هناك نصائح لجعل جسمك دافئاً في فصل الشتاء، ومن أهمها رياضة المشي،التقليل من التوتر، اختيار ملابس من مواد طبيعية، شرب الزنجبيل والأعشاب، تناول حصتك من الفيتامينات وخصوصاً فيتامين د، ارتداء قبعة وكفوف، تناول الطعام الساخن، شرب الماء بكثرة.

8 طرق غير اعتيادية لتدفئة أجسامكم في فصل الشتاء

1- ارتداء قفازات بلاستيكية

قد يبدو الأمر سخيفاً بعض الشيء لكن يمكن ارتداء قفازات بلاستيكية فوق القفازات الصوفية، وهو ما يبقى أيديكم جافة ودافئة.

2- الابتعاد عن الأحذية الضيقة والغير مريحة

من الأفض عدم ارتداء حذاء ضيق، أو ارتداء طبقات من الجوارب تجعل الحذاء ضيق، إذا لم يكن هناك ما يكفي من الدم المتدفق إلى القدمين فسوف تصبح أكثر برودة.

3- الأعمال المنزلية

قبل التفكير في جهاز التدفئة والصوبات، يمكن أن يوفر التنظيف بالمكنسة الكهربائية على وجه الخصوص، تمرين يدفىء الجسم وأيضاً اللجوء إلى أعمال منزلية مختلفة مثل المسح والجلي مما يساعد على رفع حرارة الجسم وتدفئته.

4- تحريك الأريكة

إذا كانت الأريكة تسد طريق جهاز التدفئة فلا تقوموا بتسخين الجزء الخلقي من الأريكة بل حركوها وقوموا بتدفئة أنفسكم جيداً.

5- الحنين والنوستالجيا

دقق علماء جامعة ساوثهامبتون في استجابة مشاركين للبرد بعد سماع موسيقى قديمة وتذكر أحداث من حياتهم، أولئك الذين عادوا بالذكرى إلى الوراء كانوا أكثر قدرة على تحمل الظروف الباردة.

6- اشربوا الماء بكثرة

من الصعب على من يعاني من الجفاف تنظيم درجة الحرارة لجسمه، لذلك تأكدوا من شرب الماء بكثرة وأيضاً شرب كوب من الأعشاب يعطي الجسم دفىء ويجب الابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها تعمل على خفض درجة حرارة الجسم.

7- الاعتياد على البرد

الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق يشعرون ببرد أقل، ليسوا متأكدين من السبب لكن يعتقد البعض أن التعرض للبرد يزيد من الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية وتطلق الطاقة على شكل حرارة.

8- الحفاظ على اللياقة

يشعر بعض الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية ببرودة أقل قد يكون هذا بسبب الانسجة العضلية تولد الحرارة، والمشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجة في الهواء قد يبعث الدفىء والحرارة للجسم.

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