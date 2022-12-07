8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب عاش الوطن العربي ليلة أمس ليلة تاريخية بعد فوز المنتخب المغربي وتأهله إلى الدور ربع النهائي. بهذه المناسبة نقدم لكم مزيجًا من الحلويات المغربية بالنكهات الحلوة والمالحة.

هذه الأطباق هي بعض من جواهر المغرب غير المكتشفة. ابحثوا عنها في المخابز المغربية:

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

ساكوك Saikouk (سميد الشعير المطبوخ مع حليب مصل اللبن)

معروفة باسم "Mgheder" في المنطقة الشرقية من المغرب ، هو مزيج سحري من مكونين يشكلان أساس العديد من الوصفات في هذا المجال: سميد الشعير المطبوخ وحليب مصل اللبن/ المخيض. هذه الحلوى الصحية هي واحدة من الحلويات المفضلة لدى المغاربة بعد تناول وجبة مسائية دسمة. يعد سميد الشعير مكونًا شائعًا من أطباق شمال إفريقيا ، وهو بديل عن سميد الذرة. هذا المكون أكثر انتشارًا في الطبخ الغربي وغالبًا ما يستخدم في صنع الكسكس. تصنع معظم العائلات المغربية الساكوك لوجبة الجمعة لاستخدام أي سميد متبقي لم يتم تحويله إلى كسكس. على الرغم من كونه طبقًا بسيطًا ، إلا أنه لا يزال بإمكانك تجربة الساكوك بنفسك في المحلات. ستمنحك هذه الحلوى المذاق الأصيل للمغرب التقليدي مثل أي طعام حلو آخر.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

سلو (دقيق محمص باللوز وبذور السمسم)

سلو هي حلوى مغربية أخرى تتميز بالنكهات الترابية التقليدية للبلاد من بذور السمسم واللوز واليانسون. تستخدم الوصفة مكونات يومية بسيطة يمكن العثور عليها في أي منزل مغربي ، لكن التحضير يستغرق بعض الوقت والصبر.

السلو ، وتسمى أيضًا الصفوف أو زميتا ، هي كعكة مزينة باللوز. يتم طهي كل مكون على حدة لتعزيز مذاقه ، ثم يتم دمجه في حلوى لذيذة.

أولاً ، يتم تنظيف بذور السمسم من أي رمل ثم يتم تحميصها ببطء في الفرن حتى تصبح نكهتها حلوة المذاق. ثم يتم مزجها معًا في نوع خشن من العجين. وينطبق الشيء نفسه مع اللوز المحمص للحصول على القرمشة. ثم يُمدّد الدقيق على نحو رقيق على طبق ويُحمص حتى يتحمّر. بمجرد أن تصبح هذه المكونات جاهزة ، يتم خلطها جميعًا مع العسل أو السكر والزبدة واليانسون واليانسون الأخضر.

عادة ما يتم تقديم هذه الحلوى خلال شهر رمضان ، مع شاي النعناع المغربي التقليدي.

يمكن تخزين السيلو لفترة طويلة ، وتقوم العديد من العائلات المغربية بإعداد كمية كبيرة لتستمر لعدة أيام ، وحتى أسابيع. تجربة سيلو أمر لا بد منه عند زيارة المغرب ، ويمكن العثور على هذه الحلوى اللذيذة في معظم المخابز.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

جوهرة (حليب بسطيلا)

واحدة من أكثر الأطباق المغربية شهرة هي البسطيلة ، حيث يتم الجمع بين النكهات الحلوة والمالحة في فطيرة كبيرة تتكون من رقائق فائقة النعومة من المعجنات. لكن هل تعلم أن هناك أيضًا نسخة حلوة من هذا الطبق؟ الجوهرة ، أو الباستيلا بالحليب ، هي حلوى لذيذة مكونة من طبقات من العجين والقشدة الحلوة المقلية ، بنكهة القرفة العطرية وماء زهر البرتقال. الجوهرة ، سميت على اسم جوهرة ثمينة ، هو حلو مغربي ، وعادة ما يتم تقديمه خلال أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف التقليدية. مع نكهات الحمضيات والتوابل اللطيفة ، فإن الجوهرة أمر لا بد منه عند زيارة المغرب. طبقات العجين مصنوعة من عجينة الوركاء التقليدية. يستغرق الأمر سنوات من الممارسة لإتقان صنع هذه العجينة ، وهي لزجة للغاية ، ويتم طهيها على طبق ساخن مملوء بالزيت ، حيث تصبح رقائق العجين لذيذة.

