاصة إذا وجدت الحمام الأبيض مملًا.

4. تفضل التصميم البسيط

أهم شيء يجب مراعاته بين أفكار تصميم الحمامات الصغيرة هو جعل التصميم حديثًا وبسيطًا قدر الإمكان. بغض النظر عن أسلوبك ، يجب تجنب التفاصيل غير الضرورية وتنظيم حمامك جيدًا عند تصميم الحمام الصغير. على سبيل المثال ، يمكنك تخزين مستحضرات التجميل وأدوات العناية الشخصية أو المناشف الإضافية خارج الحمام. وبالتالي ، بدلاً من خزانة الحمام الكبيرة ، يمكنك استخدام منضدة حوض غسيل بسيطة أو حوض أحادي الكتلة.

تعتبر الأسطح العاكسة مثل نموذج المرآة البسيط بدون إطار وزجاج الدش الشفاف وبلاط السيراميك اللامع على نطاق واسع من بين أفكار تصميم الحمام الصغيرة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، ستجعل درجات الألوان الناعمة والطبيعية وأثاث الحمام الحديث بخطوط نظيفة حمامك يبدو أكبر بكثير مما هو عليه.

5. اختر خزائن الحائط

تجعل خزائن الحمام المثبتة على الحائط الحمام يبدو أوسع مما هو عليه بالفعل لأنه لا يشغل أي مساحة أرضية. كما أنها تتمتع بمظهر أكثر حداثة وبساطة. يمكنك بسهولة العثور على أنسب الأحجام والموديلات لخزائن الحمام المعلقة لحمامك - وهي مفيدة جدًا للحمامات الصغيرة.

6. استخدم لوحة ألوان أحادية اللون

من الأفكار الأخرى لتصميم الحمام الصغير اختيار لوحة ألوان أحادية اللون. اختر لون الباستيل والتزم بهذا اللون في التفاصيل الأساسية مثل الأثاث والسيراميك. يمكنك إضافة ألوان وأنماط وأنسجة أخرى على اللون الرئيسي مع إكسسوارات الحمام التي ستستخدمها. أو يمكنك تصميم حمام أنيق بالأبيض والأسود مع ملاط ​​أسود بين البلاط الأبيض.

7. استخدم التأثير السحري للسيراميك

يعتبر السيراميك والبلاط المستخدم على أسطح الحمام من أهم العوامل التي تؤثر على إدراك الحجم. لهذا السبب فإن أهم شيء في تصميم الحمامات الصغيرة هو اختيار السيراميك والبلاط. عند اتخاذ قرار بشأن نمط البلاط والسيراميك لحمام صغير ، يجب تفضيل الأنماط ذات خطوط التوصيل غير الواضحة مثل الرخام ، والتي ستكمل بعضها البعض عندما تكون جنبًا إلى جنب.

نقطة أخرى مهمة هي استخدام نفس السيراميك المزخرف على أرضية الحمام والجدران. وهكذا ، تبدو خطوط البداية والنهاية للسيراميك معًا وتبدو وكأنها سطح واحد. هذا يسمح لنا برؤية حمام صغير أوسع بكثير مما هو عليه في الواقع.

8. لفت الأنظار للجدران

أفضل طريقة لإخفاء الحمام الصغير هي لفت الانتباه إلى اتجاه آخر. يمكنك استخدام ورق حائط مثير للاهتمام في حمامك للقيام بذلك. إذا كنت تعتقد أنه من غير المجدي أن يكون لديك ورق حائط في الحمام، فلا تقلق ... هناك خلفيات خاصة للبيئات الرطبة والحارة. باستخدام ورق حائط أنيق يُظهر جودة التصميم الخاص بك ، يمكنك إعادة توجيه الاهتمام من حجم الحمام إلى التصميم . لا تنس اختيار نمط فريد ومثير للاهتمام وجريء لهذا!

أفكار تساعدك على تنسيق جلسات خارجية في المنزل!

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