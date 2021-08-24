منزلك هو مكانك الخاص ويعكس شخصيتك الجميلة، حيث معظم النساء تقضي أغلب وقتها داخل المنزل مع أسرتها، ومن الضروري التجديد في الديكور من وقت لآخر لكسر الروتين والملل.

8 خطوات لديكور صيفي مفعم بالحيوية

استخدمي نباتات الزينة في أركان المنزل المختلفة وعلى الطاولات وزاوية المنزل أيضاً لأنه يعكس اللون الأخضر في المنزل جوًّا من الراحة والهدوء على المنزل وفي الوقت نفسه سيجدد من شكله ويعطيك طاقة إيجابية.

في الصيف لابد أن يكون كل شيء من حولنا مفعماً بالألوان والحيوية لأنها الأجواء المناسبة لهذا الفصل المليء بالحياة والفرح.



الملابس الأزياء والاكسسوارات وحتى المنزل من الضروري أن يعكس كل ما حولنا جمال الفرح وبهجة الألوان وإشراق شمس الصيف.

وليصبح كل ماحولنا جميلاً إليكم هذه القواعد التي ستساعدك على عمل أفضل ديكور صيفي في منزلك:

التركيز على الجلسات الخارجية كحديقة المنزل أو الشرفة. خصصي مكاناً للجلوس ورتبيه وقومي بزراعة بالأزهار والورود الجميلة والنباتات المميزة. كما يمكنك إضافة بعض الاكسسوارات الخاصة بالحدائق.

تخزين القطع المصنوعة من الأقمشة الشتوية كالأغطية أو الوسائد الصوفية والستائر الداكنة والسميكة، واستبدليها بأخرى خفيفى وبألوان صيفية منعشة.

توزيع الاكسسوارات الملونة والتي تحمل ألواناً وأشكالاً مستوحاة من الصيف وجماله وما يتميز به كالطبيعة والبحر. وتخلي عن تلك الشتوية والداكنة والتي ترمز إلى الشتاء والدفء.

عمل تغيير جذري في ألوان المنزل عن طريق طلاء الجدران بألوان مشرقة صيفية مفعمة بالحيوية. وإن لم ترغبي بذلك يمكنك عمل تغيير عن طريق الأثاث وذلك باستخدام أقمشة ووسائد وشراشف مميزة وطبعة مزينة بالورود واكسسوارات ولوحات منعشة ومميزة.

6 تغييرات سهلة وسريعة في ديكور المنزل

الجئي إلى الوسادات الملوّنة وذات النقشات

زيّني منزلكِ بالنباتات والزهور

اختاري لوحات تعكس ألوان الطبيعة والمناظر الخلابة

اعتمدي ستائر بألوان ونقشات زاهية

ضعي المرايا مقابل النوافذ

الجئي إلى أرضيات لاصقة بنقشات مبتكرة

طرق تساعدك على استخدام اللون الأصفر في ديكور بيتك

الأصفر مع الإنارة الطبيعية

نسّقي الأريكة الصفراء مع اللون الأبيض واحرصي على أن يكون الأصفر رفيقاً للإنارة الطبيعية. يمكنك أيضاً تزيين الطاولات الجانبية من MacKenzie Childs Bellhop Table بالإكسسوارات المشرقة لكسر قوة الأصفر و تنسيقه مع أثاثات المنزل بأناقة وانسجام.

الأصفر الفاتح على الجدران

في غرف نوم الأطفال، جربي استخدام الطلاء الأصفر الفاتح على الجدران لإضاءتها، ويفضل الاكتفاء بطلاء جدار واحد فقط، خصوصاً إذا أردتِ تزيين باقي الأثاث والإكسسوارات باللون الأسود. كما يمكنك استخدام الستائر الصفراء في غرف المعيشة وغرف نوم الأطفال لكي تضيفي لمسة من الإيجابية والتفاؤل.

الأصفر في مدخل المنزل

إذا كانت تملكين مساحة كافية في مدخل المنزل، يمكنكِ وضع مقعد باللون الأصفر لإضفاء لمسة من البساطة المرحبة. كما أن لمسات الناعمة من خلال الوسائد التي تحمل النقوش الهندسية الملونة مناسبة تبعث الروح في قطع الأثاث. أما لجدران المنزل فقد انتقينا لكِ مرايا الصفراء مثالية لخلق جو من التألق عند مدخل منزلك.

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