توضع عجينة الوركاء في طبقات مع كريمة أساسها الحليب ممزوجة بالسكر والقرفة وماء زهر البرتقال. ثم يتم نثر اللوز المقطع على كل طبقة ، وتغطى بالقشدة واللوز. حلوة ومقرمشة وخفيفة وذات رائحة منعشة، هذه البسطيلة بالحليب فاخرة حقًا. هذا الطبق يوجد في معظم المطاعم المغربية، خاصة في مدينة فاس ، وحفلات الزفاف المغربية.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

باغرير (فطيرة الألف ثقب)

المطبخ المغربي متأثر بشدة بالمطبخ الفرنسي ، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا العثور على الكريب في الوصفات المغربية. يحظى البغرير ، المعروف أيضًا باسم فطائر الألف ثقب بشعبية كبيرة في المغرب. هذه الفطائر صغيرة، المصنوعة من السميد أو الدقيق، ينتج قوامها الرقيق عن خلط الخميرة والبيكنج بودر معًا. كلما زاد عدد الثقوب ، كانت الفطيرة أفضل. مما يجعلها خفيفة للغاية وإسفنجية. عندما ينضج البغرير بشكل صحيح ، تظهر فقاعات صغيرة مفتوحة. يمكنك تناولها مع العسل أو النوتيلا أو المربى.

يمكنك أن تجد هذه الأطعمة المغربية الشهية في المخابز والمقاهي وهي مثالية عند تقديمها مع كوب من الشاي أو العصير المغربي بالنعناع.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

دواز أتاي (كوكيز مغربي مع شاي النعناع المغربي)

شاي النعناع بالنسبة للمغرب مثل المعكرونة لإيطاليا. لذا ، بمجرد وصولك إلى المغرب ، كن مستعدًا لشرب الكثير من شاي النعناع الحلو. إنه الرفيق المثالي للحلويات - حيث يكمل النعناع البارد والنكهة السكرية المعجنات التقليدية وأطباق البسكويت بشكل جيد. يُعرف الشاي المغربي بالنعناع باسم "أتاي" ، بينما يُطلق على أطباق المعجنات المصاحبة اسم "كان أتاي". إنها الطريقة المثلى للترحيب بالضيوف في المنازل المغربية وتجميع الجميع حول طاولة واحدة.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

دواز أتاي

عادة ما يتم تقديم الشاي الحلو أو الأتاى ، في إبريق شاي تقليدي مزين بشكل متقن ، مع فوهة منحنية بشكل جميل ومعجنات مثل كب الغزال (ذرة الغزال) ، والغريبة (المصنوعة من جوز الهند والفول السوداني) ، وعجينة اللوز ، و بسكويت الشوكولاتة.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

بريوات باللوز (فطيرة باللوز)

من أشهى الحلويات في المغرب هو البريوات باللوز. هذه معجنات حلوة مقلية ، على شكل مثلث ، محشوة بمعجون اللوز ومغلفة بالعسل. عادة ما يتم تقديم بريوات اللوز في وقت الشاي مع سيلو ودواز أتاي. مصنوعة من عجينة الوركاء ، نفس العجينة المستخدمة في صنع البسطيلة ، بريوات اللوز محشو بمعجون اللوز الحلو. تُلف العجينة الرقيقة على شكل مثلث وتُقلى بعمق ثم تُنقع في العسل. في بعض الأحيان ، تضاف بذور السمسم لمزيد من القرمشة. عادة ما يتم تقديم هذه المعجنات اللذيذة خلال شهر رمضان. في الواقع ، تقوم معظم العائلات المغربية بإعداد كميات كبيرة من البريوات والاحتفاظ بها في الثلاجة للاستمتاع بهذه الأطعمة الصغيرة مع الشاي بالنعناع.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب

محنشة (فطيرة لوز)

المحنشة هي حلوى مغربية تقليدية أخرى تجمع بين بعض المكونات الأكثر شهرة في البلاد ، ولا سيما اللوز والقرفة وزهر البرتقال وعجينة الوركاء التي تشبه الفيلو. توضع الطبقات الرقيقة من عجينة الوركاء وتوزع بحشوة من عجينة اللوز بنكهة القرفة وماء زهر البرتقال. ثم تُلف العجينة وتُغلف الحشوة الغنية وتُخبز في الفرن.

أخيرًا ، يتم تقطيع المحنشة إلى شرائح سميكة ومغطاة بالسكر البودرة أو العسل واللوز المفروم. مثل معظم المعجنات المغربية الأخرى ، عادة ما يتم تحضير المحنشة خلال الاحتفالات التقليدية. تحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان ، وهي أيضًا حلوى لذيذة لإنهاء الغداء بها ، خاصة عند تقديمها مع كوب من الشاي المغربي بالنعناع.

المصدر: نوماد برادايس

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