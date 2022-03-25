8 طرق لتهدئة عقلك وجسمك عند التعب والتوتر

عند ظهور الأفكار والمشاعر المزعجة، قد تجد نفسك تنغمس في بئر عميق من التعب والإرهاق، وخلال مثل هذه اللحظات العصيبة، قد تبدأ في الاعتقاد بأنه لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال تلك المشاعر.

ولكن هذا ليس هو الحال في الواقع، حيث يمكن أن تساعدك ممارسة أنشطة تهدئة الذات على الخروج من هذا البئر المظلم والعمل نحو الشعور بالتحسن.

وفقًا لعالمة النفس ريبيكا ليزلي، يمكن لأنشطة التهدئة الذاتية مثل تهدئة عقلك وجسمك، تقليل القلق، وتحسين نومك أن تساعدك على

التفكير بوضوح، لذلك، في المرة القادمة التي تبدأ فيها بالشعور بالضيق، فكر في تجربة هذه الاستراتيجيات، والتي سنتحدث عنها من خلال هذه المقالة.

طرق لتهدئة عقلك وجسمك في أوقات التعب والتوتر

التنفس العميق

تقول ليزلي إن التنفس العميق يساعد على تهدئتك ويخبر عقلك وجسمك أنك بأمان، حيث أن التنفس العميق يمكن أن يجلب المزيد من الراحة والاسترخاء مع المساعدة في تقليل أعراض القلق والغضب والارتباك والاكتئاب.

وتقترح ليزلي بأن تتخيل أن لديك بالون خلف بطنك يملأ أنفاسك وأنت تتنفس، لذلك استنشق ببطء من خلال أنفك حتى يشعر البالون بأنه ممتلئ، وقد يستغرق هذا حوالي 4 إلى 5 ثوانٍ.

ركز على لون

قم بمسح محيطك بحثًا عن اللون الأزرق أو للون المفضل لديك، ومن ثم ركز عينيك بلطف في تفاصيل اللون وأنت تجلب الوعي إلى أنفاسك، وتتنفس ببطء لمدة 7 ثوانٍ، اتبع الشهيق بزفير طويل وبطيء، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تحدي نفسك للعثور على أشياء مختلفة بنفس اللون يمكن أن يصرف الانتباه عن مصدر محنتك.

عانق نفسك

يؤدي العناق أو أي نوع من اللمسة الرحيمة إلى إطلاق عقلك للأوكسيتوسين، حيث يشرح جوري روز، معالج ومدرس اليقظة والتأمل، أن هذا الهرمون يمكن أن يجعلك تشعر بالأمان والتواصل والحب، والمكافأة هي أنه لا يستطيع عقلك معرفة الفرق بين العناق الذي يمنحك إياه شخص ما والعناق الذي تمنحه لنفسك، لهذا يمكن أن يؤدي لف ذراعيك حول صدرك إلى تهدئة جسمك المتوتر على الفور.

طلاء بالألوان المائية

يقول جاكي تاسيلو، معالج الفنون الإبداعية المعتمد من مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لـ Soulutions Therapy، ومقرها في مونتكلير، نيو جيرسي، أنه تكمن الفوائد في المتعة اللمسية في لمس الطلاء على الورق، والمفاجأة البصرية والبهجة بمشاهدة الأصباغ وهي تدور في الماء وعدم القدرة على التنبؤ بسلوك الماء، للبدء، ما عليك سوى شراء مجموعة ألوان مائية من أي متجر حرف أو صندوق كبير، وقد يساعد الرسم أيضًا في تهدئة القلق.

الحديث الإيجابي مع الذات

عندما تكون مستاءً، قد تخبر نفسك بقصص مثل "هذا ليس بهذا السوء"، أو "أنا شديد الحساسية"، أو "لا ينبغي أن أشعر بهذه الطريقة"، كما تقول سيرا لافيل، دكتوراه، طبيبة نفسية إكلينيكية وخبيرة التنويم المغناطيسي.

ولكن هذا النوع من الحديث الذاتي الرافض والمبطل غالبًا ما يجعلك تشعر بالسوء، بدلاً من ذلك، تحقق من تجربتك مع التعاطف مع الذات، وقد يتضمن ذلك ملاحظة حوارك الداخلي، وضع يديك على قلبك، واستخدام اللغة التي توفر الراحة، مثل "أدرك أنني أشعر بالخوف الآن وهذا صعب"، "الأشياء التي أخشاها لا تحدث، وأنا بأمان".

جرب التدريب الذاتي

يعتبر التدريب الذاتي المنشأ شكلاً من أشكال التنويم المغناطيسي الذاتي، ويعزز الاسترخاء في الجسم وحالة الهدوء العاطفي، وللبدء، قد تكرر عبارات معينة ثلاث مرات، كما تقول ليزلي، وقد تشمل أمثلة العبارات المهدئة، أنا هادئ ومرتاح.

العب بشيء ترتديه

اعتادت كايلن، وهي معالجة ومعلمة يوغا، عندما تدير مجموعات في مركز العلاج الخاص بها، أن تقوم بتهدئة نفسها بطريقة معينة، حيث عندما كانت ترتدي عقدًا طويلًا مع قلادة تقوم بتحريكها لأعلى ولأسفل، وتقول: "لا يبدو الأمر وكأنه أي شيء مميز، لكن الاهتزاز الخفي والصوت الذي أحدثه كان مهدئًا للغاية بالنسبة لي".

تقترح فعل الشيء نفسه بملابسك وإكسسواراتك، باستخدام اليقظة والفضول، قد يكون من المهدئ استكشاف العنصر بيديك، وتحريكه على بشرتك، وملاحظة قوامه أو أي أصوات يصدرها.

إحاطة نفسك بالحب

يمكن أن يقطع إرسال رسائل الحب لنفسك شوطًا طويلاً نحو المساعدة في تخفيف الضيق العاطفي، حيث تقترح ليز فيتزجيرالد، مدربة اليوغا، القيام بهذه الممارسة لمدة 5 دقائق على الأقل، وهي أن تجلس بشكل مريح وعيناك مفتوحتان أو مغلقتان، وبدءًا من كلتا يديك في أعلى رأسك، حرك يديك برفق فوق رأسك بينما تقول "أنا معي"، أيضًا حرك يديك على وجهك وقل، "أراني"، أيضًا حرك يديك عبر أذنيك وأمام الحلق وخلفه وقل، "أسمعني"، وحرك يديك فوق صدرك وقل، "أنا أثق بي"، وهكذا.

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