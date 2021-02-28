أضف روح الربيع إلى ديكورك مع ألوان بانتون المفضّلة للعام 2021

يقدّم ناهل سلو، المدير الإبداعي في مجال التصميم الداخلي لشركة سيدار العالمية، نصائح ثمينةً حول كيفية بثّ الحيوية في منزلك أو مكان عملك، مع لونَي بانتون المفضّلين للعام 2021، وهما الرمادي Ultimate Grey وIlluminating، وهو درجة مشرقة من الأصفر.

كان معهد بانتون قد أعلن أنّه اختار لونين للعام 2021 وهما: Ultimate Grey وIlluminating، أي مزيج من الرمادي الهادئ المألوف والأصفر الساطع الذي يحاكي لون قشر الليمون.

فمعهد بانتون على قناعة تامة بأنّ تنسيق هذين اللونين معاً يمدّ "الأشخاص بالطاقة، والصفاء والأمل" في عالم لا يزال غارقاً في حالة من الارتياب". يرمز اللون الأصفر الساطع الذي أطلق عليه اسم Illuminating، إلى "الوعد المتفائل بيوم مشرق"، في حين أنّ اللون الرمادي Ultimate Grey لون أهدأ بكثير يحاكي "رباطة الجأش، والثبات والقدرة على الصمود". يمكن مقارنة اللون بالعناصر الطبيعية التي تقف صامدة أمام اختبار الزمن مثل حصى الشاطئ.

تحتضن شركة سيدار العالمية الرائدة في مجال التصميم الداخلي، تصاميم لكلّ من فوجيكاوا وماركو بولو بالإضافة إلى علامات رائدة عالمياً مثل فيرساتشي هوم، أرماني/كازا، سواروفسكي كريستالز، سومفي، جانيلي أند فولبي، وغيرها من العلامات. وبما أنّ سيدار تشتهر بأوراق الجدران، وأكسسوارات النوافذ الأنيقة، والوسائد الإضافية المصممة بحسب الطلب والأبواب القابلة للطي، يقدّم ناهل سلو نصائحه الثمينة حول كيفية إدخال هذين اللونين الرائجين في ديكور منازلنا لموسم الربيع المقبل.

الأصفر المشرق وقدرته على تحويل أي مساحة

مع إدخال لمسات من الأصفر في منزلك، تضفي إشراقاً على الديكور خاصةً وأنّ هذا اللون يتناغم بسلاسة تامة مع تصاميم داخلية عديدة. فإذا كانت الألوان المحايدة هي التي تطغى على منزلك، يكفي أن تضمّ أكسسوارات نابضة بالألوان إلى الأثاث لتبثّ الطاقة في الأجواء. فاعلم أنّ ألواناً مثل الأبيض، والكحلي، والرمادي والأسود تشكّل خلفيةً مثاليةً للألوان الزاهية (مثل الأصفر).

وفي هذا الإطار، صرّح ناهل سلو، المدير الإبداعي لشركة سيدار قائلاً: "يمكنك أيضاً إضفاء لمسة من الألوان على أي ديكور باعتماد تنسيق متقن بين التفاصيل - اختر مثلاً أكسسوارات ناعمة مثل وسائد، ستار أو زينة جدران، ومزهريات وغيرها من العناصر التزيينية. ومن إيجابيات الاستعانة بلون قوي مثل الأصفر المشرق، هو أنّها طريقة عملية وسهلة لإضفاء لمسة من الألوان على ديكور المنزل وإحداث تحويل جذري في أي مساحة. نسّق اللون مع الأزهار، أو الكتب أو حتى الأواني الخزفية المعروضة على الطاولات أو الرفوف."

علم نفس الألوان الكامن وراء استخدام الأصفر في التصاميم الداخلية

بما أنّ للّون تأثيراً كبيراً على الحالة النفسية، انتقى معهد بانتون اللون الأصفر المشرق ليكون أحد ألوان العام، وذلك نظراً لتأثيره الإيجابي على النفسيّة. فالأصفر يولّد شعوراً بالسعادة، والتفاؤل والثقة بمستقبل أجمل، فيما يعكس اللون الرمادي الهادئ الشعور بالقوة والقدرة على الصمود، ناهيك عن الشعور بالاستمرارية في العالم الطبيعي. عند استخدام اللون الأصفر في التصاميم الداخلية، من المهمّ جداً معرفة القدر المناسب من اللون الأصفر الذي يجب إدخاله في الغرف لضمان تناغم مثالي في لوحة ألوان الديكور، وإلا فقد يعكس اختلال التوازن صفاتٍ سلبيةً مثل اللاعقلانية والقلق. وفي هذا الصدد، يوضح ناهل سيلو قائلاً: "تتمثّل أفضل طريقة لتحديد القدر المناسب لك من اللون في تصوّر انعكاسه عليك شخصياً. وبما أنّ الأصفر لون باعث على الطاقة، فعند استخدامه في أماكن مثل غرف النوم، احرص على استخدام لمسات من المفروشات الناعمة، أو جداراً مخططاً، أو تفصيلاً بارزاً بدلاً من استعمال اللون على مساحة كبيرة."

هيّئ مساحةً مثاليةً للدرس

عند تهيئة مساحة مؤاتية للتعلّم، فكّر بتشجيع المتعلّمين - إنما ضمن حدود المعقول. تذكّر أنّ مساحاتٍ كبيرةً من الألوان الزاهية، مثل الأحمر والبرتقالي، قد تمدّك بجرعة زائدة من الحماس. إلا أنّ لمسات الأصفر تبعث على الهدوء، والراحة، والاسترخاء والسعادة. كما يساعد اللون الأصفر على زيادة تركيز المتعلّمين وتحفيز حسّهم الإبداعي، ممّا يجعل منه أحد الألوان المثالية لجدران مساحات التعلّم.

ابتكِر لمساتٍ جماليةً عصريةً بسيطة على الديكور، مثل دهن إطار الباب في مساحة العمل بلون متناغم مع لمسات ميتاليكية داكنة وأكسسوارات بسيطة لتهيئة أجواء تجمع ما بين الحداثة والسكينة. أو أضفِ إشراقاً على زاوية قاتمة منسيّة في المنزل مثل السلالم في الممرّ لبثّ حيوية في المساحة ضمن حدود الميزانية.

نبذة عن سيدار العالمية

لطالما لمع اسم العلامة في ابتكار ستائر النوافذ وديكورات الجدران على مدى أكثر من 125 عاماً، وهي تقدّم الستائر، وأوراق الجدران، والمظلاّت، وستائر التعتيم، والأبواب القابلة للطي، وأكسسوارات الستائر والوسائد من ماركو بولو، وفوجيكاوا، وأمازونا، وأنتارتيكا، بالإضافة إلى علامات تجارية عالمية مثل جانيلي أند فولبي، وأرماني/كازا، وسواروفسكي، وفيرساتشي، وسومفي، ويورك ويف وغيرها من العلامات.

تُعتَبَر شركة سيدار العالمية واحدةً من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع، وتصميم وتركيب ستائر النوافذ وتزيين الجدران وتملك أكثر من 23 صالة عرض في 8 بلدان بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية

والكويت، ومصر والعراق. وهي تعمل حالياً على توسيع انتشارها في مناطق جديدة حول العالم. تلتزم سيدار العالمية بأرقى المعايير العالمية في تجارة التجزئة، حيث تقدّم تجربةً متكاملةً وفريدةً في صالات عرضها ومنصاتها الرقمية التي تجمع أحدث صيحات التكنولوجيا، والتصنيع والتصميم والمنتجات بالإضافة إلى خدمات مصممة حسب حاجات العملاء.

5 طرق عملية لتجديد ديكور المنزل هذا الربيع

أفكار لديكورات مطابخ صغيرة لجعلها أكبر مساحة!